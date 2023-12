Orador del Parlamento de Ghana: proyecto de ley anti-LGBTQ se aprobará antes de Navidad

El presidente del Parlamento de Ghana, Alban Bagbin (captura de pantalla a través de CitiTube YouTube)

El presidente del Parlamento de Ghana, Alban Bagbin, prometió a principios de este mes que los parlamentarios aprobarían un proyecto de ley que intensificaría la represión contra la comunidad LGBTQ del país antes de Navidad.

Bagbin dijo que no hay ningún parlamentario que se oponga al proyecto de ley de derechos sexuales humanos adecuados y valores familiares de Ghana, y esta falta de oposición es la razón por la que dijo que se aprobará antes de que el Parlamento levante la sesión del año el viernes.

Se espera que el presidente Nana Akufo-Addo firme la medida unas semanas después de su aprobación.

El proyecto de ley prohibiría las actividades sexuales entre personas del mismo sexo, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el uso de juguetes sexuales, identificarse como LGBTQ, defender los derechos LGBTQ en plataformas de redes sociales y otros foros y cirugías de afirmación de género, entre otras cosas.

Los ghaneses LGBTQ y las organizaciones de defensa han hecho sonar la alarma sobre el proyecto de ley desde su presentación en el Parlamento en 2021. Han instado a los parlamentarios a oponerse a él, argumentando que es draconiano e infringe sus derechos constitucionales.

“Esto es tan ridículo, ¿ir a la cárcel por tener relaciones sexuales consensuales?” dijo Ivy Enyonam, una activista LGBTQ.

Enyonam señaló que el proyecto de ley prohibiría “tener un juguete sexual o someterse a cirugías, incluso ser un aliado (mientras) los violadores andan libres”.

Papa Kojo Ampofo, otro activista LGBTQ, dijo que una agenda oculta detrás del proyecto de ley pesa mucho más que restringir los derechos de la comunidad LGBTQ. Dijo que las corporaciones ricas y los multimillonarios están financiando la medida.

“Las personas detrás del proyecto de ley anti-LGBTIQ no son tontas. Están muy organizados y son ricos, financiados por corporaciones extremadamente ricas y multimillonarios”, señaló Ampofo. “Son parte de grupos bien organizados que creen en su mayoría que los humanos nacen para trabajar por el capitalismo, y la comunidad LGBTIQ está en violación directa de eso. Son la misma red o redes similares que introducen las mismas versiones de proyectos de ley anti-LGBTIQ en todo el mundo”.

Los activistas han culpado especialmente al diputado Sam George, que representa al distrito electoral de Ningo-Prampram y es el principal defensor del proyecto de ley.

Se cree que George se encuentra entre el puñado de parlamentarios que propusieron la idea de iniciar lo que ahora es el Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana. Ha instado al Parlamento y a los ghaneses a apoyar la medida desde su introducción en 2021.

George, en publicaciones recientes en las redes sociales, ha declarado que no hay necesidad de acomodar a ningún miembro de la comunidad LGBTQ en Ghana.

“Escuché que algunos grupos alfabéticos afirman que mis comentarios de que algunos de ellos se casan con objetos inanimados son una mentira y una invención (sic). No pueden arrojarnos polvo a los ojos de todos”, dijo George en una publicación. “Permíteme criar a mis hijos y dejar de meternos tu locura y perversión en nuestras gargantas. Cuando dejes de llamar derecho público a lo que debería ser tu negocio privado, me importaría un carajo lo que hagas (sic)”.

We Are All Ghana, un grupo que se opone al proyecto de ley, dijo que los comentarios de George estaban sembrando odio y división en el país.

“Sam George entiende que está desperdiciando preciosos recursos ghaneses y tiempo de los medios de comunicación para sembrar odio y división en este momento crucial de la historia de Ghana, cuando la unidad nunca ha estado más justificada”, dijo We Are All Ghana. “Sam George y otros defensores del proyecto de ley realmente carecen de una comprensión básica de lo que implica la sexualidad humana, especialmente en relación con la comunidad LGBTQIA+”.

Angel Maxine, una mujer transgénero, activista y músico de Ghana, ya advirtió a quienes se identifican como LGBTQ que no viajen al país.

“Como advertencia para todas las diásporas LGBTQI+ que vienen a Ghana esta Navidad, Ghana es una zona roja para las personas LGBTQI+ y corres el riesgo de ir a prisión si te identifican como queer”, dijo Maxine. “Te pueden arrestar por tomarte de la mano en la calle”.

La Asociación Nacional de Medios LGBT representa 13 publicaciones en los principales mercados de todo el país con un público colectivo de más de 400.000 lectores en impresos y más de 1 millón en línea. Obtenga más información aquí: https://nationallgbtmediaassociation.com/