Jerarquía católica africana rechaza bendiciones entre personas del mismo sexo y dice que tales uniones son contrarias a la voluntad de Dios

Mons. Fridolin Ambongo durante la XI Noche de los Testigos en Ayuda a la Iglesia Necesitada en París. (Foto de François-Régis Salefran para Wikimedia Commons)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — En la mayor reprimenda al Papa Francisco hasta el momento, los obispos católicos de África y Madagascar emitieron una declaración unificada el jueves negándose a seguir su declaración que permite a los sacerdotes ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo y afirmando que tales uniones son “contrarias”. a la voluntad de Dios.”

La declaración, firmada por el cardenal congoleño Fridolin Ambongo en nombre del simposio de conferencias episcopales nacionales africanas, marcó lo más parecido a un desacuerdo en todo el continente con la declaración que Francisco aprobó el 18 de diciembre permitiendo a los sacerdotes ofrecer tales bendiciones.

Esa declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha conmocionado a la Iglesia Católica, emocionando a los católicos LGBTQ+ como una señal concreta del mensaje de bienvenida de Francisco, pero alarmando a los conservadores que temen que las doctrinas fundamentales de la Iglesia estén siendo ignoradas o violadas.

La controversia ha profundizado un abismo creciente entre el papado progresista y reformista de Francisco y la Iglesia conservadora en gran parte del mundo, especialmente en África, donde el número de católicos está creciendo a un ritmo más rápido que en cualquier otro lugar.

La declaración del Vaticano reafirmó la enseñanza tradicional de la Iglesia de que el matrimonio es una unión de por vida entre un hombre y una mujer. Pero permitió a los sacerdotes ofrecer bendiciones espontáneas y no litúrgicas a parejas del mismo sexo que buscaban la gracia de Dios en sus vidas, siempre que dichas bendiciones no se confundan con los ritos y rituales de una boda.

En su declaración, Ambongo dijo que no era apropiado que los sacerdotes africanos ofrecieran tales bendiciones debido al escándalo y la confusión que crearían. Citó la enseñanza bíblica que condena la homosexualidad como una abominación y el contexto cultural africano, donde afirmó que las uniones LGBTQ+ “son vistas como contradictorias con las normas culturales e intrínsecamente corruptas”.

“En el seno de la familia eclesial de Dios en África, esta declaración ha causado conmoción, ha sembrado conceptos erróneos y malestar en las mentes de muchos fieles laicos, personas consagradas e incluso pastores, y ha suscitado fuertes reacciones”, escribió.

Si bien enfatizó que los obispos africanos permanecen en comunión con Francisco, dijo que creían que tales bendiciones no pueden llevarse a cabo porque “en nuestro contexto, esto causaría confusión y estaría en contradicción directa con el espíritu cultural de las comunidades africanas”.

Hace unas semanas, el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, dijo que “las personas del mismo sexo que se casan en este país deberían ser llevadas a un estadio para ser apedreadas, una vez descubiertas”. En una emisión de radio el 29 de diciembre, pidió a los burundeses que viven en el extranjero y practican la homosexualidad “que no regresen a casa”.

Ambongo dijo que la declaración del simposio era un “resumen consolidado” de las posiciones adoptadas por las conferencias episcopales nacionales individuales, y dijo que había recibido el “acuerdo” de Francisco y del nuevo prefecto de la oficina de doctrina, el cardenal Víctor Manuel Fernández.

La fallida presentación de la declaración del 18 de diciembre ha aumentado las críticas conservadoras a Fernández, a quien Francisco nombró para el cargo durante el verano. Al parecer, Fernández publicó el texto con poca consulta dentro del Vaticano y sin previo aviso a los obispos del resto del mundo.

Por lo general, cuando se preparan documentos tan delicados del Vaticano, se intenta al menos no tomar por sorpresa a los líderes de la iglesia local. A menudo se publican con una carta adjunta o una nota explicativa publicada por Vatican Media, y se entregan a los periodistas con antelación bajo embargo para garantizar que los informes sean precisos y bien pensados.

Ninguna documentación o preparación adicional acompañó a Fiducia Supplicans, como se conoce al texto, y su lanzamiento estuvo marcado por obispos individuales y conferencias nacionales enteras que expresaron confusión y oposición.

Otros lo han acogido con satisfacción. La conferencia de obispos de Francia, por ejemplo, dijo en un comunicado el miércoles que la declaración alienta a los pastores a “bendecir generosamente a las personas que acuden a ellos humildemente pidiendo la ayuda de Dios”.

El documento “nos recuerda que quienes no están en condiciones de comprometerse con el sacramento del matrimonio no están excluidos del amor de Dios o de su Iglesia”, afirmaron los obispos franceses. Después de su publicación inicial, Fernández se vio obligado a publicar una segunda nota explicativa unas semanas después, insistiendo en que no había nada “herético” en el documento excepto el reconocimiento de los puntos de vista opuestos. Reconoció que tal vez no sea aplicable a algunas partes del mundo y que podría ser necesaria una mayor “reflexión pastoral”.