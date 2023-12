La junta escolar de Florida recomienda la destitución de cofundadora de ‘Moms for Liberty’ ante escándalo sexual republicano

Bridget (izq.) y Christian Ziegler apoyando a Ron DeSantis en 2022 (Foto del Facebook de Bridget Ziegler)

Una junta escolar de Florida votó el martes a favor de recomendar la renuncia de uno de sus miembros porque está involucrada en las consecuencias de una investigación de agresión sexual contra su esposo, el presidente estatal del Partido Republicano.

La Junta Escolar del Condado de Sarasota no puede eliminar directamente a Bridget Ziegler del panel, pero el martes votó 4-1 a favor de una resolución que solicita su renuncia. La resolución fue escrita por la presidenta de la junta, Karen Rose, quien dijo en un correo electrónico que está “conmocionada y profundamente entristecida” por las acusaciones de violación que involucran al esposo de Ziegler, Christian Ziegler, y las confesiones de la pareja de tener una relación sexual previa con la acusadora.

“Personalmente me preocupo por Bridget y su familia y lamento profundamente la necesidad de este curso de acción, pero dado el intenso escrutinio de los medios a nivel local y nacional, su presencia continua en la Junta causaría distracciones irreparablemente dañinas para nuestra misión crítica”, escribió Rose.

Bridget Ziegler es cofundadora del grupo conservador Moms for Liberty. Ha formado parte de la junta desde 2014, cuando fue nombrada por el entonces gobernador, Rick Scott, y anteriormente fungió como su presidente. Votó en contra de la resolución, diciendo que estaba “decepcionada” pero no dio señales de que iba a dimitir. Ella permaneció en el estrado de la junta directiva después de la votación.

Antes de la reunión, varias docenas de personas marcharon afuera portando carteles y cantando: “Hey, hey, ho, ho, Bridget Ziegler has got to go” (“Bridget Ziegler tiene que irse”). Entre los lemas de los carteles estaban “Prohibir a Bridget, no a los libros” y “Las mujeres de verdad no son homófobas”.

“Bridget Ziegler debe disculparse y dimitir”, dijo Carol Lerner de Support Our Schools, un grupo sin fines de lucro que apoya la educación pública. “Los Ziegler son unos estafadores de principio a fin”.

El miembro de la junta Tim Enos dijo que depende de Bridget Ziegler el decidir si renuncia o no. Sólo el gobernador de Florida puede destituir a un miembro de la junta escolar, y sólo bajo ciertas condiciones, como un cargo criminal.

“Si ella continúa y no renuncia y se queda, tenemos la obligación de que todos nos centremos en la educación”, dijo Enos. “La política tiene que salir de la sala de juntas. Debería tratarse sólo de los niños”.

El Departamento de Policía de Sarasota está investigando la acusación de una mujer de que Christian Ziegler la violó en su apartamento en octubre. Los documentos policiales dicen que los Ziegler y la mujer habían planeado un trío sexual ese día, pero que Bridget Ziegler no pudo asistir. La acusadora dice que Christian Ziegler llegó de todos modos y la agredió, según los documentos.

Christian Ziegler no ha sido acusado de ningún delito y mantiene su inocencia, afirmando que el encuentro fue consensual. Scott, ahora senador estadounidense, el gobernador Ron DeSantis y otros republicanos de Florida le han pedido que renuncie a su cargo de presidente del Partido Republicano, pero él se ha negado a hacerlo.

En un mensaje reciente a los republicanos de Florida, Christian Ziegler dijo que permanecería como presidente “porque tenemos un país que salvar y no voy a permitir que acusaciones falsas de un delito dejen esa misión en el banquillo mientras espero que este proceso termine de desenvolverse”.

El abogado de Christian Ziegler, Derek Byrd, dijo en un correo electrónico el lunes que “espera que (la) investigación se cierre pronto”. Un portavoz del Departamento de Policía de Sarasota dijo que no hay un cronograma para que concluya la investigación.

Bridget Ziegler lleva mucho tiempo activa en la política conservadora. Ella fue una defensora de la ley respaldada por DeSantis conocida por los críticos como “No digas gay”, que restringe la enseñanza de material sexual y de género en los primeros grados escolares. Moms for Liberty, que cofundó en 2021, tiene como objetivo inyectar puntos de vista más conservadores en las escuelas, restringir los derechos de las personas transgénero, luchar contra los mandatos de máscaras pandémicas y eliminar los libros que el grupo objeta de las aulas y bibliotecas de las escuelas.

Además, DeSantis nombró a Bridget Ziegler para el nuevo Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central que supervisa las operaciones de Walt Disney World. Ese panel, que reemplazó a uno controlado por Disney , fue creado por la Legislatura a pedido de DeSantis después de que Disney objetara la ley “No digas gay”. Actualmente, la junta es objeto de demandas estatales y federales por el control del enorme parque temático en las afueras de Orlando.

Los demócratas y otros críticos dicen que los Ziegler son hipócritas porque las supuestas actividades sexuales están completamente en desacuerdo con los puntos de vista conservadores que imponen a los demás, particularmente a las personas LGBTQ.

“Los Ziegler se han acostumbrado a atacar cualquier cosa que consideren que va en contra de los ‘valores familiares’, ya sean los derechos reproductivos o la existencia de floridanos LGBTQ+”, dijo la presidenta estatal del Partido Demócrata, Nikki Fried, en un comunicado. “El nivel de hipocresía en esta situación es sorprendente”.

El Partido Republicano estatal ha convocado una reunión para el domingo en Orlando para discutir el futuro de Christian Ziegler como presidente del partido.