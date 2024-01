Nuevo informe describe los problemas que enfrentan los residentes de hogares de ancianos LGBTQ+

Un nuevo estudio enfatiza la necesidad de una atención culturalmente competente para las personas LGBTQ+ que viven en residencias de ancianos. (Pareja gay madura foto de Bigstock).

Un artículo de revista académica publicado recientemente por dos investigadores de la Universidad de Indiana informa sobre los problemas que enfrentan los adultos mayores LGBTQ+ que viven en hogares de ancianos del país y recomienda acciones que los hogares de ancianos deberían tomar para garantizar que los residentes LGBTQ+ reciban un trato equitativo y sin prejuicios.

El artículo, titulado “Cuidados postagudos y cuidados a largo plazo para adultos mayores LGBTQ+”, se publicó el 9 de noviembre en la revista revisada por pares Clinics In Geriatric Medicine. Es coautor de la médica geriátrica Jennifer L. Carnahan, científica investigadora del Instituto Regenstrief, afiliado al Centro para la Investigación del Envejecimiento de la Universidad de Indiana, y de Andrew C. Picket, investigador del cuidado de las personas mayores y profesor asistente de la Escuela de Ciencias Públicas de la Universidad de Indiana. Salud en Bloomington. Carnahan también se desempeña como profesor asistente de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana.

“Cultivar una cultura de hogar de ancianos inclusiva y LGBTQ+ culturalmente competente significa que todo el personal y los médicos deben recibir capacitación específica para trabajar con este grupo y se debe asignar tiempo a esto para reducir la carga del personal”, afirma el artículo.

Señala que, si bien algunos adultos mayores LGBTQ+ temen ser obligados a encerrarse en el armario mientras están en un asilo de ancianos, “también temen simultáneamente la revelación no deseada de su orientación sexual o identidad de género, y su autonomía debe respetarse de cualquier manera”.

El artículo dice que hay más de 15.000 hogares de ancianos en los EE. UU. que brindan atención de enfermería especializada y de rehabilitación, en su mayoría a adultos mayores. Señala que los residentes de hogares de ancianos se dividen en dos grupos distintos: residentes de cuidados post-agudos que a menudo pueden regresar a su propio hogar después de recuperarse de una enfermedad o lesión; y residentes de cuidados a largo plazo que ya no pueden cuidar de sí mismos. Dice que entre los residentes de cuidados a largo plazo en residencias de ancianos, alrededor del 50% vive con demencia u otro tipo de deterioro cognitivo.

Según el artículo, los adultos mayores LGBTQ+ “tienen como mínimo el mismo riesgo de demencia que la población general de EE. UU., y la demencia aumenta el riesgo de ingreso en un asilo de ancianos”.

Entre las recomendaciones del artículo está que cuando los nuevos residentes sean admitidos en un asilo de ancianos, ya sea por un período corto o largo, “la práctica estándar debería ser hacer preguntas sobre orientación sexual e identidad de género a cada nuevo residente junto con otros identificadores demográficos”. Hacer esto “normaliza el estatus de minoría sexual y de género” y también puede “ayudar a reducir la invisibilidad y las disparidades de salud” que experimentan los residentes de hogares de ancianos LGBTQ+.

“Para las personas transgénero, el cuidado personal recibido en hogares de ancianos puede ser de apoyo, según lo previsto, o traumático”, afirma el artículo. Cuando el personal de un hogar de ancianos brinda asistencia a personas transgénero que no pueden cuidar de sí mismas, “como ir al baño o ir al baño, es posible que se den cuenta de la condición transgénero del residente”, dice el artículo, y agrega: “Si el personal no está preparado para tal situación involuntaria salida y cómo reaccionar de manera solidaria, pueden demostrar microagresiones”. Ese tipo de reacción sesgada puede ser psicológicamente perjudicial para un residente transgénero, afirma el informe.

“Pensamos en las personas LGBTQ+ más jóvenes y en los desafíos y riesgos de sus estilos de vida, pero a menudo se olvida a los adultos mayores de esta población “, dijo el coautor Carnahan en un comunicado. “Han experimentado muchas disparidades de salud. A medida que estos se acumulan a lo largo de la vida, vemos los posibles efectos nocivos a largo plazo de pertenecer a una población marginada”, dice en el comunicado.

“Cada vez más adultos mayores LGBTQ+ se sienten cómodos saliendo con sus proveedores, mientras que muchos que viven en hogares de ancianos temen la revelación no deseada de su orientación sexual o identidad de género”, dice Carnahan. “Se debe respetar su autonomía de cualquier manera para que puedan envejecer en un entorno donde se sientan seguros, cómodos y donde puedan vivir con dignidad”.

El artículo señala una encuesta de 2018 realizada por AARP, que aboga por las personas mayores de 50 años, que encontró que la mayoría de los adultos mayores LGBTQ+, al considerar ingresar a un asilo de ancianos, “anticipan negligencia, abuso, rechazo de servicios, acoso y ser forzados”. Volver al armario”.

