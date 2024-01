Opera Orlando lleva la vida de Frida Kahlo al escenario

(Frida image courtesy Opera Orlando)

Pocos artistas han tenido el impacto en la cultura popular que tiene Frida Kahlo. Considerada por muchos como la pintora más influyente del siglo XX, Kahlo es tan legendaria por su vida personal como por su arte.

Kahlo nació en 1907 en un pueblo en las afueras de la Ciudad de México y contrajo polio a la edad de seis años. La enfermedad la dejó discapacitada y postrada en cama, algo que Kahlo volvería a vivir en su vida cuando a los 18 años se vio involucrada en un accidente de autobús. Durante el accidente, Kahlo quedó empalada por una barandilla de acero causándole múltiples lesiones, incluidas fracturas en la columna y la pelvis. Sus lesiones y el largo proceso de recuperación hicieron que Kahlo abandonara sus sueños de ser médica.

“Después del accidente, sintió la necesidad de hacer algo. Perdió la capacidad de estudiar medicina y nunca se había formado formalmente como pintora, así que creo que en realidad estaba haciendo esto como un diario o un álbum de recortes”, dijo Peter Tush, curador de educación en el Museo Salvador Dalí en San Petersburgo. en una entrevista de Watermark en 2017. “Era algo que podía hacer mientras estaba primordialmente horizontal en la cama”.

El uso de la pintura por parte de Kahlo como forma de terapia se convirtió en la pasión de su vida y la llevó a crear más de 150 pinturas, más de la mitad de las cuales eran autorretratos. Se cita a Kahlo diciendo: “Me pinto porque a menudo estoy sola y soy el tema que mejor conozco”.

No sólo las tragedias de su vida, sino también la forma en que respondió a la adversidad, junto con el drama y la pasión de su relación con su esposo y aclamado muralista mexicano Diego Rivera, es la razón por la cual la historia de Kahlo es tan fascinante y frecuentemente adaptada en muchos escenarios y pantallas.

La vida y obra de Kahlo han sido examinadas a través de documentales, ballets, obras de teatro, en televisión y, de manera más famosa, en la película de 2002 “Frida”. La película, protagonizada por Salma Hayek como Kahlo y Alfred Molina como Rivera, está basada en la novela biográfica homónima de Hayden Herrera de 1983 y obtuvo seis nominaciones al Premio de la Academia, incluida la de Mejor Actriz para Hayek, ganando por Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora.

Antes de que el libro de Herrera fuera adaptado a una película ganadora del Oscar, se convirtió en ópera. Concebida y escrita por Hilary Blecher en 1991, “Frida” presenta música de Robert Xavier Rodríguez y letra de Migdalia Cruz, y examina la vida de Kahlo, enfocándose gran parte del tiempo en su relación con Diego.

“La historia de Frida es tan increíble que a menudo parece exagerada o inventada”, dice Jorge Parodi, maestro argentino y director de orquesta de la presentación de “Frida” en la Ópera de Orlando, que se presentará en el Dr. Phillips Center de Orlando los días 26 y 28 de enero. “Lo que le pasó y cómo vivió su vida fue tan increíblemente dramático que funciona maravillosamente como una ópera. En la ópera, la música no es un recipiente para contar la historia, la música es la historia. Es el drama, por eso es una forma tan perfecta de contar la historia de Frida”.

Parodi dirigirá la Orquesta Filarmónica de Orlando con dirección escénica de John de los Santos. La producción de Opera Orlando está protagonizada por la soprano mexicana Cecilia Violetta López como Kahlo y el barítono venezolano Bernardo Bermúdez como Rivera.

“Me encanta esta producción y la forma en que Robert Xavier Rodríguez escribe musicalmente”, dice Bermúdez. “Utiliza muchos de los motivos que eran populares en la música durante la época de Frida, por lo que la música resuena con la trama en lo que respecta a los personajes”.

La partitura de Rodríguez mezcla orquestaciones estilo mariachi, ópera clásica y toques de canciones populares mexicanas, dando autenticidad a la producción que no sólo honra la vida de Kahlo sino también su herencia mexicana.

“Crecí en el México rural, como que íbamos al pozo del pueblo a llenar nuestro balde de agua porque no teníamos agua corriente”, dice López. “Y crecí viendo la imagen de Frida en todas partes, ella es muy icónica en México, pero no fue hasta más tarde en la vida que realmente descubrí su arte y quién era ella, y quedé fascinado con ella. Ella es simplemente una persona compleja; quiero decir que Frida no tiene nada de placentero”.

Opera Orlando se hace eco de ese sentimiento, escribiendo en la descripción del espectáculo: “Llena de vida, llena de muerte, llena de asombro, llena de dolor: Frida es un viaje operístico del tipo más satisfactorio: una historia arrolladora de una mujer que cumple sus deseos más apasionados y se mantiene fiel a sí misma. Casi ninguna mujer del siglo XX es tan única como Frida Kahlo, y casi ninguna obra captura el espíritu de Frida tan completamente como el intrincado y orgulloso retrato de esta ópera de la vida de la icónica artista mexicana”.

Si bien la ópera se llama “Frida”, la historia es tanto de Rivera como de Kahlo, y ya sea que una historia sea una obra de ficción o esté basada en la vida de personas del mundo real, muchos buscan al héroe y al villano en cada pieza. La historia de Kahlo y Diego no es una excepción, con Diego muchas veces retratado como el villano en la historia de Kahlo, pero esa no es una mirada precisa al muralista de renombre mundial, dice Bermúdez.

“En todo caso, la historia resalta cuánto se amaban”, dice. “Tenían una relación abierta pero se querían mucho. Lo que a menudo se pasa por alto es que Diego era el partidario número uno de Frida. Él la animó a pintar. Pudo llevar sus pinturas al escenario mundial. … Fue una dinámica muy interesante entre ellos. Eran famosos por sí solos, pero juntos eran icónicos”.

“Tuvieron sus altibajos, y lo dijeron muy públicamente”, añade López. “[Esta ópera] muestra a Diego siendo el mujeriego que era pero la puerta se abre en ambos sentidos. Nos sumergimos en la vida de Frida y mostramos sus amoríos, tanto con hombres como con mujeres. Esta historia es muy real, muy cruda. No andamos de puntillas sobre quiénes eran estas personas, así que creo que, ya sea que salgas de allí sintiéndote incómodo o empoderado, te das cuenta de que esto es la vida real”.

“Frida”, presentada por Opera Orlando, estará en el Steinmetz Hall del Dr. Phillips Center en Orlando el 26 de enero a las 7:30 pm y el 28 de enero a las 2 pm. Los boletos comienzan en $29 y están disponibles en DrPhillipsCenter.org.