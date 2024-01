Departamento de Estado insta al gobierno de Uganda a investigar el apuñalamiento de un activista

Steven Kabuye. (Foto via X)

El 4 de enero, un portavoz del Departamento de Estado instó al gobierno de Uganda a investigar el apuñalamiento del destacado activista Steven Kabuye y procesar a quienes lo cometieron.

“Pedimos al gobierno de Uganda que investigue este ataque, como lo haría con cualquier otro ataque violento, y que procese a los responsables con todo el rigor de la ley”, dijo el portavoz al Washington Blade en un comunicado.

Kabuye es el codirector ejecutivo de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda.

Un vídeo que publicó en su cuenta X el miércoles lo muestra en el suelo retorciéndose de dolor con una laceración profunda en el antebrazo derecho y un cuchillo incrustado en el estómago.

El oficial de la defensoría de derechos LGBTQ ugandesa Coloured Voice to LGBTQ Uganda, Hans Senfuma, escribió en X que dos “individuos desconocidos que iban en una motocicleta” apuñalaron a Kabuye alrededor de las 8 am cerca de su casa cuando se dirigía a trabajar. Kabuye permanece en el hospital, pero una fuente le dijo al Blade que el cuchillo utilizado para apuñalarlo en el estómago no dañó ningún órgano.

“Se espera que se recupere pronto”, dijo la fuente.

El apuñalamiento tuvo lugar menos de siete meses después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmara la Ley Antihomosexual de su país, que contiene una disposición sobre la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”.

Unas semanas después de que la Ley Anti-Homosexualidad entrara en vigor, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra funcionarios ugandeses anónimos. Posteriormente, el Grupo del Banco Mundial anunció la suspensión de nuevos préstamos a Uganda.

La administración Biden-Harris ha eliminado a Uganda de un programa que permite a los países del África subsahariana comerciar libre de impuestos con Estados Unidos y ha emitido un aviso empresarial para el país sobre la Ley Antihomosexual. El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció el mes pasado sanciones contra funcionarios actuales y anteriores de Uganda que cometieron abusos contra los derechos humanos de personas LGBTQ y otros grupos.

El Tribunal Constitucional de Uganda escuchó el 18 de diciembre los argumentos de una demanda que impugna la Ley contra la Homosexualidad.

El congresista republicano de Michigan, Tim Walberg, defendió el 8 de octubre la Ley contra la Homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda. Los Jóvenes Turcos informaron que Museveni se encuentra entre los que asistieron al evento.

Kabuye durante una entrevista con Associated Press dijo que “los políticos están utilizando a la comunidad LGBTQ+ como chivo expiatorio para alejar a la gente de lo que realmente está sucediendo en el país”. Kabuye atribuyó además el ataque contra él a la creciente intolerancia contra los ugandeses LGBTQ que estos funcionarios han alimentado.

“Instamos a que se respeten los derechos humanos de todos los ugandeses, incluidas las personas LGBTQI+”, dijo el portavoz del Departamento de Estado al Blade. “Pedimos al gobierno de Uganda que respete y proteja a quienes abogan por la seguridad y la libertad de todos los ugandeses”.

No está inmediatamente claro si la policía ugandesa ha realizado algún arresto en relación con el apuñalamiento.

Lee esta noticia en inglés aquí.

