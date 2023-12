Ex-SEAL interfiere con la apertura de una cervecería

(Foto de Yours For Good Fermentables.com. “Levanten una pinta en honor a las Fuerzas Armadas de nuestra Nación” en Flickr)

Un ex SEAL de la Marina estadounidense que dice haber disparado contra Osama bin Laden está en el centro de una pelea muy diferente en Virginia, donde los planes para una cervecería de temática militar están atrayendo oposición gracias a sus presuntos comentarios racistas y homofóbicos.

Robert J. O`Neill tiene una pequeña participación en Armed Forces Brewing Company y ha sido su embajador de marca. Su reciente denuncia en las redes sociales sobre un marinero de la Armada que actúa como drag queen y un informe policial que alega que usó un insulto racial están impulsando los esfuerzos para impedir que la cervecería abra en Norfolk, un área simpatizante de los militares.

La compañía, que se promociona con anuncios políticamente conservadores, ha desestimado las acusaciones de intolerancia y ha atenuado el papel público de O`Neill. Pero el mes pasado, la comisión de planificación de Norfolk recomendó que el Ayuntamiento negase los permisos para la taberna y el centro de distribución previstos, que estarían a sólo unas pocas millas (kilómetros) de la base naval más grande del país.

La votación no vinculante de 4 a 2 se produjo después de que se presentaran casi 800 comentarios públicos, muchos de los cuales se oponían a la iniciativa. La cervecería tampoco logró obtener el apoyo de la asociación local de vecinos, que atiende a la comunidad mayoritariamente negra de Park Place.

El Ayuntamiento podría votar el martes sobre los permisos de uso condicional de la cervecería. La empresa ha advertido que demandará si se rechaza la solicitud.

En una carta al abogado de Norfolk, el abogado de la cervecería Tim Anderson dijo que el voto de la comisión de planificación se basó en las opiniones políticas de los propietarios.

“Lo que está 100% claro para mí es que si mi cliente fuera una cervecería activista comprometida positivamente con la promoción de ideas LGBTQ, la solicitud habría superado la etapa de planificación”, dijo Anderson.

En cierto modo, el asunto se asemeja a una versión inversa, aunque en miniatura, del revuelo por el envío de Bud Light de una lata conmemorativa al influencer transgénero Dylan Mulvaney. Las ventas de la marca se desplomaron en medio de una reacción conservadora, aunque la casa matriz de Bud Light, Anheuser-Busch, también enfureció a los partidarios de los derechos de las personas transgénero que sintieron que la compañía posteriormente abandonó a Mulvaney.

Los opositores dicen que Armed Forces Brewing no encajaría perfectamente en la ciudad de unas 230.000 personas en la Bahía de Chesapeake. Argumentan que su propiedad no refleja la diversidad del ejército estadounidense, de los veteranos o de Norfolk, de tendencia liberal.

Robert Bracknell, abogado y ex marine, dijo que la compañía no hizo ningún esfuerzo por ganarse a los vecindarios circundantes mientras confiaba en políticas de identidad conservadoras para su marca. La oposición comunitaria no es antimilitar sino “contra la intolerancia y el odio”, afirmó.

“Estos tipos no son la Marina”, dijo Bracknell, que vive a menos de 3 kilómetros (2 millas) de la taberna propuesta. “Son una fracción realmente pequeña de una comunidad de veteranos que no representa al resto de nosotros”.

Los opositores citaron el arresto de O’Neill en agosto en Frisco, Texas, en el que la policía dijo que agredió a un oficial de seguridad del hotel mientras estaba ebrio, usando un insulto racial. O’Neill, que enfrenta cargos por delitos menores de agresión e intoxicación pública, publicó más tarde en la plataforma de redes sociales X, antes Twitter: “Niego categóricamente haber usado este horrible lenguaje recientemente reportado”.

En respuesta a la noticia de que un marinero en servicio activo que trabaja como drag queen estaba ayudando en los esfuerzos de reclutamiento de la Marina, O`Neill publicó en X en mayo: “Muy bien. La Marina de los EE. UU. ahora está utilizando a una marinera Drag Queen como reclutadora. “Es todo. China nos va a destruir. TU PUEDES MARINA. No puedo creer que haya peleado por esta tontería”.

O`Neill, que ahora es orador público y presentador de podcasts, no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de su sitio web, perfil de LinkedIn o página de Facebook.

Los opositores a la cervecería también se centraron en la accionista y asesora Gretchen Smith. La veterana de la Fuerza Aérea publicó en X que Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis condenado por matar a George Floyd, era inocente.

Otra publicación de Smith citó el “Gran Reinicio”, una teoría de conspiración que, según la Liga Antidifamación, puede tener connotaciones antisemitas, aunque expresó su apoyo a Israel en otras publicaciones.

Los vídeos promocionales de la empresa también generaron críticas. Algunos implican el disparo de muchas armas de fuego. Y un anuncio irónico para inversores advirtió a cualquiera que haya visto alguna vez el programa de televisión “The View” o que le guste “llevar a su hijo de cinco años a espectáculos de drag”.

En respuesta a los esfuerzos por obtener comentarios de Smith, Armed Forces Brewing dijo que estaba fuera del país. Pero la compañía dijo en un correo electrónico: “Gretchen no es del agrado de la minoría vocal porque tiene opiniones políticas que decenas de millones de estadounidenses conservadores tienen __ y que tiene el derecho de la Primera Enmienda a expresar en sus redes sociales personales”.

El comisionado de planificación, Kim Sudderth, votó en contra de la cervecería, citando sus aprensiones ante el antisemitismo y el discurso de odio violento.

“Estoy realmente preocupado de que no cumplan con las condiciones de la ciudad y no se asocien exitosamente con la comunidad”, dijo Sudderth en una reunión el mes pasado.

Alan Beal, director ejecutivo de Armed Forces Brewing, dijo a la comisión que O’Neill y Smith no forman parte de las operaciones diarias. Aunque todavía forma parte de su junta directiva, ya no es el director de servicios militares de la cervecería, dijo Beal, señalando que O’Neill recientemente buscó tratamiento en México por estrés postraumático.

“A pesar de los rumores de que la oposición se está extendiendo por la ciudad, nadie corre por la instalación cervecera con AR-15 o pistolas, y no hay alambre de púas en la cerca”, dijo Beal a la comisión el mes pasado. “El ejército es diverso. Y sí, todos son bienvenidos en Armed Forces Brewing Company”.

En un video promocional, Beal dijo que el objetivo es elaborar cerveza para la comunidad militar y al mismo tiempo emplear a veteranos y apoyar sus causas.

Anderson, el abogado de la cervecería, dijo a la comisión de planificación que el negocio necesita abrir para que la pueda dase cuenta de que no es el “coco “.

“Este no será un lugar donde se realizarán manifestaciones contra la comunidad LGBTQ ni nada desagradable”, dijo Anderson. “Todo se va a calmar”.

Jeff Ryder, presidente de Hampton Roads Pride, se muestra escéptico. Dijo que la comunidad seguirá planteando sus preocupaciones mientras intenta establecer una relación con la cervecería.

“Pero realmente no me han dado ninguna indicación de que quieran eso”, dijo Ryder.