La decisión de los psiquiatras que cambió el mundo y alteró los derechos de los homosexuales

(En la convención de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 1972, los activistas por los derechos de los homosexuales Barbara Gittings, Frank Kameny y el Dr. John E. Fryer, un psiquiatra gay disfrazado, presionaron para que la APA desclasificara la homosexualidad como una enfermedad mental. (Foto de Kay Tobin Lahusen de la colección de Kay Tobin Lahusen, Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York.)

Hace cincuenta años, el viernes 15 de diciembre de 1973, una decisión de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) en su convención anual fue aclamada por el activista por los derechos de los homosexuales Frank Kameny como el día en que “los psiquiatras nos curaron en masa”.

La junta directiva de la APA votó a favor de eliminar la homosexualidad de su Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es utilizado por profesionales de la salud en los Estados Unidos y en gran parte del mundo como guía autorizada para el diagnóstico de trastornos mentales.

El escritor del Washington Post, Donald Beaulieu, señaló en un artículo publicado en el 50 aniversario que los artículos periodísticos del día siguiente lo trataron principalmente como un cambio técnico en lugar de un cambio sísmico que transformaría las vidas de los homosexuales. Pero para los activistas por los derechos de los homosexuales Barbara Gittings, Kameny, Paul Kunstler, Jack Nichols, Elijah ‘Lige’ Clarke, Lilli Vincenz y Kay Tobin Lahusen , fue innovador.

Kameny y Nichols habían formado en 1961 la Sociedad Mattachine de Washington, DC, en la que los demás participaban activamente con el propósito de llevar a cabo protestas por los derechos de los homosexuales en la Casa Blanca, la Comisión de Servicio Civil de los Estados Unidos y el Pentágono. A finales de la década de 1960, el grupo también se centró en los esfuerzos por desclasificar la homosexualidad como una enfermedad mental.

Kameny y Gittings estaban decididos a lograr que la APA actuara. Nichols, Clarke, Gittings y Lahusen crearían algunos de los primeros contenidos, historias y columnas de temática gay en las primeras publicaciones nacionales gay.

Nichols, con su compañero Clarke, escribió la columna “El ciudadano homosexual” para la revista Screw, una publicación sensacionalista pornográfica “heterosexual” en 1968. Las fotografías de lesbianas de Lahusen aparecieron en la portada de The Ladder mientras Gittings trabajaba como editora. The Ladder, publicada por Daughters of Bilitis (DOB), fue la primera revista lésbica nacional.

En la edición de agosto de 1964 de The Ladder, el editorial de Gittings criticó un informe médico que describía la homosexualidad como una enfermedad, escribiendo que trataba a las lesbianas como ella más como “especímenes curiosos” que como seres humanos.

En 1971, unos siete años después, en la reunión anual de la APA, Gittings, Kameny y otros activistas homosexuales irrumpieron en la reunión y Kameny tomó el micrófono, exigiendo ser escuchado. El Washington Post informó:

Kameny, que había perdido su trabajo como astrónomo en el Servicio de Mapas del Ejército en 1957 porque era gay, tomó el micrófono de un conferenciante en la convención y se dirigió a la sala. “La psiquiatría es el enemigo encarnado”, dijo a la sorprendida audiencia. “La psiquiatría ha librado una guerra implacable de exterminio contra nosotros. Puedes tomar esto como una declaración de guerra contra ti”.

Para la reunión anual de la APA en 1972, Kameny y Gittings organizaron un panel sobre homosexualidad. Cuando ningún psiquiatra gay quiso trabajar abiertamente por temor a perder su licencia médica y a sus pacientes, Gittings reclutó al Dr. H. Anonymous (John E. Fryer, MD), quien apareció enmascarado y usando un modulador de voz.

Gittings, Kameny y el Dr. Anónimo afirmaron que la enfermedad no era la homosexualidad, sino la homofobia tóxica. En consecuencia, la APA formó un comité para determinar si existía evidencia científica que respaldara su conclusión.

