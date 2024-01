Hombre que mató a cinco personas en club LGBTQ+ de Colorado tiene intención de declararse culpable de crímenes de odio

ARRIBA: Anderson Aldrich comparece ante el tribunal. (Captura de pantalla vía 9News/YouTube).

DENVER (AP) — El hombre que mató a cinco personas y puso en peligro la vida de más de 40 más en un club nocturno LGBTQ+ en Colorado Springs planea declararse culpable de nuevos cargos federales por crímenes de odio y violaciones de armas de fuego en virtud de un acuerdo que permitiría al acusado evitar la pena de muerte, según documentos judiciales hechos públicos el martes.

Anderson Aldrich, de 23 años, llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de 50 cargos de delitos de odio y 24 violaciones de armas de fuego, según muestran los documentos. Aldrich recibiría múltiples cadenas perpetuas además de una sentencia de 190 años según el acuerdo propuesto, que necesita la aprobación de un juez.

El acuerdo de declaración de culpabilidad del 9 de enero fue revelado por el tribunal después de que Aldrich se declarara inocente ante el tribunal durante una comparecencia inicial el martes por la tarde. Los cargos por armas de fuego pueden conllevar una pena máxima de muerte, según el acuerdo.

Aldrich fue sentenciado a cadena perpetua en junio pasado después de declararse culpable de los cargos estatales de asesinato y 46 cargos de intento de asesinato, uno por cada persona en el Club Q durante el ataque del 19 de noviembre de 2022.

La noticia de los nuevos cargos y el acuerdo previsto llega pocos días después de que los fiscales federales revelaran que buscarían la pena de muerte en otro caso de crimen de odio: contra un supremacista blanco que mató a 10 personas negras en un supermercado en Buffalo, Nueva York. La decisión no cambia la moratoria del fiscal general Merrick Garland para detener las ejecuciones federales, pero abre un nuevo capítulo en la larga y complicada historia de la pena de muerte en Estados Unidos.

Ashtin Gamblin, quien recibió nueve disparos y resultó gravemente herido en el Club Q, estuvo en el tribunal para la audiencia del martes. Calificó el tiroteo como un crimen de odio y dijo que Aldrich debería ser etiquetado como alguien que llevó a cabo uno.

Gamblin también dijo que les dijo a los fiscales federales que Aldrich debería enfrentar la pena de muerte por lo que hicieron, incluso si la pena nunca se ejecuta.

Dijo que quería que Aldrich “se sentara pensando en no saber cuándo” morirían o que podrían morir “cualquier día o en cualquier momento”.

Aldrich, que no es binario y usa pronombres ellos/ellos, tampoco se opuso a los cargos por crímenes de odio en virtud de un acuerdo de culpabilidad. La declaración fue un reconocimiento de que había muchas posibilidades de que Aldrich fuera condenado por esos crímenes sin admitir culpabilidad. Los motivos tenían el mismo peso que una condena.

Para la audiencia del martes, Aldrich apareció por video desde un lugar no revelado y estuvo representado por David Kraut en la oficina del defensor público federal. Los mensajes telefónicos y de correo electrónico dejados en la oficina de Kraut no fueron respondidos de inmediato.

Jeff Aston, cuyo hijo Daniel Aston fue asesinado a tiros en el ataque, escuchó la audiencia de forma remota.

“Este fue un acto odioso, estúpido, atroz y cobarde”, dijo Aston, y agregó que le gustaría ver a Aldrich sufrir tanto como las víctimas y sus familiares.

Después del tiroteo, los padres de Daniel Aston dijeron que encontraron en el Club Q un lugar seguro para ser un hombre trans y una drag queen.

Michael Anderson, que era camarero en el Club Q cuando estalló el tiroteo, dijo que los cargos federales servirían como elemento disuasorio al “enviar un mensaje a las personas que quieren cometer actos violentos contra esta comunidad, y hacerles saber que esto no es algo que se pueda hacer”. barrido o pasado por alto.”

“No importa cuánta justicia se haga a nivel estatal o federal, eso no puede deshacer los disparos”, dijo.

En el momento de la sentencia de Aldrich en el tribunal estatal, el fiscal de distrito del área de Colorado Springs, Michael Allen, dijo que la posibilidad de recibir la pena de muerte en el sistema federal era “una gran parte de lo que motivó al acusado” a declararse culpable de los cargos estatales.

Aldrich se negó a hablar en la audiencia de sentencia en el tribunal estatal y no dijo por qué estuvieron en el club, luego salieron y regresaron vestidos con un chaleco antibalas. Aldrich comenzó a disparar un rifle estilo AR-15 tan pronto como regresaron.

Los fiscales dicen que Aldrich había visitado el club al menos seis veces antes de esa noche y que la madre de Aldrich los había obligado a ir.

En una serie de llamadas telefónicas desde la cárcel, Aldrich dijo a The Associated Press que estaban consumiendo “una gran cantidad de drogas” y abusando de esteroides en el momento del ataque. Cuando se le preguntó si el ataque fue motivado por el odio, Aldrich dijo que eso estaba “completamente fuera de lugar”.

El fiscal de distrito calificó esas declaraciones como egoístas y caracterizó la afirmación como hueca. Dijo que la afirmación de Aldrich de ser no binario es parte de un esfuerzo para evitar cargos por delitos de odio, diciendo que no había evidencia de que Aldrich se identificara como no binario antes del tiroteo.

Durante las audiencias del caso estatal en febrero, los fiscales dijeron que Aldrich administraba un sitio web que publicaba un vídeo de entrenamiento de tiro de un “supremacista blanco neonazi”. Un detective de la policía también testificó que amigos de juegos en línea dijeron que Aldrich expresó odio hacia la policía, las personas y las minorías LBGTQ+, y usó insultos racistas y homofóbicos. Uno dijo que Aldrich envió un mensaje en línea con una foto de un rifle apuntado a un desfile del orgullo gay.

El ataque destruyó la sensación de seguridad en el Club Q, que servía como refugio para la comunidad LGBTQ+ de la ciudad. El tiroteo fue detenido por un oficial de la Marina que agarró el cañón del rifle del sospechoso, quemándole la mano, y un veterano del ejército ayudó a someter y golpear a Aldrich hasta que llegó la policía, dijeron las autoridades.

El ataque de 2022 se produjo más de un año después de que Aldrich fuera arrestado por amenazar a sus abuelos y prometer convertirse en “el próximo asesino en masa ” mientras almacenaba armas, chalecos antibalas y materiales para fabricar bombas.

Esos cargos finalmente fueron desestimados después de que la madre y los abuelos de Aldrich se negaron a cooperar con los fiscales. El año pasado, Aldrich fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Wyoming debido a preocupaciones de seguridad sobre el caso de alto perfil, según Alondra González, portavoz del Departamento Correccional de Colorado.