Entrevista con Samuel Vilchez Santiago

(Fotos cortesía Samuel Vilchez Santiago)

Samuel Vilchez Santiago llegó a los Estados Unidos a una edad temprana, escapando de la persecución política del régimen autoritario de Venezuela. Hoy en día es un líder en organizaciones sin ánimo de lucro y ha dedicado su carrera profesional a la lucha por la protección de los derechos de los floridanos.

Samuel se ha desempeñado como director estatal de Florida para la “American Business Immigration Coalition” (Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial), gerente de derechos humanos y civiles sin ánimo de lucro en ActBlue, y gerente de campaña para la Florida en la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, entre otros. También es miembro de la junta directiva en el Centro Alianza, el Centro Comunitario HOPE y el Caucus venezolano-americano. También se desempeñó como miembro de la Comisión de Revisión de los Estatutos del Condado de Orange en 2020, convirtiéndose en el miembro más joven de una junta del condado en la historia del Condado de Orange. A través de estos roles, Samuel ha ayudado a diseñar e implementar políticas efectivas que han mejorado la calidad de vida de quienes lo rodean, incluida la protección del acceso a la matrícula estatal para los “Dreamers” en Florida, la designación y re-designación del TPS para 800.000 venezolanos, la creación del programa de libertad condicional humanitaria y las protecciones ambientales críticas para el agua potable y el bosque de Split Oak.

Samuel también ha trabajado para promover a candidatos y valores demócratas a nivel local, estatal y federal. Actualmente se desempeña como presidente del Comité Ejecutivo Demócrata del Condado de Orange y es miembro del Comité Nacional Demócrata, lo que lo convierte en la primera persona de la Generación Z en ocupar ambos roles. En 2018, lideró una exitosa campaña dirigida por jóvenes para elegir a Johanna López a la Junta Escolar del Condado de Orange, convirtiéndola en la primera latina miembro de la Junta. En 2022, ayudó al congresista Maxwell Alejandro Frost a convertirse en el primer miembro del Congreso de la Generación Z.

Samuel se graduó como “valedictorian” (obtuvo las mejores calificaciones) de Colonial High School en 2015 y obtuvo una licenciatura de la Universidad de Princeton y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Recibió el Premio al Servicio Voluntario del expresidente Barack Obama, así como el Premio de la Juventud del Congreso y la Beca Eisenhower.

Watermark En Español: ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?

Samuel Vilchez Santiago: Yo creo que, en general, en Venezuela todo era un poco más comunal. En este país la gente no habla mucho con los demás, no habla mucho con sus vecinos, no es tan cercana a su familia, mientras que en Venezuela sí. Creo que la cultura (en Venezuela) es un poco más colectiva, y está centrada un poco en la comunidad, cosa que creo es sumamente importante. Obviamente cuando yo llegué en el 2010, no había casi venezolanos en el centro de la Florida, pero ahora es muy distinto. La diáspora venezolana acá es más de doscientas mil personas y obviamente cambia un poco también la perspectiva de lo que uno extraña y no extraña, pero sí te digo que cuando llegué era un poco complicado porque no había nada venezolano y la comunidad no era muy grande.

WME: ¿Cómo hiciste para encontrar algo similar al sentido de comunidad que extrañabas en ese momento en donde todavía no existía una presencia venezolana tan marcada en la región?

SVS: En general fue el unirme a las otras comunidades latinas, a la comunidad puertorriqueña, la comunidad dominicana, la colombiana, que sí era un poco más grande que la comunidad venezolana. Recuerdo que fui a Colonial High School, en el este de Orlando, que es un escuela que es 75 % portorriqueña y yo creo que sí me ayudó bastante tener un grupo de personas que no eran tan similares, en términos culturales a mi comunidad venezolana, pero que sí me permitieron integrarme a la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Fue sumamente importante, desde maestros, amigos etc.

WME: Tú creciste en un entorno bastante político. Tus papás eran abiertamente antichavistas, e incluso tu abuelo era miembro del Partido Comunista. ¿Cómo se sintió tu abuelo de que tus padres estuviesen en contra del régimen socialista de Hugo Chaves siendo él un comunista? ¿Hubo algún tipo de tensión en la casa a raíz de eso?

SVS: ¡Por supuesto! Creo que algo interesante de la política venezolana y de cómo crecí es que estaba en el medio de la polarización que afectaba a toda nuestra familia. En mi casa, en particular, obviamente una discusión continua entre mis papás y mi abuelo por el tema político. Incluso, cuando nosotros nos convertimos en ciudadanos americanos, mi abuelo, en vez de alegrarse, le pegó bastante por el tema político. Pero yo también pienso que el haber crecido en ese tipo de ambiente me preparo un poco para todo lo que estamos viviendo acá en los Estados Unidos en este momento en términos de la polarización, y también me ayudó a aprender a escuchar a las personas que son o que piensan y opinan de forma distinta en mi opinión. Creo que eso me ayuda bastante en mi en mi rol actual con el partido.

