No hay ‘contagio social’: las tasas de transición de género alcanzan el equilibrio

En los últimos años, los cabilderos y políticos anti-trans han afirmado que hay una “explosión” en la identificación transgénero, afirmando que la identificación como transgénero se debe a un “contagio social” en curso.

Un artículo del New York Times informó sobre un “fuerte aumento” de jóvenes transgénero en los Estados Unidos. En Montana, el senador Tom McGillvray se puso de pie y abogó por una prohibición de los cuidados que afirmen el género, citando la “explosión” de jóvenes trans.

Incluso en el Congreso de Estados Unidos, la Dra. Jennifer Bauwens, representante del derechista Christian Family Research Council, citó un “aumento pronunciado” de personas trans, culpando del “aumento” a las redes sociales. Ahora, un nuevo estudio realizado en Suecia parece mostrar que las tasas de transición de género parecen haberse estabilizado en todos los grupos de edad.

Las tasas de transición de género parecen haberse estabilizado. (Kolk, Martin y Tilley, J. Lucas y von Essen, Emma y Moberg, Ylva y Burn, Ian, The Demography of Swedish’s Transgender Population – Patterns, Changes, and Sociodemographics (22 de agosto de 2023). Disponible en SSRN: https: //ssrn.com/abstract=4427508)

La teoría del contagio social afirma que hay un “aumento masivo” de personas que se identifican como transgénero, y que este aumento se debe al “contagio social”, o a personas esencialmente “contagiadas” de ser transgénero entre sí.

Si bien la teoría del contagio social no tiene evidencia en lo que respecta a la identificación transgénero (por ejemplo, la mayoría de las personas trans experimentan disforia de género años antes de salir del armario), es cierto que ahora están saliendo más personas transgénero que en décadas anteriores.

Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que las tasas ahora pueden estar estabilizándose. El estudio, publicado como preimpresión en Social Science Research Network, analizó más de 7.500 cambios legales de género y diagnósticos de disforia en Suecia y determinó que las tasas “alcanzaron su punto máximo en 2018, sin evidencia de nuevos aumentos” y desde entonces se han estabilizado.

Esto también se refleja en la Encuesta social sobre comportamientos de riesgo de los jóvenes, que muestra una modesta disminución en la identificación trans después de 2018 en los Estados Unidos. Las tasas de identificación transgénero ya no parecen estar “explotando exponencialmente”, a pesar de lo que afirman los activistas anti-trans.

La estabilización es significativa porque refleja fielmente otro acontecimiento importante en el que otro rasgo antes desalentado pasó a ser lentamente aceptado por la sociedad: ser zurdo. A principios del siglo XX, las tasas de zurdos oscilaban entre el 3% y el 4%. Luego, las tasas de zurdos se “dispararon” al 12%, donde se han estabilizado desde entonces.

Por supuesto, esto no fue causado por un “contagio social masivo” de zurdos. Más bien, los aumentos en la aceptación llevaron a que las personas se sintieran cómodas usando su mano izquierda. En la década de 1940, el investigador antizurdo Abram Blau denunció las “influencias culturales” de la zurda y las “campañas progresistas” para permitir que el niño “sea libre de elegir el bando por sí mismo”.

En un artículo publicado en 1979, el Dr. Bernard McKenna dijo sobre el crecimiento de los zurdos: “Solíamos llamar a todos los que no se conformaban, desviados. Al final aprendimos mejor. Las autoridades médicas reconocieron que ser zurdo era normal y que atar la mano a un niño a menudo provocaba tartamudez”.

¿Suena familiar?

Puedes ver el crecimiento de los zurdos aquí:

Muchos han planteado la hipótesis de una tendencia similar con la prevalencia de personas transgénero. En décadas pasadas, ser identificado como transgénero se consideraba extremadamente negativo. Los jóvenes trans a menudo se enfrentaban a terapias de conversión o institucionalización, mientras que los adultos se enfrentaban a importantes barreras en torno a la atención.

Sin embargo, en la última década, han aumentado las investigaciones que destacan la importancia de permitir que las personas transgénero hagan la transición, junto con un aumento significativo en la aceptación social. El aparente “aumento” de personas transgénero probablemente pueda atribuirse en gran medida a la eliminación de muchas de estas barreras negativas. Si esta tendencia continúa, podemos anticipar un pico en las tasas de transición de género a medida que personas a las que antes se les había prohibido recibir atención obtengan acceso.

Estas tasas deberían entonces estabilizarse, reflejando la proporción real de personas transgénero en la sociedad. Este estudio muestra que es posible que estemos viendo esa estabilización ahora.

Hay varias advertencias clave a considerar con respecto a este estudio. En primer lugar, se centra únicamente en los cambios legales en los marcadores de género y en los diagnósticos de disforia. Muchas personas transgénero no reciben un diagnóstico de disforia y obtener cambios legales en los marcadores de género puede resultar un desafío.

En segundo lugar, el estudio examina Suecia, donde las barreras para acceder a la atención difieren de las de Estados Unidos. En consecuencia, las tasas de estabilización en ambos países pueden variar a medida que sus poblaciones respondan a estas diferentes barreras.

Además, es posible que algunas personas bajo el paraguas transgénero no realicen la transición médica, tengan dificultades para obtener un diagnóstico de disforia, opten por no buscar un diagnóstico o no opten por cambios legales en los marcadores de género. El “ritmo de transición” podría variar entre estos grupos. Finalmente, la creciente discriminación contra las personas transgénero probablemente influya en la nivelación; Es posible que aún no se haya alcanzado la verdadera tasa de prevalencia.

Con esas advertencias, este nuevo estudio ofrece una importante refutación a la idea de que las identidades transgénero se están “propagando explosivamente” a través de “una disforia de género y un contagio social de aparición rápida”. En cambio, las personas transgénero parecen poder salir del armario ahora más que nunca, y el crecimiento del número de personas transgénero que salen del armario es algo que a celebrar, no que se temer.

