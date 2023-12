Consejo Internacional de Críquet prohíbe a jugadoras trans participar en críquet femenino

(Foto de Rahul Sapra vía Bigstock)

El Consejo Internacional de Cricket ha impuesto una prohibición a las jugadoras transgénero del cricket femenino internacional si la jugadora ha pasado por la pubertad masculina.

El consejo de élite, en un comunicado, dijo que decidió, después de una extensa revisión científica y una consulta de nueve meses, “proteger la integridad de los partidos internacionales de cricket femenino, la seguridad, la equidad y la inclusión”.

“La nueva política se basa en los siguientes principios (en orden de prioridad): protección de la integridad del fútbol femenino, seguridad, equidad e inclusión, y esto significa que cualquier participante de hombre a mujer que haya pasado por cualquier forma de pubertad masculina no serán elegibles para participar en el juego internacional femenino independientemente de cualquier cirugía o tratamiento de reasignación de género que hayan realizado”, se lee en la declaración de la ICC. “La revisión, que fue dirigida por el Comité Asesor Médico de la ICC presidido por el Dr. Peter Harcourt, se relaciona únicamente con la elegibilidad de género para el cricket femenino internacional, mientras que la elegibilidad de género a nivel nacional es una cuestión de cada miembro de la Junta, que puede verse afectada por legislación local. Las regulaciones serán revisadas dentro de dos años”.

El críquet es uno de los deportes más importantes en India, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka, con una base de seguidores de 2.500 millones de personas en todo el mundo.

La ICC inició la primera Copa Mundial femenina en 1973. La Junta de Control del Cricket de la India es la junta de cricket más rica del mundo, con un valor de 2.250 millones de dólares. Sólo en 2023, el BCCI ganó 3.770 millones de dólares en la temporada inaugural de la Premier League femenina. Una enorme población de personas trans vive en India, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka y otros países importantes que participan en partidos internacionales de críquet, pero el nuevo cambio de política ha supuesto un revés para la comunidad.

Danielle McGahey, una jugadora de críquet trans de Australia, confirmó después de que la prohibición entró en vigor que su carrera como jugadora de críquet había terminado.

“Tras la decisión de la ICC, debo decir con gran pesar que mi carrera internacional en el críquet ha terminado. Tan rápido como comenzó, ahora debe terminar”, dijo McGahey en su página de Instagram. “Aunque mantengo mis opiniones sobre la decisión de la CPI, son irrelevantes. Lo que importa es el mensaje que se envía hoy a millones de mujeres trans: un mensaje que dice que no pertenecemos”.

McGahey también dijo que no dejará de luchar por la igualdad en el deporte.

Es la primera jugadora de críquet transgénero en participar en un partido internacional oficial cuando representó a Canadá en un partido T20 contra Brasil. Anteriormente jugó en el club de cricket masculino de Melbourne antes de mudarse a Canadá en 2020.

Aunque la prohibición ha hecho añicos muchas esperanzas y sueños, la declaración de la ICC confirma que cada país puede decidir la elegibilidad de los jugadores de críquet trans en los juegos nacionales.

El Washington Blade contactó al BCCI de la India para obtener una reacción y una respuesta sobre el futuro de los jugadores de críquet trans en la India, pero la junta no respondió de inmediato.

The Blade también contactó al Australian Cricket Board y al South African Cricket Board, pero no recibió ningún comentario. El Blade buscó comentarios del ministro de Deportes, Anurag Thakur, y del diputado Rajiv Shukla, ex presidente de la IPL, pero ambos se negaron a responder.

“Es muy desafortunado y estoy realmente decepcionado con la decisión de la CPI, que excluye a las personas transgénero porque cuando hablamos de derechos humanos o derechos legales, las personas transgénero merecen estar en todos los sectores de la sociedad”, dijo Kalki Subramaniam. activista trans, artista queer y oradora motivacional radicada en la India. “Especialmente en los deportes las personas trans merecen jugar. Es una gran decepción para nosotros saber que la CPI ha prohibido a las personas transgénero. No hay necesidad de hacer eso y la CPI debería revisar su política. Mientras el ejército indio está considerando reclutar personas transgénero, ¿por qué la CPI haría lo contrario?”

Kalki dijo al Blade que la declaración de la CPI no justifica la exclusión, especialmente a las mujeres trans, ya que excluye a las mujeres trans categorizadas como mujeres. Mientras hablaba con Blade, Nilufer, una activista trans que representa a Humsafar Trust, con sede en Mumbai, dijo que existe una discriminación constante en los deportes no solo en la India sino en todo el mundo en el atletismo contra las mujeres trans. También dijo que la prohibición de la CPI es discriminatoria contra la comunidad, no sólo para los jugadores de críquet trans indios sino para el mundo entero.

La Asociación Nacional de Medios LGBT representa 13 publicaciones en los principales mercados de todo el país con un público colectivo de más de 400.000 lectores en impresos y más de 1 millón en línea. Obtenga más información aquí: https://nationallgbtmediaassociation.com/