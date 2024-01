Líderes LGBTQ+ de Florida abordan conversaciones sobre inmigración al estado

El congresista Maxwell Frost pide cambios en la política de inmigración en una conferencia de prensa en Orlando en compañía del presidente del Comité Ejecutivo Demócrata del Condado de Orange, Samuel Vilchez Santiago. (Foto de Connor Berry)

ORLANDO | El congresista Maxwell Frost celebró una conferencia de prensa el 8 de enero en la Iglesia Episcopal Cristo Rey para discutir el estado actual de la inmigración en los Estados Unidos y las negociaciones en curso para nuevos cambios en la política de inmigración.

Junto con líderes comunitarios como el padre José Rodríguez, Tessa Petit y Samuel Vilchez Santiago, Frost habló sobre los posibles impactos dañinos de los cambios que actualmente están discutiendo los senadores en DC.

“Mantienen como rehenes los fondos de nuestro gobierno para cambiar e implementar sus políticas inhumanas en la frontera y para la inmigración en todo el país. Quieren recortar el asilo… quieren poner fin a las protecciones para los niños migrantes y prolongar el tiempo que los niños pueden permanecer retenidos en instalaciones para adultos en la frontera”, dijo Frost.

Frost continuó hablando sobre otros cambios que se están discutiendo, como recortar drásticamente el programa de libertad condicional humanitaria, un programa que permite asilo temporal para personas con necesidades humanitarias urgentes que de otro modo no habrían sido admitidas en los Estados Unidos.

Además de la libertad condicional humanitaria, Frost también dijo que las discusiones incluían la denegación de asilo a los solicitantes de asilo que viajaron a través de otros países para llegar aquí, la creación de más centros de detención y la suspensión de la capacidad de las personas para solicitar asilo.

Frost levantó la voz y frunció el ceño al expresar su frustración por no poder participar en estas discusiones.

“En este momento, hay cinco o seis senadores en una sala decidiendo el destino de la inmigración en este país. Su miembro del Congreso que luchó para llegar allí y luchar por estos mismos temas no está incluido en la conversación”, dijo Frost. “Necesitamos una conversación real, no unos pocos senadores en el Congreso”.

Varios oradores en la conferencia de prensa del congresista se hicieron eco de esta frustración. Comenzando por Petit, director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

“Estados Unidos me dio seguridad porque sólo el sistema de asilo pudo proteger mi vida. Por eso estoy aquí hoy, para pedirles que llamen a sus miembros del Congreso”, dijo Petit. “Dígale a la gente que no es justo que las decisiones sobre la vida de las personas las tomen un puñado de personas y que ésta no es la democracia que defendemos”.

El presidente del Comité Ejecutivo Demócrata del Condado de Orange y miembro del Comité Nacional Demócrata, Samuel Vilchez Santiago también se pronunció en la rueda de prensa, señalando la hipocresía de los políticos que buscan acercarse a las comunidades de inmigrantes solo para luego darles la espalda:

“Lo más triste es que son los mismos politicos que aparecen durante las elecciones para explotar nuestro trauma político los que hoy nos llaman criminales, los que hoy nos llaman una carga para la economía y los que hoy trabajan día y noche para sacarnos de este país.”

Vilchez Santiago también remarcó la importancia de los inmigrantes para un estado de la Florida que sufre una crisis financiera por la falta de trabajo que estos desempeñarían diciendo “los inmigrantes son la columna vertebral de la economía estadounidense, de la economía de Florida y, si no lo sabía, los inmigrantes cometen delitos en menor proporción que las personas nacidas en este país. Estamos aquí para trabajar y ayudar a la comunidad, y continuaremos haciéndolo, incluso si esos mismos políticos que intentan utilizar se niegan a hacerlo porque tenemos líderes que los enfrentarán”.

Cerrando su intervención, Vilchez Santiago, quien si mismo es un inmigrante venezolano que llegó al país con tan solo “una par de maletas” y sin hablar inglés, dejó un claro mensaje para la comunidad migrante y para los políticos que buscan manipularla.

Nosotros como comunidad tenemos que decirle “no” a eso. No puedes venir antes de una elección a mentirme y después esperar que te apoye. Nosotros aquí estamos con las comunidades inmigrantes y no vamos a permitir tampoco que nuestras comunidades se dividan, somos uno, todos somos inmigrantes y no lo vamos a aceptar.