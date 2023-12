El primer futbolista gay de Escocia se retira

En una entrevista en julio pasado, Zander Murray, el primer futbolista gay de Escocia, dijo que es una sensación increíble ver su camiseta presentada en el Museo del Fútbol Escocés y espera que pueda ser una fuerza positiva para otras personas que luchan con su sexualidad. (Captura de pantalla/YouTube STV Sport)

Al declarar en las redes sociales que 2023 fue “Un año que nunca olvidaré”, Zander Murray reveló que se jubilará 14 meses después de declararse gay. “Esperamos con ansias el próximo capítulo”.

Como informó Los Angeles Blade en octubre de 2022, Murray fue el primer jugador de fútbol profesional escocés senior en declararse gay. Ahora ha hecho otro gran anuncio en una entrevista publicada el miércoles.

“Lo más importante es que es mi última temporada como futbolista”, dijo Murray a la BBC. Fuera de Estados Unidos, la mayor parte del mundo se refiere al fútbol como “fútbol”. “Creo que simplemente sabes cuándo se acaba tu tiempo y ahí es donde estoy yo. Simplemente sabes cuándo es el momento adecuado”.

Ese momento es ahora, le dijo a la BBC, y dijo que está planeando un futuro más allá del deporte.

“He conseguido lo que quería”, afirmó en la entrevista en la que anunciaba su retirada. “Quería jugar en la liga y lo he hecho. Y siento que con lo que me está pasando fuera del campo, realmente no quiero seguir más”.

Murray recordó su año en una publicación en las redes sociales el miércoles:

Murray, de 32 años, habló con su familia en 2021, pero permaneció públicamente en el armario durante 18 meses antes de publicar en Facebook y conceder una entrevista al sitio web del club en el que jugaba, el Gala Fairydean Rovers, en septiembre de 2022, explicando “Ya no tengo el peso del mundo sobre mis hombros”.

En enero de 2023, Murray cumplió la ambición de su vida de jugar en la Liga Escocesa de Fútbol Profesional al firmar con el equipo Bonnyrigg Rose.

Pero este otoño, regresó a Gala Fairydean Rovers para los últimos días de su carrera como jugador profesional.

“Es agradable quedarme y terminar mi carrera allí”, dijo Murray. “La gente de allí me ha sido de gran ayuda. Son personas con las que mantendré contacto durante el resto de mi vida. El club es muy importante para mí”, afirmó.

Aparte de Murray, sólo cinco de nuestros hombres homosexuales juegan actualmente fútbol profesional, según un sitio web de deportes LGBTQ.

Murray le dijo a la BBC que deja el deporte decepcionado porque ningún otro jugador encerrado ha dado un paso al frente desde entonces.

“Sospecho que esperaba que pudiera tener algún efecto, pero todavía se ve el abuso que sufre la gente”, dijo. “Puedes verlo en mis publicaciones en las redes sociales, cuando publico sobre inclusión”.

Pero Murray sigue agradecido por el apoyo y la amabilidad que la gerencia de Gala, los jugadores y los fanáticos le mostraron cuando salió. Habló de cómo eso le ayudó a sentirse seguro tanto en público como en privado en un documental en profundidad de la BBC de Escocia sobre la homofobia y el fútbol en marzo de 2023.

“La reacción fue increíble. Me tomó por sorpresa. Recibí más cartas de ahí que cuando salí. Me di cuenta de que realmente dio en el blanco. Fue un sentimiento de euforia”, dijo.

Esa euforia solo creció en junio de 2023, cuando encabezó la marcha del Orgullo en Edimburgo, dijo Murray a la BBC.

“Fue abrumador poder liderar algo tan asombroso. Fue monumental y algo que había temido durante años”, dijo. “Había luchado durante años sin saber dónde encajaba, especialmente jugando al fútbol. Nunca supe cuál era mi posición respecto de la gente.

“Entonces, al ver todas esas caras felices y sonrientes, sentí que es hermoso sentir que eres parte de algo. Es encantador. Hermoso.”

Y dijo que la respuesta también le enseñó algo sobre sí mismo que nunca supo.

“No me di cuenta de que era introvertida hasta que pasó todo esto. Es bastante difícil estar en el ojo público. Bien valió la pena, pero ha sido un momento loco fuera de la cancha”, afirmó.

Murray ha estado trabajando con la organización benéfica Time for Inclusive Education y equipos juveniles en toda Escocia. También se desempeñó como embajador en los Juegos Gay de 2023 en Hong Kong el mes pasado.

“Empecé a dar charlas corporativas, a hablar con empresas y a hablar en áreas muy dominadas por hombres como la construcción. Hablo con la gente sobre mis experiencias y les ayudo a hablar sobre estos temas”, dijo.

Un futuro posible es entrenar fútbol femenino, donde la inclusión LGBTQ+ está generalizada, a diferencia de los deportes profesionales masculinos.

“Me siento más cómodo allí. Tengo que aceptar que nunca voy a ser mi verdadero yo auténtico en un camerino lleno de hombres heterosexuales. Esa es la forma como es. Todo el mundo ha sido fantástico, pero esa es la verdad”, dijo. “Pero el fútbol femenino es acogedor. Siento que es un espacio seguro. Quizás sea mi problema interno, pero no me sentiría cómodo como entrenador en el fútbol masculino. Siento que todo depende de mí”.

Murray dijo que se siente positivo sobre lo que viene después.

“Hace quince meses tenía miedo. Ahora estoy emocionado. Puedo ver un camino. Hay un espacio para mí en esta área. Siempre quise jugar al fútbol y me preocupaba qué encontraría en la vida que me diera ese mismo entusiasmo. Pero lo he encontrado. Lo he encontrado. Cuando alguien me agradece por hacer esto, me doy cuenta de que sigo adelante”, dijo. “Y mientras pueda ayudar al menos a una persona, nunca me rendiré”.