WME: ¿El hecho de que tus padres estuviesen abiertamente en contra de un gobierno de izquierda te dejó a ti alguna perspectiva sobre la política y los gobiernos que antes no tenías?



SVS: No, si algo aprendí de toda la lucha política de mis padres fue el valor de la democracia. Muchas veces nos ponemos a pensar cuáles son los temas que nos impactan más aquí en el centro de la Florida, el tema de la accesibilidad de las viviendas es un tema que nos impacta a todos, pero para poder lograr todo esos distintos derechos y poder solucionar todos esos distintos problemas necesitamos un sistema democrático que funcione. Hemos visto, por ejemplo, aquí en la Florida, donde en los últimos años nos hemos desviado de valorar y proteger nuestro sistema democrático, y vemos como tanto el gobernador como la legislatura han gobernado de una forma muy partidista que se enfoca en atacar a comunidades, a atacar a particularmente a las minorías: a la comunidad LGBTQ, la comunidad inmigrante, los latinos, los afroamericanos, en vez de resolver los problemas que las personas y su constituyentes están encarando. Esto ocurre porque, de una forma u otra, al estar debilitado nuestro sistema democrático, se dificulta el proceso de nosotros para poder hablar y empujar y presionar a nuestros representantes a nivel estatal de que tomen en cuenta nuestros problemas y no sus aspiraciones políticas y partidistas. Así que, obviamente haber crecido en bajo un movimiento prodemocrático donde estaban involucrados mis papás y muchas de las personas que conocía, fue sumamente importante para aprender a valorar la democracia desde bien pequeño.

WME: En tu opinión, ¿de qué forma se diferencian la izquierda Latinoamericana de la izquierda estadounidense?

SVS: En realidad, creo que hay muchas diferencias. La primera es que cuando uno ve históricamente, los líderes del partido demócrata que, se supone, representa la izquierda estadounidense, tienden a ser un poco más moderados. Diría que son de “centro izquierda”. Particularmente en temas relacionados con la economía, el partido demócrata es un partido que valora el sistema capitalista, las libertades económicas que presenta el sistema capitalista, y que busca dentro de ese sistema capitalista empoderar a las personas que se han quedado atrás, las personas de clase trabajadora, de clase media, para asegurarse de que ese sistema capitalista se fortalezca. En el caso de la izquierda latinoamericana es, obviamente, un tema en el que quieren avanzar un sistema socialista en materia económica que le dé un rol más grande al Estado al determinar distintas decisiones económicas. Hemos visto claramente a través de la región en la mayoría de los países, por no decir todos, que ese sistema no ha funcionado porque cuando combinas, en el caso de Latinoamérica, a un sistema que le permite al gobierno tener poder de decisión sobre las decisiones económicas del país con la corrupción existente de todos los bandos políticos, terminas con un país como es el caso de Venezuela: que cuando el gobierno intentaba tomar distintas empresas privadas, distintos sectores de la economía, estas empresas, esos sectores, terminan debilitados porque las personas dentro del gobierno no están enfocadas en llevar a cabo una transformación y en realidad ayudar a que esas empresas sean exitosas, sino en robar. Ahora, el otro tema es el tema de la democracia en Latinoamérica. Los distintos movimientos de izquierda, no todos pero sí muchos, han llegado con al poder con el apoyo del pueblo a través de elecciones democráticas y han utilizado ese apoyo para socavar las instituciones democráticas. Aquí en este país, el partido demócrata que representa el centro izquierda, está 100 % a favor de la protección del sistema democrático de las instituciones de este país. Y vemos como acá, en este país, también hay una extrema derecha por parte del partido republicano que no representa todo el partido, pero sí representa a un ala mayoritaria dentro de ese partido, que le ha permitido elegir sus candidatos y elegir personas que ahora nos representan en todos los sectores del gobierno y que han llevado un proceso de debilitar a nuestra democracia. Algo sumamente interesante para mí es que hace tan solo unos días vimos en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner, quien ha ayudado a socavar a la democracia Argentina, entregarle el bando presidencial a Javier Milei, un candidato de extrema derecha. Es decir, (vimos) una transición al poder de un partido socialista a un presidente de extrema derecha en una transición sumamente no violenta. Aquí (en Estados Unidos) no ocurrió esto en la última elección. El presidente Trump decidió no reconocer esa elección y no entregó como tal, de manera formal, el mandato al presidente Biden, que obtuvo 7 millones de votos más. Así que creo que fue un poco distinto el contexto, pero sí ha sido interesante ver, incluso como en algunos países latinoamericanos, el sistema democrático está más fuerte que lo que hemos observado aquí en los Estados Unidos los últimos años.

