Juez bloquea parte de ley de Iowa que prohíbe libros de la biblioteca escolar y debate sobre cuestiones LGBTQ+

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó el proyecto de ley a principios de 2023, que el juez calificó de “increíblemente amplio”. (Foto de Gage Skidmore, de Wikimedia Commons)

DES MOINES, Iowa (AP) | Un juez federal bloqueó temporalmente partes clave de una ley de Iowa el 29 de diciembre que prohíbe algunos libros en las bibliotecas escolares y prohíbe a los maestros plantear cuestiones LGBTQ+.

La orden judicial preliminar del juez Stephen Locher detiene la aplicación de la ley, que debía entrar en vigor el 1 de enero pero que ya había provocado la retirada de cientos de libros de las escuelas de Iowa.

La ley, que la Legislatura liderada por los republicanos y la gobernadora republicana Kim Reynolds aprobaron a principios de 2023, prohíbe los libros que representan actos sexuales en las bibliotecas y aulas escolares y prohíbe a los maestros plantear cuestiones de identidad de género y orientación sexual a los estudiantes hasta el sexto grado. Locher bloqueó la aplicación de esas dos disposiciones.

El juez dijo que la prohibición de libros es “increíblemente amplia” y ha resultado en la eliminación de volúmenes de historia, clásicos, novelas premiadas e “incluso libros diseñados para ayudar a los estudiantes a evitar ser víctimas de agresión sexual”. Dijo que es poco probable que parte de la ley satisfaga los requisitos constitucionales para la libertad de expresión.

Al prohibir la disposición que prohíbe cualquier discusión sobre “identidad de género” y “orientación sexual” en la escuela primaria, Locher dijo que la forma en que estaba escrita era “tremendamente exagerada”.

Reynolds dijo en un comunicado que estaba “extremadamente decepcionada” por el fallo.

“La instrucción sobre identidad de género y orientación sexual no tiene cabida en las aulas de jardín de infantes a sexto grado”, dijo Reynolds. “Y no debería haber duda de que los libros con contenido sexual explícito, como se define claramente en la ley de Iowa, no deben estar en la biblioteca escolar para niños. El hecho de que estemos siquiera discutiendo estos temas es ridículo”.

Sin embargo, los educadores elogiaron la decisión.

“Cuando los profesionales de la educación regresen a trabajar la próxima semana, podrán hacer lo que mejor saben hacer: cuidar mucho de todos sus estudiantes sin temor a represalias”, dijo en un comunicado Mike Beranek, presidente de la Asociación de Educación del Estado de Iowa.

El juez dejó vigente el requisito de que los administradores escolares notifiquen a los padres si su hijo solicita cambiar sus pronombres o su nombre, diciendo que los demandantes no tenían legitimación activa.

La medida de Iowa es parte de una ola de legislación similar en todo el país. Las leyes, normalmente respaldadas por legisladores republicanos, buscan prohibir la discusión sobre cuestiones de género y orientación sexual, prohibir tratamientos como los bloqueadores de la pubertad para niños transgénero y restringir el uso de los baños en las escuelas. Muchos han provocado impugnaciones judiciales.

Los opositores a la ley de Iowa presentaron dos demandas. Uno es en representación de la organización Iowa Safe Schools y siete estudiantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa y Lambda Legal. El otro es de la Asociación de Educación del Estado de Iowa, la editorial Penguin Random House y cuatro autores.

La primera demanda argumenta que la medida es inconstitucional porque viola la libertad de expresión y los derechos de igual protección de estudiantes y maestros. El segundo, que se centra más específicamente en la prohibición de libros, sostiene que la ley viola la primera y la decimocuarta enmienda.

Los abogados de ambas demandas dijeron que la ley es amplia y confusa.

En una audiencia del 22 de diciembre, Daniel Johnston, de la oficina del fiscal general de Iowa, argumentó que los funcionarios escolares estaban aplicando la prohibición de libros de manera demasiado amplia. Al decidir si eliminar libros, los educadores no deberían centrarse en la idea de un acto sexual, sino buscar texto o imágenes que cumplan con la definición de acto sexual de Iowa, dijo Johnston.

Lee este artículo en inglés aquí.