Hombre queer huye de El Salvador y encuentra refugio en D.C.

(Foto del Washington Blade de Lou Chibbaro, Jr.)

Un hombre queer de El Salvador que participó en un programa del Departamento de Estado que permite a los ciudadanos estadounidenses ayudar a los refugiados a inmigrar a los EE. UU. ahora vive en DC.

Xander, el cual no es su nombre real, dijo el 18 de diciembre al Washington Blade que abandonó El Salvador porque él y su familia “nos encontramos en situaciones peligrosas”.

“Sufrí ciertos (casos) de discriminación y abusos verbales por parte de personas que estaban relacionadas con grupos criminales”, dijo Xander. “Soporté esa situación por mucho tiempo, hasta que decidí parar todo esto”.

Xander dijo que un vecino golpeó a su madre y a su abuela y que miembros de una pandilla las amenazaron. Xander le dijo al Blade que tuvo un segundo incidente con el hijo del vecino.

“El hijo no me agredió, pero yo igual tenía miedo porque su mamá me amenazó con las pandillas, que se iban a encargar de nosotros”, dijo. “Recibí burlas, algunas en parte homofóbicas, por parte de mi vecino, y se sabe que en El Salvador no hay leyes que protejan a personas como yo”.

Xander dijo que vivía en un barrio “donde los grupos criminales prohibían llamar a la policía, por eso comencé a buscar ayuda porque temía por mi vida”.

“Temía que me siguieran hasta mi lugar de trabajo o que mi familia o yo fuéramos asesinados”, dijo.

Xander le dijo al Blade que su madre y su abuela no abandonaron su casa porque tenían miedo.

“Tuve que buscar ayuda psicológica porque tenía mucho estrés y pensamientos en la cabeza”, dijo Xander. “Hasta el día de hoy no puedo oír a la gente ni los gritos porque recuerdo el día en que golpearon a mi madre y a mi abuela”.

Xander salió de El Salvador el 16 de noviembre de 2023 y llegó a Estados Unidos el mismo día. Dijo que su madre y su abuela permanecen en El Salvador porque “no querían viajar para estar seguras”.

Discriminación y violencia contra salvadoreños LGBTQ e intersexuales generalizadas

El informe de derechos humanos de 2022 del Departamento de Estado señala que la discriminación y la violencia contra los salvadoreños LGBTQ e intersexuales están “generalizadas”, a pesar de que el código legal del país contiene penas más severas para los delitos de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género. Activistas en El Salvador con quienes Blade ha hablado dicen que las autoridades siguen reacias a aplicarlas.

La capital salvadoreña de San Salvador desde el volcán El Boquerón (foto del Washington Blade de Michael K. Lavers)

Rainbow Railroad y la Organización para el Refugio, el Asilo y la Migración se encuentran entre las organizaciones que se han asociado con el Departamento de Estado para implementar el programa Welcome Corps que lanzó el año pasado.

Xander dijo que una organización de inmigrantes lo conectó con Rainbow Railroad, lo que facilitó su participación en el programa.

“Decidí vivir con una familia que me iba a dar lo que necesitaba durante unos meses”, dijo. “Han sido mi segunda familia”.

Xander agregó que se ha sentido “muy respetado” desde que llegó a DC.

“Nadie pregunta por mi orientación y mucho menos me discrimina”, afirmó. “El apoyo que ofrecen estos programas es sin duda muy digno de admirar. Te dan la oportunidad de ser feliz, vivir tu vida y ver las cosas desde una perspectiva diferente”.

“No estoy solo”, añadió Xander. “Gracias a Dios estoy con una familia que me ha dado un lugar para vivir, he comido y he conocido lugares hermosos en Washington, DC. Me han tratado con mucho cariño, comprensión y con mucho respeto”.

Xander dijo que espera graduarse de la universidad y trabajar en una profesión relacionada con la salud.

“También quiero comenzar a construir mi propia vida, encontrar un buen trabajo, aprender muy bien el idioma inglés, adquirir nuevos conocimientos, ayudar a otros y tener la oportunidad de obtener mi tarjeta verde y la ciudadanía estadounidense”, agregó. “Me gustaría poder ayudar a más personas como yo, o quien lo necesite”.

Xander le dijo al Blade que espera tener la oportunidad de viajar.

“Una de mis (metas) más personales es regresar (a El Salvador) para ver y abrazar a mi abuela y a mi madre”, dijo.

La Asociación Nacional de Medios LGBT representa 13 publicaciones en los principales mercados de todo el país con un público colectivo de más de 400.000 lectores en impresos y más de 1 millón en línea. Obtenga más información aquí: https://nationallgbtmediaassociation.com/