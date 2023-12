Primer matrimonio LGBTQ registrado en Nepal

Por primera vez en Nepal se ha registrado el matrimonio de una pareja del mismo sexo en la nación del Himalaya entre Ram Bahadur Gurung (maya) y Surendra Pandey. (Captura de pantalla de Pahichan Media)

El matrimonio entre Maya Ram Bahadur Gurung y Surendra Pandey la semana pasada en la capital de Nepal, Katmandú, está siendo aclamado por los activistas de derechos LGBTQ del país. Gurung, una mujer transgénero, y Pandey, un hombre gay, fueron registrados por la oficina municipal cuatro meses después de que el tribunal más alto de la nación del Himalaya legalizara los matrimonios entre personas del mismo sexo en una orden provisional.

Sunil Babu Pant, ex director ejecutivo y fundador de Blue Diamond Society (la primera organización de derechos LGBTQ en Nepal) y ex miembro parlamentario del país, estuvo presente en la ceremonia civil y dijo a Associated Press: “Después de 23 años de lucha, obtuvimos este histórico logro y, finalmente, Maya y Surendra registraron su matrimonio en la oficina de la administración local”.



En una entrevista posterior con Naya Prakashan News, Pant señaló: “Una boda en Nepal hoy puede convertirse en una señal en el sur de Asia para un mañana más igualitario”.

Human Rights Watch informó que Gurung, una mujer trans reconocida legalmente como hombre, y Pandey, un hombre gay cisgénero, celebraron una ceremonia de boda hindú en 2017. La primera vez que intentaron registrar legalmente su matrimonio fue en junio de este año en el Tribunal de Distrito de Katmandú, tras una orden provisional de la Corte Suprema de Nepal que ordenó a las autoridades registrar los matrimonios entre personas del mismo sexo mientras se considera un caso que abogue por el matrimonio igualitario en todo el país.



Cuando ese tribunal rechazó su registro, diciendo que no necesitaba reconocer a una pareja que no fuese formada por lo que la ley reconoce como un hombre y una mujer, apelaron ante el Tribunal Superior de Patan en septiembre.

Pero los jueces del tribunal superior rechazaron la apelación, diciendo que era responsabilidad del gobierno federal el cambiar la ley antes de que las autoridades inferiores pudiesen registrar tales matrimonios, informó HRW.

Actualmente, el código civil de Nepal sólo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer. La Corte Suprema intentó rectificar esto ordenando la creación de un registro provisional para matrimonios no tradicionales hasta que el parlamento cambie la ley. Los dos tribunales inferiores luego revirtieron la lógica al afirmar que primero se debe cambiar la ley nacional.