El artículo dice que este miedo al abuso y la estigmatización puede estar relacionado con que los adultos mayores LGBTQ+ experimenten prejuicios anti-LGBTQ+ en su juventud.

“Los trabajadores de la salud de todas las disciplinas no están bien capacitados en la atención de adultos mayores LGBTQ+”, dice el artículo. “Los estereotipos y el conocimiento inadecuado de la población LGBTQ+ no son infrecuentes entre quienes cuidan a adultos mayores”, dice. Y dice que los residentes LGBTQ+ en hogares de ancianos también pueden enfrentar la estigmatización de otros residentes.

“Los programas de capacitación que involucran al personal de los hogares de ancianos en la competencia cultural LGBTQ+ pueden remediar el conocimiento del personal y garantizar una atención más equitativa”, enfatiza el artículo.

Además de pedir una mejor capacitación, el artículo incluye varias otras recomendaciones, incluida la de brindar asesoramiento legal a los residentes de hogares de ancianos LGBTQ+ sobre la mejor manera de asignar la autoridad legal para tomar decisiones sobre su atención si quedan incapacitados y no pueden tomar esas decisiones por sí mismos. .

Carnahan dijo en una entrevista con Blade que obtener asesoramiento legal sobre la designación de un sustituto de confianza para tomar decisiones médicas por ellos si ya no pueden hacerlo es especialmente importante para los residentes de hogares de ancianos LGBTQ+. Al menos en algunos casos, las personas LGBTQ+ están alejadas de sus familias biológicas y pueden haber elegido familias, señala Carnahan. Sin haber asignado un poder legal de atención médica a alguien de su elección, según las leyes de la mayoría de los estados, la familia biológica se convierte en la entidad a la que acudirá un hogar de ancianos para tomar estas decisiones relacionadas con la salud de todos los residentes, incluidos los residentes LGBTQ.

El artículo también proporciona una lista de recursos relacionados con LGBTQ+ para hogares de ancianos y adultos mayores LGBTQ+ que estén considerando ingresar a un hogar de ancianos. Entre los recursos de esta lista se encuentra el Índice de Igualdad en la Atención a Largo Plazo elaborado por la Campaña de Derechos Humanos de las organizaciones LGBTQ+ y SAGE, una organización de defensa de las personas mayores LGBTQ+. El Índice es un documento que identifica las instalaciones de apoyo a LGBTQ+, incluidas las instalaciones residenciales y los hogares de ancianos.

SAGE, con sede en la ciudad de Nueva York, organiza capacitación de apoyo LGBTQ+ para instalaciones residenciales para adultos mayores en todo el país y designa las instalaciones que SAGE cree que apoyan a LGBTQ+ como instalaciones “acreditadas por SAGECare”, que figuran en el Índice de Igualdad de Atención a Largo Plazo.

“Ahora mismo, en casi todos los estados hay uno o más centros de atención a personas mayores que han sido capacitados a lo largo de nuestro programa SAGECare”, dijo el director ejecutivo de SAGE, Michael Adams, en una entrevista reciente. “Pero no está ni cerca de lo que necesita estar”, dijo. “Es necesario que haya instalaciones acogedoras para el cuidado de personas mayores en cada comunidad de este país” para las personas mayores LGBTQ+.

El artículo de los investigadores del cuidado de personas mayores Carnahan y Picket reafirma la afirmación de Adams de que la mayoría de los hogares de ancianos de EE. UU. no tienen el tipo de credenciales de apoyo LGBTQ+ que defiende el programa SAGECare. Los dos enfatizan en su artículo la necesidad de que todos los hogares de ancianos tomen medidas para capacitar a su personal en cuestiones de competencia LGBTQ.

“Sí, eso es lo que me gustaría ver”, dijo Carnahan al Blade. “Me gustaría que más hogares de ancianos y viviendas asistidas e incluso comunidades de personas mayores adoptaran la competencia cultural y adoptaran la designación SAGE”, dijo.

Carnahan dijo que un impedimento común para que los hogares de ancianos brinden capacitación relacionada con LGBTQ+ es que a veces es difícil reservar tiempo para hacerlo debido al trabajo ocupado y a menudo estresante que implica operar un hogar de ancianos. “Trabajar en una residencia de ancianos es un trabajo muy duro. Lo he hecho”, dijo.

“Lo que el liderazgo realmente necesita hacer es decir que esto es lo suficientemente importante para mí como para reservar un par de horas para que no tengas deberes críticos y solo quieran que participes en esta capacitación de competencia cultural”. Carnahan concluye. “Y eso es lo que realmente tiene que suceder”.

La revista Clinics In Geriatric Medicine tiene la política de no publicar artículos que publica al público que no sea suscriptor pago de la revista hasta un año después de la publicación del artículo. Puede encontrar información adicional sobre el tema de los residentes de hogares de ancianos LGBTQ+ en estos sitios del Instituto Regenstrief:

regenstrief.org/article/culturally-inclusive-care-lgbtq-nursing-home-residents/

regenstrief.org/article/carnahan-inclusive-long-term-care-video