WME: Como venezolano antichavista pero alineado con la izquierda demócrata en estados unidos, ¿qué les dirías a aquellos latinos residentes de Estados Unidos (y de países de tradicionalmente de derecha en LATAM) que se creen a la retórica de la derecha de que un gobierno de izquierda ipso facto nos va “convertir en Venezuela” o llevar a la pobreza extrema?

SVS: El partido demócrata ha demostrado, históricamente a través de distintos líderes y distintos presidentes que es un partido que apoya el sistema capitalista en temas económicos. Incluso dentro de las últimas tres administraciones presidenciales demócratas se han creado millones de empleos más que dentro de las últimas tres administraciones republicanas. Durante los años de los demócratas a la economía le va mejor que durante los años de los republicanos y esto es porque el partido demócrata cree en un balance en donde se les permita a las empresas privadas crear empleo, pero tampoco se deja atrás a las clases trabajadoras, a la clase media y en realidad a nuestra comunidad latina, que en este país la mayoría son de clase media o clase trabajadora. Cuando vemos a las plataformas específicas de los distintos partidos vemos que, hoy por hoy, el único partido que está respondiendo a las necesidades diarias que tienen nuestras comunidades es el partido demócrata. El partido demócrata quiere expandir el cuidado de salud de nuestros abuelitos y de los niños, el partido demócrata quiere resolver el tema de la violencia armada que nos ha quitado muchas vidas, hay muchas personas inocentes que han muerto gracias a la violencia armada. El partido demócrata está enfocado en proteger el sistema de seguro social que ayuda tantas personas en este país, a aumentar el sueldo mínimo para que a todas las personas le alcance su sueldo, y obviamente lidiar con el tema de la crisis de la vivienda, los precios de las viviendas y de la inflación. ¿Cuál es la respuesta del partido republicano? No existe. Es una respuesta enfocada en manufacturar otros temas y otros problemas que en realidad en nuestras vida cotidiana a la mayoría de las personas no afecta. Por ejemplo, en el tema de inmigración: no es una solución agarrar a todos los inmigrantes que están llegando por la frontera, meterlos en unos buses y llevarlos a Chicago y a Nueva York ¿cómo eso nos resuelve el problema? No es una solución ir a Tallahassee a decir que los inmigrantes indocumentados que crucen de Georgia a Florida los vas a meter presos, no es una solución ir a eliminar libros en las escuelas que les quitan los derechos a los padres de decidir qué pueden y qué no pueden leer sus hijos; no es una solución atacar a las comunidades trans y a las comunidades LGBT; no es una solución tampoco eliminar el derecho de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Al final del día yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que enfocar: cuál es el partido que está enfocado a través de su plataforma política, a través de las acciones que han tomado a favor de nuestra comunidad, y cuál es el que está en nuestra contra.

WME: Ya que estamos hablando del tema migratorio, la postura del gobernador DeSantis contra la inmigración en el Estado ha hecho que muchos inmigrantes se replanteen la idea de venir a Florida a la hora de cumplir su sueño americano. Ya estamos viendo cómo esto está afectando el trabajo manual es como un salvavidas de la comunidad latina inmigrante viene aquí y el desarrollo de las obras que se derivan de esta actividad ¿en qué otras formas puede la falta de inmigración latina afectar el Estado para mal?

