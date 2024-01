Hombre sentenciado por amenazas de muerte contra Campaña de Derechos Humanos

Adam Michael Nettina (Foto de reserva: Departamento de Justicia de EE. UU./FBI)

BALTIMORE – Un hombre de Maryland fue sentenciado hoy a dos años de prisión, junto con tres años de libertad supervisada, por hacer amenazas de muerte y otros llamados a la violencia contra un grupo que defensor de personas LGBTQI+.

Según las pruebas presentadas por el gobierno en la audiencia de sentencia de hoy, Adam Michael Nettina , de 34 años, de West Friendship, también envió mensajes amenazantes a los delegados de los estados de Maryland y Virginia debido a su apoyo a las personas transgénero.

“Este acusado atacó y amenazó a miembros de la comunidad LGBTQI+ y sus aliados, infundiendo miedo y promoviendo la violencia hacia una comunidad fuertemente atacada”, dijo la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Esta sentencia subraya el compromiso del Departamento de Justicia de combatir las amenazas contra funcionarios públicos y comunidades protegidas. Trabajaremos incansablemente para eliminar la creciente amenaza que representan los actos de violencia motivados por prejuicios dirigidos a la comunidad LGBTQ+ y sus aliados”.

“Tienes derecho a tener tus propias opiniones, pero no tienes derecho a amenazar las vidas de quienes no están de acuerdo contigo. Como lo demuestra este caso, la libertad de expresión no incluye amenazas violentas contra otros”, dijo el Fiscal Federal Erek L. Barron para el Distrito de Maryland. “Continuaremos procesando estas amenazas con todo el peso de la ley”.

“No se tolerarán las amenazas de violencia dirigidas contra personas y organizaciones para infundir miedo”, dijo el agente especial interino a cargo R. Joseph Rothrock de la oficina local del FBI en Baltimore. “El FBI seguirá trabajando diligentemente para garantizar que se protejan los derechos civiles de todos los estadounidenses”.

Según documentos judiciales, la noche del 28 de marzo de 2023, la organización víctima recibió un mensaje de voz amenazante desde un número de teléfono que los investigadores identificaron como perteneciente a Nettina .

El mensaje hacía referencia al tiroteo masivo del 27 de marzo de 2023 en una escuela de Nashville, Tennessee, que involucró múltiples muertes por disparos, donde la policía identificó al perpetrador como una mujer transgénero. Durante la llamada, se hicieron numerosas amenazas, entre ellas, “…les cortaremos el cuello. Te meteremos una bala en la cabeza… ¿Nos vas a matar? Te vamos a matar 10 veces más en total”.

Nettina admitió que dejó este mensaje de voz con el propósito de emitir una amenaza y sabiendo que el mensaje de voz sería visto como una amenaza. Además, Nettina seleccionó intencionalmente a la organización de defensa como objetivo de su mensaje debido al género, la identidad de género y las orientaciones sexuales reales y percibidas de las personas que trabajan en la organización y son asistidas por ella.

Como se detalla en su acuerdo de declaración de culpabilidad, el 31 de marzo de 2022, un delegado del estado de Maryland publicó un mensaje de apoyo en las redes sociales en honor al Día de la Visibilidad Trans. Nettina respondió en las redes sociales ese mismo día, afirmando, entre otras cosas, que había “comenzado el proceso formal para excomulgarte…” de la Iglesia Católica. El 8 de noviembre de 2022 el delegado fue reelegido. Nettina envió otro mensaje al delegado en las redes sociales, afirmando: “…Terrorista matando bebés. Disfruta del infierno… Te irás antes de lo que piensas”.

Finalmente, como se describe en los documentos judiciales, el 13 de octubre de 2022, se publicó una noticia en línea sobre una entrevista que dio una delegada del estado de Virginia en la que abogó por la prevención del abuso hacia niños transgénero.

Dos días después, el 15 de octubre de 2022, Nettina envió un correo electrónico a la cuenta de prensa del delegado, afirmando: “El delegado es un terrorista. Eres un terrorista. Mereces que te disparen y te cuelguen en la calle. ¿Quieres perseguir a la gente? Vamos perra”. Nettina también envió un mensaje similar a otra dirección de correo electrónico del delegado dos minutos después.

Nettina seleccionó intencionalmente al delegado y a su personal de campaña como destinatarios de su correo electrónico debido al género, la identidad de género y la orientación sexual reales y percibidos de las personas y electores a quienes el delegado había expresado su apoyo.

La oficina local del FBI en Baltimore investigó el caso.

La Asociación Nacional de Medios LGBT representa 13 publicaciones en los principales mercados de todo el país con un público colectivo de más de 400.000 lectores en impresos y más de 1 millón en línea. Permitir más informacion aquí : https://nationallgbtmediaassociation.com/