Junta de Ohio respalda la descalificación del candidato transgénero, a pesar de que a otros se les permitió postularse

Bandera del Orgullo Transgénero. (a través de Bigstock)

COLUMBUS, Ohio (AP) | Una junta del condado de Ohio se ha negado a reconsiderar la descalificación de una candidata transgénero a la Cámara estatal que omitió su nombre anterior en las peticiones en circulación, aun cuando otros candidatos transgénero han sido aprobados para la boleta.

La Junta Electoral del Condado de Stark dijo en un comunicado el viernes que mantiene su decisión de descalificar a Vanessa Joy, una fotógrafa de bienes raíces de Massillon, Ohio, porque no puso un nombre que ya no se alinea con su identidad de género, también mencionada como nombre muerto, en las peticiones utilizadas para reunir firmas para aparecer en la boleta electoral. La ley estatal exige que los candidatos revelen cualquier cambio de nombre de los últimos cinco años en sus peticiones, con exenciones para los cambios resultantes del matrimonio.

La ley, destinada a eliminar a los malos actores, es desconocida incluso para muchos funcionarios electorales y no figura en la guía de requisitos para candidatos de 33 páginas. Además, no hay espacio en las peticiones para enumerar nombres anteriores.

Joy dijo que está frustrada por la decisión de la junta del condado y que, por ahora, su campaña ha terminado. Sin embargo, dijo que está trabajando con un abogado para tratar de cambiar la ley para que sea más inclusiva con los candidatos transgénero que no quieren revelar sus nombres anteriores por razones de seguridad personal, entre otras.

“Estoy fuera de la carrera, pero no de la pelea”, dijo Joy a The Associated Press el lunes.

La junta del condado dijo en su declaración que “comprendía” el argumento de Joy de que no debería ser descalificada ya que la guía de campaña no contenía el requisito, pero dijo que su decisión “debe basarse en la ley”.

Los cuatro candidatos transgénero a la Legislatura de este año han tenido problemas con la ley de cambio de nombre, que ha estado vigente de alguna forma durante décadas pero que rara vez se utiliza, generalmente por candidatos que desean usar un apodo.

Los otros candidatos demócratas transgénero a la Cámara, Bobbie Arnold, del condado de Preble, y Arienne Childrey, del condado de Auglaize, fueron autorizados a postularse por sus respectivas juntas electorales la semana pasada. Pero si Joy no logra cambiar la ley antes de noviembre y Childrey o Arnold ganan, técnicamente aún podrían ser expulsados de sus cargos.

Ari Faber, un demócrata de Atenas que se postula para el Senado del estado de Ohio, no ha cambiado legalmente su nombre y, por lo tanto, su candidatura no ha sido cuestionada. Faber se presenta con su nombre muerto en la boleta.

El gobernador republicano Mike DeWine dijo anteriormente que la ley debería modificarse y que los candidatos transgénero no deberían ser descalificados por estos motivos. El secretario de Estado republicano, Frank LaRose, dijo que su equipo trabajará para poner la ley en la guía de candidatos. Pero dijo que su oficina no está dispuesta a modificar la ley porque los funcionarios públicos deben ser transparentes con los votantes y no tienen derecho a esa privacidad.