El Post señaló: “Esta es la mayor pérdida: nuestra humanidad honesta”, dijo Fryer. “Reúna valor con sus propias manos y descubra formas en las que usted y los psiquiatras homosexuales pueden participar estrechamente en movimientos que intentan cambiar las actitudes de los heterosexuales (y los homosexuales) hacia la homosexualidad”. Fryer recibió una gran ovación. No revelaría su identidad hasta 1994, 22 años después.

“En 1973, con Gittings y Kameny presentes por invitación, la APA anunció la eliminación de la clasificación. Kameny lo describió como el día en que “ los psiquiatras nos curaron en masa”. En aquella época, las “curas” para la homosexualidad incluían la terapia de descargas eléctricas, la institucionalización y la lobotomía. Con la retractación de la APA, el movimiento por los derechos de los homosexuales ya no se vio afectado por la etiqueta y sus consecuencias”.

Un simposio para abordar el tema tuvo lugar en la convención de la APA en Honolulu en mayo de 1973, informó el Post. Los miembros del panel representarían ambos lados del argumento. Hubo quienes se opusieron a la reclasificación, incluido un orador que abogó por mantener el diagnóstico de homosexualidad, Charles Socarides , que recibió en su mayoría abucheos de la multitud. Socarides afirmó durante la discusión: “Todos mis pacientes homosexuales están enfermos”. Según Lawrence Hartmann, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard que fue presidente de la APA a principios de la década de 1990, otro panelista respondió: “Todos mis pacientes heterosexuales están enfermos”.

Según el Post, el último en hablar fue Ronald Gold, director de medios de la Alianza de Activistas Gay y el único panelista que no era psiquiatra. Gold, quien cuando era niño fue sometido a una terapia de aversión por parte de un psicoanalista, dijo en el salón de baile lleno: “Su profesión de psiquiatría, dedicada a curar a las personas enfermas, es la piedra angular de la opresión que enferma a las personas”. El discurso de Gold recibió una gran ovación, al igual que el de Fryer el año anterior.

El legado de esa decisión de diciembre de hace cincuenta años continuó cuando en 1998 la APA anunció que se oponía a cualquier tratamiento psiquiátrico, como la terapia “reparativa” o de conversión, que se base en el supuesto de que la homosexualidad per se es un trastorno mental o que una El paciente debe cambiar su orientación homosexual.

En 2005, la APA creó el premio John Fryer, que honra a una persona que ha contribuido a mejorar la salud mental de las minorías sexuales. El premio lleva el nombre del Dr. John Fryer, un psiquiatra gay que jugó un papel crucial al impulsar a la APA a revisar los datos científicos y eliminar la homosexualidad de su lista de diagnóstico de trastornos mentales en 1973.

El psiquiatra gay Amir Ahuja, que se desempeña como presidente de la Asociación de Psiquiatras LGBTQ, dijo al Blade en un evento para celebrar el 50 aniversario del histórico discurso de Fryer, entonces encerrado, que el resultado positivo de los esfuerzos de Fryer ha tenido un impacto directo en su propia carrera.

“Yo diría que creo que John Fryer me abrió la puerta para que yo y muchos de mis colegas que son psiquiatras LGBTQ+ tuvieran una carrera para trabajar en un campo donde no se nos estigmatiza por tener una enfermedad”, dijo Ahuja. “Porque podríamos haber perdido nuestro trabajo. Eso es lo que le pasó a John Fryer varias veces”, según Ahuja. “Antes de dar ese discurso, había perdido al menos dos residencias. Debido a su sexualidad, la gente lo desanimaba de continuar en la profesión”.

“Las valientes acciones de John Fryer fueron un momento decisivo para la psiquiatría, la APA y la comunidad LGBTQ”, dijo Saul Levin, MD, MPA, director ejecutivo y director médico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. “Todos los días trabajamos para honrar el legado del Dr. Fryer y los activistas que lucharon junto a él para lograr la libertad, la igualdad y la aceptación de las personas LGBTQ en Estados Unidos”.

