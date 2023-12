Comunidad LGBTQ+ de Tailandia tiene esperanzas por proyecto de igualdad matrimonial que se debatirá en el Parlamento

Gran Palacio, Tailandia. (Foto de doronko en WikimediaCommons)

Na phat Krutthai y Rasithaya Jindasri han estado en una relación comprometida durante ocho años, pero recién ahora pueden considerar casarse.

En una tienda de ropa en Siam Square, un centro comercial en la capital de Tailandia, la feliz pareja miraba con entusiasmo prendas multicolores mientras hablaban de su posible boda. Naphat, un hombre transgénero, y Rasithaya, una mujer, quieren formalizar su unión, mientras el Parlamento debatirá el jueves un proyecto de ley final respaldado por el Gabinete para aprobar una legislación histórica que permita a los miembros de la comunidad LGBTQ+ casarse.

El proyecto de ley busca reformar el Código Civil y Comercial, cambiando las palabras “hombres y mujeres” y “marido y mujer” por “personas físicas” y “conyugues”.

El primer ministro Srettha Thavisin dijo a los periodistas el martes después de la reunión del Gabinete que otorgará a las parejas LGBTQ+ “exactamente los mismos derechos” que a las parejas heterosexuales. Esto convertiría a Tailandia en el primer país del sudeste asiático en aprobar una ley de este tipo y el tercero en Asia, después de Taiwán y Nepal.

Naphat (o “Jim”, como lo conocen), dijo que él y Rasithaya planeaban registrar su matrimonio tan pronto como la ley lo permitiera. Como defensor de los derechos de las personas trans, dijo Naphat a The Associated Press, el cambio previsto no era sólo una formalidad. Un certificado de matrimonio permitiría a las parejas LGBTQ+ una serie de beneficios, incluidos atención médica y derechos de herencia, que les han sido negados durante mucho tiempo.

“Significa mucho. Este es el octavo año de nuestra relación. Pero nuestro estatus no está reconocido legalmente”, dijo. “Cuando alguno de nosotros se enferma o tiene una emergencia, no podemos cuidarnos adecuadamente. Por eso, esto realmente nos importa”.

Tailandia tiene una reputación mundial de aceptación e inclusión. En junio, el centro de Bangkok organizó su Desfile del Orgullo anual. Atrajo a decenas de miles de personas en una alegre fiesta que duró horas. Srettha, el primer ministro, dijo después de asumir el cargo en agosto que apoyaba la candidatura de Tailandia para ser sede del Orgullo Mundial en 2028.

Pero una vez que las multitudes desaparecieron y la música se detuvo, la realidad de ser LGBTQ+ en Tailandia puede ser menos optimista de lo que parece.

“Creo que lo que ven los extranjeros no es la realidad”, dijo Nattipong Boonpuang, un adivino y modelo de 32 años. “La gente en realidad no está tan abierta a la diversidad de género como podría pensar”, afirmó. Y agregó que a veces reciben comentarios negativos tanto en la vida real como en línea.

Nattipong también es miembro del Coro de Hombres Gay de Bangkok, fundado hace aproximadamente un año.

Lo que unió al coro, más allá de su amor por la música, fue la misión de abogar por una mayor aceptación de las personas LGBTQ+ en Tailandia, según la líder del coro Vitaya Saeng-Aroon.

Vitaya dijo que las actitudes hacia la comunidad LGBTQ+ en Tailandia definitivamente han mejorado en los últimos años, pero aún queda un largo camino por recorrer porque persisten conceptos erróneos y discriminación legal.

“No queremos privilegios. La gente no entiende que estamos pidiendo un trato especial. Nuestra comunidad sólo quiere un trato justo, todos los días”, afirmó.

Tailandia ha luchado por aprobar una ley de matrimonio igualitario.

El año pasado, los miembros del Parlamento debatieron varias enmiendas legales para permitir el matrimonio igualitario o las uniones civiles, que no otorgaban a las parejas LGBTQ+ los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Ninguno de los proyectos de ley propuestos fue aprobado antes de que el Parlamento fuera disuelto para las elecciones.

Sin embargo, este año, Vitaya dijo que las cosas parecen más prometedoras, ya que el nuevo proyecto de ley es “muy progresista”. Esperaba que se aprobara para que los derechos de la comunidad LGBTQ+ sean finalmente reconocidos por ley.

En las elecciones generales de mayo, el matrimonio igualitario fue un tema candente tanto para el partido gobernante Pheu Thai como para el partido de oposición Move Forward.

El último proyecto de ley pareció contar con el apoyo general. Pero todavía necesita ser debatido varias veces en el Parlamento antes de su aprobación. Una vez aprobada, el rey del país, Maha Vajiralongkorn, la respaldaría para convertirla en ley.

El gobierno dijo que el próximo paso podría ser una enmienda a la ley de fondos de pensiones para reconocer a todas las parejas.

El cambio podría significar mucho para los afectados, pero apenas afectaría a la sociedad tailandesa, según un analista. Las actitudes hacia el matrimonio han cambiado, dijo Khemthong Tonsakulrungruang, profesor de derecho en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok, y la ley simplemente se estaba poniendo al día. “Ya existe el matrimonio cultural, no es legal, pero hay ceremonias culturales, ceremonias religiosas entre LGBT”, dijo. “A veces aparece en los titulares, pero se ha vuelto cada vez más común que dos personas, independientemente del género, se casen. Por lo tanto, reflejaría el cambio que ya ha estado aquí… durante años”.