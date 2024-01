Corte Suprema israelí dictamina que las parejas LGBTQ+ pueden adoptar niños

La Corte Suprema de Israel. (Foto de dominio público)

Seis años desde que el Estado se comprometió a cambiar la ley de adopción para eliminar la discriminación contra las parejas del mismo sexo, el 29 de diciembre la Corte Suprema de Israel dictaminó por unanimidad que la ley existente permite a las parejas LGBTQ adoptar.

Los jueces emitieron su decisión como parte de una discusión de la petición que dos parejas LGBTQ presentaron en 2021 con el Centro de Reforma, Aguda, la Casa Abierta para el Orgullo y la Tolerancia de Jerusalén y la Asociación de Padres Orgullosos.

La petición trataba sobre la ley de adopción que establece que “no hay adopción excepto por un hombre y su esposa juntos”, discriminando así a las parejas LGBTQ que solo pueden adoptar niños en los que las parejas heterosexuales no están interesadas. Generalmente se trata de niños mayores o con necesidades especiales, y se requiere que el término “hombre y su esposa” en la ley de adopción se interprete en el sentido de que incluye a los cónyuges del mismo sexo.

“Han pasado seis décadas desde que se escribió en la ley de adopción la casilla ‘hombre y mujer juntos’”, escribieron los jueces en su decisión, “Desde entonces, hemos aprendido a saber que una unidad familiar estable y amorosa, que puede formar una base sólida para criar un niño sano puede ser una unidad familiar de un hombre y una mujer, de una mujer y una mujer y de cada persona, siempre que se preserve el interés superior del niño. Esta idea es el centro de la interpretación que damos hoy de la disposición del artículo 3 de la ley. Con esta sentencia interpretativa, que introduce a las parejas del mismo sexo por la “puerta principal” de la no adopción, caminamos por un camino que ya ha sido abierto en sentencias en el ámbito del derecho de familia y en otros ámbitos, que a lo largo de los años han reconocido la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo, la crianza de parejas del mismo sexo y su derecho a la igualdad. Nuestro fallo incluso continúa un eje interpretativo existente que se refiere a la ley de adopción, eje que amplía el espectro de esfuerzos potenciales más allá de los límites del modelo familiar tradicional de ‘hombre y mujer’, para cumplir con el propósito de la ley. Esta interpretación es, por tanto, requerida por los cambios de los tiempos, el principio del interés superior del niño, la dignidad humana y el principio de igualdad”.

Más de siete años de lucha

La cuestión de la discriminación en la ley de adopción se planteó por primera vez ante la Corte Suprema en la primera petición presentada en 2016. Luego, el Estado buscó modificar la ley de adopción en un plazo de un año y medio para que la discriminación contra las parejas LGBTQ ser eliminado. En 2019 se publicó un memorando legal sobre el tema, pero no fue publicado.

Después de que el gobierno anterior declarara que no había posibilidad política de modificar la legislación, pero no tenía ninguna objeción a que la petición fuera programada para una audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia, se programó una audiencia sobre la petición para el verano de 2022, pero fue cancelada en ante la caída del gobierno y las elecciones celebradas a finales de 2022.

La primera audiencia sobre la petición se celebró en agosto.

Según la posición del Estado presentada antes de la audiencia, lo mejor es esperar a que se modifique la legislación, pero debido a que el Ministro de Justicia considera que no hay viabilidad política para modificar la legislación y debido a la oposición del Ministro de Bienestar, quien afirmó que esto “agrega complejidades y dificultades al niño” contrario a las posiciones de los profesionales de su despacho, existe un anclaje jurídico que permitirá recibir la interpretación amplia que solicitan los peticionarios. El Estado, así como los peticionarios en este caso, insiste en que esto también es necesario debido al principio del interés superior del niño: proporcionar un hogar al niño independientemente de la orientación sexual de sus padres.

“Este es un rayo de luz en una época oscura”, dijeron los peticionarios Shahar Gloverman y Shay Gortler. “Durante más de ocho años hemos estado esperando en fila para ser adoptados. El Tribunal Superior de Justicia ya no nos devolverá estos años ni las consecuencias de la larga espera, pero estamos contentos de que se haya abierto la puerta de la adopción a las próximas parejas LGBT”.

“Durante los tiempos difíciles que atravesamos, damos la bienvenida a los pequeños momentos de bondad que inspiran la esperanza de que nos levantaremos de las ruinas para lograr un futuro mejor, más justo y unido”, agregaron los peticionarios Tzafir Gideon e Ido Ziv. “Agradecemos al tribunal por Su sentencia es la que pone fin a la distinción discriminatoria entre nosotros como padres, que no tiene entendimiento y entre el bienestar del niño, una cosa y otra. Así como no hay hijos de segunda clase, tampoco hay padres de segunda clase. El amor es el amor es el amor”.

Un fallo que borra otra expresión de discriminación institucional

“Durante más de siete años hemos estado luchando por las parejas LGBTQ para que puedan hacer realidad su sueño de convertirse en una familia mediante la adopción”, dijo el abogado Ricky Shapira Rosenberg del Centro de Reforma para la Religión y el Estado, que representó a los peticionarios. “Acogemos con satisfacción el veredicto, que aceptó la posición de los peticionarios de que no debería haber discriminación entre parejas del mismo sexo y otras parejas con fines de adopción. El tribunal dictaminó que la ley que establece que “no hay adopción excepto por un hombre y una mujer” debe interpretarse como aplicable a parejas del mismo sexo, ya que el propósito de la ley de adopción es garantizar el bienestar del niño, y en En este sentido no existe diferencia entre familias LGBT y familias heterosexuales. Una vez más se ha demostrado que quien protege los derechos humanos en general y de la comunidad Lahtav en particular es la Corte Suprema”.

Ran Shalhavi, director ejecutivo de Aguda, afirmó que “esta es una victoria histórica y un logro innovador que aporta un poco de luz y esperanza en estos días difíciles. Durante años hemos estado luchando y luchando para que se nos considere iguales a la hora de adoptar niños y formar una familia en Israel, mientras que los gobiernos israelíes durante generaciones nos discriminaron e incitaron contra nosotros sólo por ser quienes somos, la Corte Suprema demuestra una vez más su importancia a la hora de proteger nuestros derechos. Este día es la respuesta a la homofobia, el odio, la oscuridad y los ministros de bienestar social que durante años negaron nuestra ascendencia, dejándonos ciudadanos de segunda clase. La guerra sólo puso de relieve cuán desconectada está la desigualdad de la vida misma. Ha llegado el momento de la igualdad de derechos en la legislación primaria de la Knesset: en la paternidad, en la seguridad, en el matrimonio, sin incitación ni discriminación, y seguiremos marchando con orgullo hasta llegar allí”.

La Casa Abierta de Jerusalén para el Orgullo y la Tolerancia declaró: “damos la bienvenida al veredicto que borra otra expresión de discriminación institucional de larga data contra la comunidad gay, y felicitamos a Shai, Shahar, Tzafir y Ado porque después de años de lucha legal podrán expandirse sus familias. Un gran agradecimiento al abogado Ricky Shapira y al Centro de Reforma para la Religión y el Estado que lideraron la petición. Son días complejos y difíciles para la sociedad israelí. Exigimos que incluso en este momento el nivel político no deje de promover los derechos de la comunidad gay. Así como el campo de batalla no nos distingue, no hay justificación para que el libro de reglas lo haga. Todos esperamos conocer días más tranquilos, amorosos e iguales”.

Lee este artículo en inglés aquí.

WDG es el socio de medios del Washington Blade en Israel. Publicó una versión hebrea de esta historia el 28 de diciembre.