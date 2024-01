Legisladores republicanos de Florida buscan prohibir banderas del arco iris en escuelas

(Bandera arcoíris. Por Hai Yang en Flickr)

Un proyecto de ley presentado el miércoles por los republicanos de Florida prohibiría a los maestros y otros empleados gubernamentales exhibir una bandera arcoíris, incluso usarla como prendedor de solapa, pero podrían colgar la bandera de cualquier “nación reconocida” durante el tiempo que quieran, según el patrocinador del proyecto de ley.

Las exhibiciones de banderas que representen un “punto de vista racial, de orientación sexual y de género o de ideología política” estarían prohibidas en cualquier edificio del gobierno estatal o local, incluidas las escuelas y universidades públicas, según el proyecto de ley redactado por el representante republicano David Borrero.

Los opositores dicen que el proyecto de ley está inspirado en el odio. Borrero dijo que protege a los niños y que prohibiría incluso los pines de solapa que representen las banderas de los movimientos LGBTQ+ y Black Lives Matter.

“Las aulas públicas no deberían ser el lugar donde nuestros niños van para radicalizarse y evangelizarse para que acepten estas ideologías partidistas y radicales”, dijo Borrero. “Es totalmente inapropiado colocar ese tipo de banderas frente a estudiantes de escuelas públicas y en edificios gubernamentales”.

Cuando se le preguntó sobre otras banderas, Borrero dijo que las de estados soberanos reconocidos por Estados Unidos, como Israel, podrían exhibirse en un salón de clases. Como Estados Unidos no reconoce a Palestina como nación, esto excluiría la bandera palestina.

La prohibición no se aplicaría a estudiantes ni a empleados del gobierno cuando no estén en el trabajo o en edificios públicos, dijo Borrero. Pero se extendería a las oficinas de los legisladores, y al menos algunos demócratas dijeron que violarían la ley si DeSantis alguna vez firma el proyecto de ley.

“¿Estamos en Rusia? ¿Estamos en Cuba? Eso es autoritarismo. Eso es fascismo en su máxima expresión”, dijo el senador Shevrin Jones, que es negro, gay y tiene un cartel de “Orgullo en el Capitolio” con los colores del arco iris en su vestíbulo público, junto con otros símbolos de orgullo.

“Cómo me criaron, el arcoíris significaba esperanza… Puedo prometerles que no fue eso lo que me hizo gay”, añadió Jones. “No voy a quitar nada. Quiero que todos lo vean”.

Los legisladores de Florida ya aprobaron varias leyes anti-LGBTQ+ mientras el gobernador republicano Ron DeSantis se postula para presidente. DeSantis ha firmado prohibiciones contra la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas. Prohibió la atención médica para menores transgénero, creó nuevos obstáculos para los adultos transgénero y facilitó a los padres la eliminación de libros con temas LGBTQ+ de las escuelas.

Este proyecto de ley, aprobado con una votación partidaria de 9 a 5 por parte del Subcomité de Derechos Constitucionales, Estado de Derecho y Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes, enfrenta un camino incierto, incluso con supermayorías republicanas en la Legislatura. Tiene una parada más en el comité de la Cámara antes de ser considerado por el pleno de la cámara. Un proyecto de ley complementario del Senado ha sido remitido a tres comités y no se ha programado una audiencia.

La oficina de DeSantis no respondió a un correo electrónico preguntando si apoya la legislación.

La representante demócrata Michele Rayner, negra y lesbiana, habló con frustración de que sigan apareciendo proyectos de ley anti-LGBTQ+ en la Legislatura de Florida, ignorando necesidades más apremiantes como el acceso a viviendas asequibles y seguros de propiedad.

“Una vez más nos estamos centrando en cosas en las que nadie nos ha pedido que nos centremos”, dijo Rayner, sentada en su oficina cerca de una pila de folletos “Proteja a los estudiantes LGBTQ+” impresos con los colores del arco iris. “Tengo un letrero de Black Voters Matter afuera de mi oficina. Permanecerá afuera de mi oficina independientemente del proyecto de ley que aprueben porque existe algo llamado Primera Enmienda”.

El proyecto de ley de Borrero también se aplicaría a gobiernos locales como el suburbio de Wilton Manors, en Fort Lauderdale, una ciudad amigable con los homosexuales de 11.000 habitantes donde las banderas del Orgullo ondean en casi todas partes, incluido el Ayuntamiento durante el Mes del Orgullo. Un puente que conduce a la ciudad está enmarcado por barreras de colores del arco iris y una bandera del Orgullo y una bandera del Orgullo trans ondean durante todo el año sobre un pequeño parque frente al Ayuntamiento.

Robert Boo, director ejecutivo del Pride Center de la ciudad, dijo que DeSantis y los partidarios del proyecto de ley esperan “borrar a la comunidad LGBTQ” y arrojar “carne roja” a sus partidarios políticos mientras ignoran los problemas complicados que afectan al estado. “Wilton Manors es la segunda ciudad más gay del país. Es importante para Wilton Manors poder izar las banderas que representan a los miembros de la comunidad”, dijo Boo. “Puede que esto no pertenezca al centro de Florida y es posible que no quieran hacerlo, pero creo que los municipios deberían tener la capacidad y la libertad de izar las banderas que mejor representen a sus electores”.