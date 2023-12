Cuarto debate presidencial del partido republicano demuestra regreso de la transphobia y sentimientos anti-LGBTQ

De izquierda a derecha: el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, la exembajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis y el empresario Vivek Ramaswamy (Captura de pantalla/NewsNation)

El cuarto debate de los candidatos presidenciales republicanos el miércoles en Tuscaloosa, Alabama, vio un regreso de mensajes transfóbicos y anti-LGBTQ, prácticamente desde el inicio.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprovechó sus comentarios introductorios para criticar a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, quien también es ex gobernadora de Carolina del Sur, por decir durante una entrevista reciente con CBS Mornings que “la ley debería mantenerse al margen” cuando se trata de las opciones disponibles para menores que experimentan disforia de género.

DeSantis dijo que Haley “cede cada vez que la izquierda la persigue, cada vez que los medios la persiguen”, y señaló que “hice un proyecto de ley en Florida para detener la mutilación de género de menores”.

“Es abuso infantil y está mal”, dijo. “Ella se opone a ese proyecto de ley. Ella piensa que está bien y que la ley no debería involucrarse en eso”. El gobernador añadió: “Si no estás dispuesto a defender a los niños; Si no estás dispuesto a levantarte y decir que está mal mutilar a estos niños, entonces no vas a luchar por la gente de tu país”.

Haley respondió: “Sigue mintiendo sobre mi historial. De hecho, dije que su proyecto de ley ‘No digas gay’ no iba lo suficientemente lejos porque solo hablaba de género hasta el tercer grado. Y dije que no debería hacerse en absoluto, que eso es algo que deben hablar los padres. No se debería hablar de ello en las escuelas”.

“No respondiste a las críticas”, dijo DeSantis. “No se trataba del proyecto de ley sobre derechos de los padres en la educación”, usando el nombre de la ley real que con más frecuencia se denomina “No digas gay”.

“Se trata de prohibir las operaciones de cambio de sexo en menores”, dijo. “HLes dan bloqueadores de la pubertad. Estos son irreversibles”.

La atención sanitaria que afirma el género cuenta con el apoyo de todas las sociedades científicas y médicas convencionales con experiencia clínica relevante.

Más tarde, la moderadora Megyn Kelly le preguntó al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, “usted no está a favor de una prohibición de los tratamientos médicos trans para menores diciendo que es una cuestión de derechos de los padres… ¿no está usted demasiado fuera de sintonía en este tema como para ser el canditato republicano?”

“Como padre de cuatro hijos, creo que no hay nadie que ame más a mis hijos que yo”, respondió. “No hay nadie que ame más a mis hijos que mi esposa. No hay nadie que se preocupe más por su éxito y una vida saludable que nosotros, no un burócrata del gobierno”.

La atención que afirma el género, dijo Christie, “no es algo que yo esté a favor. Creo que es algo muy, muy peligroso de hacer. Pero esa es mi opinión como padre, Megyn, y yo tomo las decisiones sobre mis hijos, nadie más”.

“El transgenerismo es un trastorno de salud mental”, dijo el empresario Vivek Ramaswamy, antes de prometer su apoyo a la prohibición de la atención de afirmación de género hasta los 21 años.

Luego, DeSantis y Haley discutieron sobre sus posiciones sobre los “proyectos de ley de baños” que prohíben a las personas transgénero usar instalaciones consistentes con su identidad de género.

No asistió a este ni a los tres debates anteriores el expresidente Donald Trump, el presunto favorito republicano, que cuenta con el apoyo del 59,6 por ciento de los posibles votantes primarios del Partido Republicano según los promedios de encuestas de FiveThirtyEight hasta el miércoles.

Le sigue DeSantis, que ocupa un distante segundo lugar con un apoyo del 12,7 por ciento. Cada uno de ellos ganó sólo alrededor de tres puntos porcentuales en las encuestas desde que se celebró el primer debate primario republicano el 24 de agosto.

La Asociación Nacional de Medios LGBT representa 13 publicaciones en los principales mercados de todo el país con un público colectivo de más de 400.000 lectores en impresos y más de 1 millón en línea. Obtenga más información aquí: https://nationallgbtmediaassociation.com/