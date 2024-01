Película de Bollywood destaca las luchas de los indios transgénero

Póster de la película “Safed” (Fotografía cortesía de la página X de Meera Chopra)

Los indios transgénero son una de las comunidades marginadas del país que a menudo enfrentan abusos, burlas y la negación de sus derechos humanos básicos. Aunque la industria cinematográfica hindi, a menudo conocida como “Bollywood”, lanza más de 1.000 películas cada año, no ha realizado muchas películas que representen el dolor de la comunidad trans, que generalmente se considera tabú en el país.

“Safed”, una película de Bollywood que significa “blanco” en hindi, generó revuelo el mes pasado en la India y en todo el mundo. La película presentaba a personas trans y a una viuda, ambos excluidos en el país.

La historia de la película muestra a una persona trans solitaria y abandonada y a una viuda que encuentran consuelo la una en la otra. Las actrices indias de Bollywood Meera Chopra y Abhay Verma protagonizaron la película y retrataron con éxito el comportamiento discriminatorio de la sociedad contra las personas trans y las viudas.

“Todo el mundo quiere hacer una película que apacigue a las masas, que muestre todo de forma positiva y con un final feliz, pero hacer películas como ‘Safed’, que retrata el lado oscuro de la sociedad, es valiente”, afirmó Barkha Bisht, la actriz india. quien interpretó el papel de Radha, una persona trans en la película. “La gente dice que hemos hecho esta película por amor a la gente, pero no estoy de acuerdo con eso, la hicimos para dar un vistazo a la realidad de la gente. En nuestra sociedad, tenemos un sector de personas que a menudo se enfrenta al ostracismo. La gente ni siquiera quiere mirarlos. Más que amor, necesitamos empatía por parte de las personas”.

Mientras hablaba con los medios indios durante la promoción de la película, Verma dijo que esta película habla de igualdad para todos en la sociedad. Verma actuó junto a Chopra, su coprotagonista trans que interpretó el papel de una viuda.

“Se trata de crear un equilibrio en la sociedad. Hemos hecho todo lo posible con intenciones puras y nuestro trabajo debe ser asumido únicamente por los espectadores”, dijo Verma. “Nuestro objetivo es retratar la realidad de la sociedad y si eso se transmite con éxito, daré por hecho mi trabajo”.

Aunque “Safed” no es la primera película que describe la miseria de las personas trans indias, a menudo en épocas anteriores, la industria cinematográfica india ha mostrado a personas trans en papeles divertidos, criminales o películas de terror, lo que conduce aún más a una mayor discriminación.

En 1999, una película hindi, “Sangharsh”, tuvo buenos resultados en la pantalla grande de la India y de todo el mundo.

La película retrató con éxito a un personaje trans en un papel negativo que llevó a un mayor aislamiento de la comunidad en la India. Muchos críticos creyeron que “Sangharsh” añadió un personaje de tercer género en la pantalla grande, pero el papel de Ashutosh Rana como villano trans fue tan horrible que muchos críticos creyeron que la interpretación de un sádico asesino en serie dejó un impacto duradero en la sociedad en general.

En 2011, la película “Murder 2” también presentó una trama similar e invocó las características transfóbicas de la película.

Emraan Hashmi, uno de los actores de la lista A de la India, interpretó el papel de un ex oficial de policía que persigue a una sádica mujer trans que asesinó a trabajadoras sexuales. La película tuvo un buen desempeño en taquilla y provocó una mayor degradación de la comunidad trans.

Las películas de Bollywood también retratan a las personas trans como el hazmerreír en muchas películas.

En películas como “Kya Kool Hain Hum”, “Masti” y “Partner”, los personajes trans aparecían en situaciones cómicas que a menudo invocaban estereotipos en la sociedad. Las películas indias han desempeñado un papel muy importante en la sociedad desde la llegada de la pantalla grande al país, y a menudo impactan a la sociedad, ya sea en el romance, el crimen o la cultura.