SVS: La falta de inmigración en general afecta a todas las personas del estado porque al final del día nosotros estamos hablando de una crisis inflacionaria en el estado. En este estado hubo un reporte que salió hace dos meses que demuestra que (en Florida) la inflación es del 9 %, en comparación al 4 % en el resto del país, la pregunta es ¿por qué en este estado la inflación es más del doble que en el resto del país? Una de las respuestas es porque tenemos una crisis de escasez de mano de obra en industrias críticas para nuestra economía, como lo son la agricultura, la construcción, el cuidado de salud, la tecnología, etc. Lo que termina pasando es que, al no tener los trabajadores necesarios en estas industrias, particularmente en la industria de la construcción y de la agricultura, los precios de la comida, de nuestros alimentos, y los precios de la vivienda aumentan porque el tema de la oferta es mucho menor que la demanda que existe, es economía básica 101. De esta forma obviamente nos afecta a todos. En el estado existe una tasa de desempleo del 2.6 por ciento. Cuando la tasa de desempleo es menor el 3 % los economistas prácticamente dicen que significa que no existe el desempleo, que cualquier persona que quiera encontrar un empleo, puede encontrar un empleo. De acuerdo con la cámara de Comercio, por cada 100 empleos disponibles solo hay 64 personas aplicando. Nuestra economía no puede continuar creciendo sin la mano de obra de los inmigrantes. Además, los inmigrantes pagan miles de millones en impuestos, los inmigrantes crean empresas, crean empleo y los inmigrantes ayudan de muchas formas a nutrir la cultura de la Florida, y las distintas comunidades ¿Dónde estaríamos nosotros sin la labor de los inmigrantes? Y ahí viene el tema que estaba mencionando antes: el gobernador DeSantis en vez de estar enfocado en fortalecer nuestra economía, está enfocado en atacar a las distintas minorías en este estado, y la pregunta es ¿cómo eso resuelve las situaciones y los problemas que tenemos en este estado? No lo hace. Incluso crea más problemas.

WME: Tu experiencia personal como migrante venezolano ha informado muchos de tus programas e iniciativas tanto caritativas como políticas. ¿Qué otros experiencias personales o aspectos de tu identidad, podrías minar para crear otros programas o iniciativas?

SMV: Yo creo que en general a haber crecido aquí en este país, sin saber hablar inglés, teniendo que haber venido en una edad clave, en medio de mi adolescencia, fueron aspectos críticos en términos de formación para las distintas iniciativas y trabajos que he hecho en la comunidad. Creo que, en general, estas experiencias particulares me han permitido entender los retos y los distintos problemas que enfrenta nuestra comunidad latina, pero también obviamente a los jóvenes y a las distintas comunidades a través del país.

WME: Programas como “Mi familia vota”, organización en la que trabajaste, fomentan el compromiso político y voto en la comunidad la Florida, ¿qué tipo de iniciativas similares hay para unificar y concientizar a la comunidad latina LGTBQ de Florida y cuáles te gustaría ver o implementar tú mismo?

SMS: Yo creo que ahí es bastante triste ver que en la comunidad LGBTQ latina muchas personas deciden no participar del sistema político. Creo que es un gran error porque obviamente el sistema político está afectando a la comunidad, a todas las comunidades, y también creo que particularmente a través de un cambio generacional de manera social existe más aceptación (hacia temas LGBT), pero no se ha visto reflejado, por lo menos aquí en el estado de la Florida, en cambios significativos en el ámbito político y es porque no hemos visto una participación masiva de la comunidad LGBTQ en general, pero particularmente de los latinos. Creo que todos tenemos un rol importante que jugar en la protección de nuestra democracia y también la protección de nuestros derechos.

WME: Tu presentación “Las Claves del éxito” han ayudado a que muchos inmigrantes estudiantiles de países de LATAM encaminen sus carreras académicas hacia Estados Unidos, ¿Habrá unas ‘Claves del éxito,’ para la comunidad LGBTQ Latina? ¿Cómo serían y qué información deberían contener?

SVS: Lo que yo explico en la presentación de “Las Claves del éxito”, que ha llegado a más de siete mil personas aquí en el centro de la Florida, es que no existe una fórmula específica para el éxito. Creo que es bastante importante que lo aprenda la comunidad LGBT y todas las comunidades que no existe una fórmula específica y que todos tenemos que construir nuestro propio camino a lo que nosotros definimos como “el éxito”. También creo que existe una oportunidad que a través de ese camino hacia el éxito, que es un camino continuo a través de la vida, podamos también educar a otras personas, a otras comunidades, para que formen parte de nuestro propio camino. Yo creo que es interesante, yo que estoy en la cúspide generacional, ver la diferencia entre la comunidad LGBTQ Millenial y la comunidad LGBTQ Gen-Z, en términos de cómo se evalúa los distintos problemas que la comunidad encara basado en cuando uno nació. Creo que es importante recalcar el tema del ámbito político, que nuestra democracia requiere que todos estemos involucrados para defenderla, porque cuando perdemos la democracia, como lo hemos visto aquí en la Florida, las primeras personas a quienes se les da la espalda es a la minorías. Y lo estamos viviendo acá. En el estado que tenemos que despertar y decir ya basta.

WME: Muy bien, la última pregunta: como residente venezolano en Orlando, ¿en dónde encuentro las mejores arepas venezolanas de ciudad?

SVS: En Q’Kenan, por Disney. Es un restaurante maracucho, que es el único restaurante que estaba acá cuando yo llegué en el 2010 y creo que sigue siendo el mejor. Todo es bueno ,la parrilla y los tequeños son buenísimos