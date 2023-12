“Past Lives”, “May December” y “American Fiction” encabezan las nominaciones a los premios Spirit

Greta Lee presentando la película “Past Lives” en la Berlinale 2023. ( Foto de Martin Kraft de Wikimedia Commons

La película silenciosamente romántica de Song, protagonizada por Greta Lee y Teo Yoo como amigos de la infancia que se reconectan más adelante en la vida, obtuvo nominaciones por su dirección, guion y por ambos actores. “May December”, sobre una actriz que se prepara para interpretar un papel similar a Mary Kay Letourneau, obtuvo nominaciones para Natalie Portman, Charles Melton y el guionista Samy Burch. “American Fiction” de MGM, que presenta a Jeffrey Wright como un novelista frustrado, obtuvo reconocimiento para Wright, Erika Alexander y Sterling K. Brown. Jefferson fue nominado por su guion, pero no por su dirección.

Fue un buen día para la A24. Además de las nominaciones por “Past Lives”, la compañía cinematográfica independiente recibió 11 en total por “All Dirt Roads Taste of Salt”, “Earth Mama” y “The Zone of Interest”. “Showing Up” de Kelly Reichardt también fue nombrada ganadora del Premio Robert Altman, que se otorga al director, al director de “casting” y al elenco de una película. Michelle Williams interpreta a una escultora de poca monta en la película, liderando un conjunto que incluye a André Benjamin, Hong Chau, Judd Hirsch y Amanda Plummer.

Los nominados a dirección fueron: Andrew Haigh (“All of Us Strangers”); Ira Sachs (“Passages”); William Oldroyd (“Eileen”); y Haynes (“May December”) Song.

“Passages” y “All of Us Strangers”, retratos matizados de relaciones homosexuales, también fueron nominados a mejor película, al igual que “We Grown Now”.

Los premios Spirit limitan la elegibilidad a producciones con presupuestos de 30 millones de dólares o menos, lo que significa que películas como “Oppenheimer”, “Maestro” y “Poor Things” no calificaron para nominaciones. La organización también cambió a premios de actuación con nomenclatura neutral en cuanto al género en 2022.

Los nominados a interpretación principal incluyen a Wright, Lee, Yoo, Portman, Jessica Chastain (“Memory”), Trace Lysette (“Monica”), Judy Reyes (“Birth/Rebirth”), Andrew Scott (“All of Us Strangers”), Franz Rogowski (“Passages”) y Teyana Taylor (“A Thousand and One”)

Los premios por interpretación de reparto fueron para Noah Galvin (Theater Camp), Anne Hathaway (“Eileen”), Glenn Howerton (Blackberry), Marin Ireland (“Eileen”), Catalina Saavedra (“Rotting in the Sun”) y Ben Whishaw (“Passages”), además de los ya mencionados Melton, Randolph, Brown y Alexander.

El veterano jugador de la NFL Marshawn Lynch también fue nominado por su destacada actuación en la alocada comedia de secundaria “Bottoms”.

Los nominados a mejor película internacional incluyen las dos películas de Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall” de Justine Triet y “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer, de Polonia, así como “Godland” de Dinamarca/Islandia, “Mama Wata” de Nigeria y “Tótem.”

El gran ganador del año pasado fue “Evrything Everywhere All At Once”, que aceptó siete premios, incluidos mejor película, mejor director y premios de actuación para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, categorías en las que ganaría premios Oscar.

Josh Welsh, presidente de Film Independent, dijo que los premios Spirit buscan películas y programas de televisión que “demuestren singularidad de visión, un tema original y provocativo, economía de medios y la diversidad, tanto dentro como fuera de la pantalla”.

Los Spirit Awards también reconocen las series de televisión. Los nominados incluyen “Jury Duty”, a mejor serie y mejor reparto, “Beef” a serie, de Steven Yeun y Ali Wong, y “The Last of Us”, que obtuvo nominaciones de actuación para Bella Ramsey, Murray Bartlett y Nick Offerman. Billie Eilish también fue nominada por “Swarm”.

Aidy Bryant de Saturday Night Live será el presentador del programa, que tendrá lugar el 25 de febrero en Santa Mónica, California. Los premios se transmitirán en vivo en los canales de YouTube de IMDb y Film Independent.