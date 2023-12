El presidente del Partido Republicano de Florida no dimitirá por acusación de violación

Bridget (izq.) y Christian Ziegler apoyando a Ron DeSantis en 2022 (Foto del Facebook de Bridget Ziegler)

FORT LAUDERDALE, Florida (AP) El presidente del Partido Republicano de Florida dice que no renunciará por la acusación de una mujer de que la violó, y dijo en un correo electrónico a sus seguidores que es inocente. No abordó ningún detalle específico de la acusación que ha agitado a la política conservadora del estado.

Christian Ziegler envió una declaración a los republicanos estatales el sábado, diciendo que él y su esposa, Bridget Ziegler, están siendo atacados por sus “fuertes voces políticas”. Su esposa cofundó el grupo conservador Moms for Liberty, que ha liderado una campaña con el gobernador Ron DeSantis para minimizar la educación sexual en las escuelas de Florida.

“Tenemos un país que salvar y no voy a permitir que acusaciones falsas dejen esa misión en el banquillo mientras espero que concluya este proceso”, escribió Ziegler, de 40 años. Un activista republicano desde hace mucho tiempo, Ziegler ascendió al puesto más alto del partido estatal en febrero.

No se han presentado cargos contra Ziegler, pero la investigación de la policía de Sarasota sigue abierta. La acusadora, quien conoce a Christian Ziegler desde hace 20 años, dijo a la policía en octubre según declaraciones juramentadas que este entró por la fuerza a su apartamento y la violó.

En su correo electrónico del sábado, Ziegler no se pronunció sobre el haberles admitido a los detectives que sí tuvo relaciones sexuales con la mujer, pero que se trató de un acto consensual. Tampoco se pronunció sobre las declaraciones de su esposa, quien les dijo a los detectives que la pareja y la mujer tuvieron sexo grupal en una ocasión, hace más de un año.

“Mi familia es sólida como una roca. Mi esposa me apoya al 150% y tenemos métodos para proteger a nuestros (tres) hijos, tal y como lo hemos hecho con todos los ataques anteriores que hemos enfrentado”, escribió Christian Ziegler. Los Ziegler no respondieron llamadas ni mensajes de texto el domingo cuando se les pidió más comentarios.

El portavoz de DeSantis, Jeremy Redfern, no respondió llamadas ni mensajes de texto el domingo en busca de comentarios sobre la negativa de Ziegler a renunciar.

Las declaraciones juramentadas de la policía que indican que los Ziegler tuvieron sexo grupal con una mujer han llevado a demócratas y a líderes de los derechos de los homosexuales a acusar a la pareja de hipocresía, dado que una organización cofundada por Bridget Ziegler, Moms for Liberty, se ha unido a DeSantis y al Partido Republicano de Florida para luchar contra causas LGBTQ+.

Bridget Ziegler también es una miembro electa de la junta escolar del condado de Sarasota y fue nombrada por DeSantis para la junta que ahora supervisa el desarrollo territorial de Walt Disney World. DeSantis impulsó el año pasado una legislación que disolvía una junta controlada por Disney después de que la compañía se opusiera a su proyecto de ley que limita la educación sexual en las escuelas.

La acusación de violación contra Christian Ziegler se hizo pública la semana pasada luego de que el Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida, una organización de noticias de investigación, obtuvo un informe policial y las declaraciones juradas de la orden de registro que detallan las acusaciones.

El nombre de la acusadora está redactado en los documentos. The Associated Press no nombra a posibles víctimas de agresión sexual sin su permiso.

Según los mensajes de texto citados en la declaración juramentada, la mujer y los Ziegler habían planeado volver a tener sexo grupal el 2 de octubre, pero la mujer se echó atrás después de que Bridget Ziegler “no podía asistir”.

La mujer dice que encontró a Christian Ziegler en el pasillo de su departamento ese mismo día, que él la empujó adentro del predio y luego la violó.

En conversaciones telefónicas y de texto monitoreadas por los investigadores, Ziegler le ofreció a la mujer “ayuda financiera” antes de sospechar que estaban siendo grabados.

En una entrevista con los detectives el 2 de noviembre, Ziegler dijo que el sexo fue consensual y que él lo había grabado. Dijo que borró el video y luego lo recuperó después de que surgió la acusación de violación.

Los detectives confiscaron el teléfono de Christian Ziegler el 2 de noviembre, según las declaraciones juramentadas. Nada de lo que han encontrado se ha hecho público.