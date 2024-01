01.18.24 La mesa del Editor

Solía ser una persona muy insegura. Le doy el crédito de mi progreso hacia la confianza al proceso que utilicé para estar sobrio, y estoy agradecido por ese largo y difícil viaje.

Sin embargo, todavía me encuentro incursionando en el síndrome del impostor de vez en cuando. Cuando me ascendieron por primera vez a gerente comercial en Watermark, me resultó difícil aceptarlo realmente. Solía reírme cuando les decía a mis amigos cuál era mi título, como si pensara que no lo merecía. También me reía cuando mis amigos pasaban por Watermark y les mostraba mi oficina, como si no mereciera tener una oficina.

Era tímido en las reuniones, no era alguien para dar mi opinión o consejo. El propietario anterior de Watermark tuvo que sentarme un par de veces para animarme a hablar y hacer el trabajo para el que me contrataron. El tiempo, algo más de experiencia y 12 pasos han ayudado a corregir esto.

En mis reuniones de los 12 pasos hay algunos de nosotros que podríamos quejarnos cada vez que entramos en una reunión de gratitud. Es exactamente como suena. Hablamos de aquello por lo que estamos agradecidos. Al final de la reunión siempre nos sentimos mejor y nos preguntamos por qué nos quejamos en primer lugar.

La gratitud es un sentimiento asombroso. Para mí es el antídoto al síndrome de impostor. Todas esas veces que realmente sentí que no merecía lo que había logrado, palidecen en comparación con las veces que me siento así ahora: asombrado y agradecido por lo que he logrado.

Hoy, Jeremy Williams y yo terminamos nuestro episodio 52 de “Wine, Wine Not: A Queer Podcast”. Ha sido un gran regalo participar en algo que siempre había querido hacer y que tanto me encantaba hacer. Habíamos hablado durante años sobre hacer un podcast y siempre pensamos que estaría orientado a las noticias.

Cuando decidimos simplemente darle a grabar y ver qué pasaba, terminamos hablando de nuestra pasión oculta, el cine y la televisión. Desviarnos de las noticias nos permitió la libertad de ser obstinados y ser auténticamente nosotros mismos. Esto tiene que ser lo que más me gusta y estoy más que agradecido por la oportunidad. Realmente me siento bendecido.

Además de celebrar un año de “Wine, Wine Not: A Queer Podcast”, Watermark está preparado para un increíble 2024. En primer lugar, Watermark celebra su 30.º año compartiendo sus historias LGBTQ+ en Florida Central y Tampa Bay. Estén atentos a estas páginas durante todo el año para ver cómo honramos los 30 años de historia de este periódico y a los héroes que aparecieron en nuestros titulares.

El documental de Watermark que destaca la historia LGBTQ de Florida Central, “Greetings From Queertown: Orlando”, hará su debut en Tampa Bay el 28 de enero en el Green Light Cinema de San Petersburgo gracias al Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Tampa Bay. Estoy muy emocionado de que todos en Tampa Bay tengan la oportunidad de ver esto y, con suerte, recordar a los pioneros queer que trabajaron duro y que hicieron avanzar su propia comunidad.

Watermark también ha estado trabajando en la creación de una sección en español en su sitio web. Estamos trabajando con un consultor editorial en español para llevar las historias que importan a la comunidad queer de habla hispana. Compruébalo yendo a WatermarkOnline.com y haciendo clic en En español en la esquina superior derecha. Esté atento a nuestras cuentas de redes sociales en español, todo gracias a la beca de Google News Initiative.

Watermark también recibió una subvención para ampliar nuestros servicios y tenemos planes increíbles para llegar a más personas de diferentes maneras. Todavía estamos en la etapa de desarrollo, pero esperamos anunciar pronto nuestros planes de membresía y beneficios exclusivos, podcasts de video y programas de noticias, y una experiencia mejorada en las redes sociales a través de plataformas en las que aún no nos has visto.

No puedo expresar del todo mi agradecimiento por ser parte de todo esto, ser parte de Watermark durante 22 años y ver cómo ha crecido. Estoy agradecido por todos los empleados, escritores y equipo de distribución que han dedicado gran parte de su tiempo para ayudar al éxito de Watermark. Estoy agradecido por todas las empresas y artistas que nos han ayudado en el camino apoyando nuestros eventos con su comida y talento. Se necesita más que un pueblo, se necesita una comunidad entera y es sorprendente que una comunidad así haya estado unida así durante 30 años.

A veces todos necesitamos dar un paso atrás, reconocer lo que podemos lograr y estar agradecidos por las oportunidades que se nos han brindado para generar un impacto positivo.

Nos esforzamos por brindarle una variedad de historias, sus historias. Espero que disfrutes de este último número.