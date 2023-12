Disney: El gobierno designado por DeSantis no está publicando registros públicos

(Fotos a través de las páginas de Facebook de Walt Disney World y DeSantis).

Disney ha presentado una demanda alegando que el gobierno supervisor de Walt Disney World, que fue asumido por personas designadas por el gobernador Ron DeSantis a principios de este año, no ha publicado documentos ni preservado adecuadamente los registros en violación de la ley de registros públicos de Florida.

Disney dijo en la demanda presentada el viernes que el Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central, a menudo denominado CFTOD, ha sido tan lento en el cumplimiento de sus deberes de registros públicos que no ha respondido completamente a una solicitud que la compañía hizo hace siete meses cuando pagó más de $2,400 para recibir correos electrónicos y mensajes de texto de los cinco miembros de la junta de distrito designados por DeSantis.

Disney, DeSantis y las personas designadas por DeSantis ya están luchando por el control del gobierno en dos demandas pendientes en tribunales federales y estatales.

La demanda de registros públicos solicita a un juez que revise cualquier documento que el distrito afirme que está exento de ser divulgado, declare que el distrito está violando la ley estatal de registros públicos y ordene al distrito que divulgue los documentos que Disney ha solicitado.

“CFTOD ha impedido que Disney descubra las acciones de su gobierno a través de solicitudes de registros públicos, en violación de la ley de Florida”, dice la demanda presentada en el tribunal estatal de Orlando. “El Tribunal debería otorgar alivio a Disney”.

Se envió un correo electrónico al Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central en busca de comentarios.

La nueva demanda afirma que el distrito no cumple con las leyes de registros públicos en otros aspectos, como permitir que los miembros de la junta designados por DeSantis utilicen direcciones de correo electrónico y mensajes de texto personales para asuntos del distrito sin un proceso para asegurarse de que se conserven y no cumplir con las leyes de registros públicos. Asegúrese de que los miembros de la junta no borren automáticamente los mensajes relacionados con asuntos del distrito.

La disputa entre DeSantis y Disney comenzó el año pasado después de que la compañía se opusiera públicamente a la llamada ley estatal “no digas gay”, que prohíbe las lecciones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados. La ley fue defendida por DeSantis, quien se postula para la nominación presidencial republicana de 2024. En represalia, DeSantis y los legisladores republicanos se apoderaron del distrito que Disney había controlado durante más de cinco décadas e instalaron a cinco miembros de la junta leales al gobernador.

Alrededor de 50 de aproximadamente 370 empleados han abandonado el Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central desde que fue asumido en febrero, lo que genera preocupación de que décadas de conocimiento institucional se estén yendo con ellos, junto con la reputación de un gobierno bien administrado.