Una de las actrices más destacadas de la India, Miss India y finalista de Miss Universo, Celina Jaitly , mientras hablaba con el Washington Blade dijo que combatir la discriminación de cualquier tipo requiere un cambio no sólo en las leyes y políticas, sino también en los corazones y las mentes. Cambiar de actitud nunca es fácil, dijo, pero ha sucedido en otros temas y ya está sucediendo en muchas partes del mundo en este.

“Todo comienza con conversaciones a menudo difíciles”, dijo Jaitly. “Una de las mejores formas de mantener estas conversaciones difíciles es también a través de películas. El cine indio ha desempeñado un papel importante en el condicionamiento de la mentalidad de los indios de todos los orígenes, ya que las películas llegan a todos los géneros de la sociedad, por lo que las películas basadas en temas tabú son de suma importancia”.

“Películas como ‘Safed’, ‘Super Deluxe’, ‘Chitrangdha: The Crowning Wish’ o mi propia película ‘Seasons Greetings: A Tribute to Rituparno Ghosh’ desempeñan un papel muy importante a la hora de acceder al subconsciente, aunque la mayoría de las personas puede que los vea sólo por entretenimiento”, añadió.

Jaitly también desempeñó un papel importante como defensora de la igualdad de las Naciones Unidas para la comunidad trans en la India y en todo el mundo.

Mientras hablaba con Blade, dijo que el cine es como la literatura, es el reflejo de la sociedad y no sólo influye en la sociedad, sino que tiene un gran impacto en las sucesivas generaciones.

“El problema que enfrentan las películas LGBT no son las películas en sí mismas sino la mentalidad general hacia la comunidad LGBT”, dijo Jaitly. “La mayoría del público indio sigue siendo enormemente conservador; El mayor obstáculo es que la sociedad no está preparada para educarse sobre la homosexualidad y su aceptación en ningún nivel. Las razones pueden ser desde religiosas hasta pura ignorancia”.

“A pesar de la despenalización de la homosexualidad, el estigma sigue siendo más fuerte que nunca y definitivamente no es fácil disipar ideas erróneas y estereotipos negativos comunes”, añadió. “Además, el cine en la India tiene más que ver con el ‘retorno de la inversión’, los negocios y los puntos de referencia de 200 millones de rupias, como resultado, las películas LGBT terminan convirtiéndose en pequeñas iniciativas paralelas”.

Celina Jaitly . (Foto cortesía de Celina Jaitly)

Jaitly dijo que India necesita más películas como “Safed”. Dijo que el cine puede utilizarse como una herramienta para combatir proactivamente mensajes dañinos, educar al público sobre cuestiones sociales apremiantes y fomentar el pensamiento crítico.

Jaitly aconsejó a la industria cinematográfica y a los cineastas indios que dejaran de crear personajes e historias trans sin aportes trans significativos.

“Los cineastas que estén interesados en hacer películas sobre la comunidad trans deben centrarse en el proyecto para que el público no reaccione casualmente a sus películas, sino que también interactúe con ellas en un nivel profundo y emocional”, dijo. “También es importante elegir a las personas trans para roles trans: solo ellas deben retratar y convertirse en faros de reflejo de las agonías y éxtasis de sus viajes, sin importar lo que exija el guión”.

Jaitly añadió que los cineastas tienen la responsabilidad suprema de ser sensibles, empáticos y racionales al intentar hacer películas sobre cuestiones trans.

“Los principios subyacentes de tratar a las personas con respeto e igualdad son una obviedad y no requieren educación especial”, dijo. “El cine como la literatura es el reflejo de la sociedad y no sólo influye en la sociedad sino que tiene un gran impacto en las sucesivas generaciones”.

Ankush Kumar es un reportero que ha cubierto muchas historias para Washington y Los Angeles Blades desde Irán, India y Singapur. Recientemente informó para el Daily Beast. Puede ser contactado en mohitk@opiniondaily.news. Está en Twitter en @mohitkopinion.

