Gobernador republicano de Ohio veta la prohibición de los cuidados que afirman el género y los atletas trans

Gobernador Mike DeWine. (Foto vía Facebook de DeWine)

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, vetó una medida el 29 de diciembre que habría prohibido la atención de menores basada en el género, desfasando la acción de muchos miembros de su propio partido por considerarla reflexiva, limitada y “provida”.

Simultáneamente anunció planes para prohibir administrativamente las cirugías transgénero hasta que una persona tenga 18 años, y para posicionar al estado para regular y rastrear mejor los tratamientos de afirmación de género tanto en niños como en adultos.

En una conferencia de prensa, DeWine dijo que esperaba que el enfoque híbrido pudiera ganar el apoyo de los republicanos legislativos, quienes inmediatamente señalaron que estaban considerando anular el veto, además de servir como modelo nacional para los estados, a medida que se promulgan restricciones de atención que afirman el género en todo el país. El país en los últimos años enfrenta demandas.

El proyecto de ley vetado también habría prohibido la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y femeninos.

DeWine dijo que escuchó a personas de ambos lados de la legislación quienes sinceramente creen que su posición protege mejor a los niños, y finalmente decidió que no podía apoyar una legislación que prohíbe la atención médica que tantos pacientes, familias y médicos le dijeron que está salvando vidas.

“En última instancia, estas decisiones tan difíciles no deberían ser tomadas por el gobierno. No deberían ser elaborados por el estado de Ohio”, dijo DeWine. “Deberían ser elaborados por las personas que más aman a estos niños, y esos son los padres. Los padres que criaron a ese niño, los padres que vieron a ese niño pasar por la agonía, los padres que se preocupan por ese niño todos los días de su vida”.

El veto del gobernador provocó rápidas reprimendas de los partidarios de las prohibiciones de cuidados que afirman el género, tanto en el estado como a nivel nacional.

El republicano Bernie Moreno, candidato al Senado de Estados Unidos respaldado por Trump, y el presidente del Centro para la Virtud Cristiana, Aaron Baer, pidieron a la Legislatura que anule su veto.

“Mike DeWine le ha fallado a Ohio y son nuestros hijos los que van a pagar el precio”, dijo Baer en un comunicado.

Terry Schilling, presidente del conservador American Principles Project, dijo en un comunicado que DeWine había sucumbido a las “mentiras atroces” que se perpetuaban sobre la atención a las personas transgénero. Dijo que la historia recordaría que DeWine “cedió a la cobardía y cedió ante la industria transgénero que se aprovecha de tantas personas vulnerables”.

El grupo anti-LGBTQ+ Alliance Defending Freedom calificó el veto de DeWine como una traición.

El representante estatal republicano Gary Click, patrocinador del proyecto de ley, no llegó a apoyar una anulación del veto. Elogió a DeWine por intentar comprender un problema complejo en un corto período de tiempo, al tiempo que defendió sus propios años de investigación sobre el proyecto de ley. Click dijo que estaba particularmente decepcionado de que la prohibición de que las niñas transgénero practicaran deportes pudiera dejarse de lado si se buscaban soluciones no legislativas sobre los cuidados que afirman el género.

El presidente republicano del Senado, Matt Huffman, y el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Ohio, Jason Stephens, expresaron su decepción y defendieron el extenso trabajo de los legisladores en la legislación. Stephens dijo que su cámara está sopesando sus opciones con respecto al inicio del proceso de anulación del veto.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que la legislación se basaba en el odio y que el veto de DeWine apoyaba la “libertad fundamental” y los derechos de los padres. La líder demócrata del Senado, Nickie Antonio, la primera persona abiertamente gay en formar parte de la Asamblea General de Ohio, dijo que su partido continuaría su lucha “hasta que todos puedan disfrutar de la libertad de vivir sus vidas auténticas sin interferencia del gobierno”.

La Campaña de Derechos Humanos, la organización de derechos LGBTQ+ más grande del país, y el capítulo de Ohio de la Academia Estadounidense de Pediatría también elogiaron el veto como algo positivo para algunos de los jóvenes más vulnerables del estado.

Fue un momento de alivio para Alicia y Aaron Burkle, padres desde Cleveland de Astrid, una niña transgénero de 10 años. La familia había estado analizando opciones, incluso considerando abandonar Ohio, si se prohibieran los cuidados de afirmación de género. Desde que la legislación llegó a su escritorio, ellos, junto con sus amigos y familiares, han estado llamando y enviando correos electrónicos con sus inquietudes.

“Ha sido una acción constante”, dijo Alicia Burkle. “Así que simplemente sentarnos y escuchar su mensaje y escuchar que él realmente escucha a familias como la nuestra y escuchó nuestras historias, en realidad sonó como si él hubiera escuchado”.

Sin embargo, no es una victoria completa, dijo Aaron Burkle: “Hoy respiramos aliviados, pero ya se ha causado mucho daño a nuestra comunidad, a familias como la nuestra. Y sabemos que esta cuestión aún no está completamente resuelta. “

El proyecto de ley vetado habría prohibido a los menores de Ohio someterse a una cirugía de reasignación de género, pero también tomar bloqueadores de la pubertad o someterse a otras terapias hormonales. Sin embargo, habría permitido que aquellos que ya estaban en tratamiento continuaran.

DeWine ordenó a las agencias estatales que comenzaran el proceso de elaboración de normas para: restringir las cirugías de afirmación de género a adultos únicamente, establecer un sistema para rastrear los tratamientos de afirmación de género a los que se someten tanto los menores como los adultos de Ohio; y para evitar que las “clínicas temporales u operaciones pasajeras” utilicen prácticas engañosas en torno a la atención de afirmación de género.

El gobernador dijo que un pequeño número de niños de Ohio se habrían visto afectados por el proyecto de ley, “pero para aquellos niños que enfrentan disforia de género y para sus familias, las consecuencias de este proyecto de ley no podrían ser más profundas”. Dijo que no se le ocurre ningún ejemplo en el que la ley estatal anule las decisiones médicas no sólo de los padres, sino también el criterio médico del médico tratante y del equipo médico de un niño.

DeWine dijo que no ve esa posición como inconsistente con su oposición al Número 1 de noviembre, una enmienda exitosa sobre el derecho al aborto cuyos partidarios argumentaron de manera similar que el gobierno no tiene lugar en las decisiones reproductivas personales de los individuos.

“En cuanto al tema del aborto, creo que es una cuestión de vida y de protección de la vida humana”, dijo el gobernador. “Creo que, en última instancia, mi decisión aquí se tomó en última instancia para proteger la vida, y esa es la vida de estos niños”.

Lee este artículo en inglés aquí.