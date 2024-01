Golfista profesional trans recibe amenazas de muerte tras gira femenina

La golfista profesional transgénero Hailey Davidson entrevistada por Good Morning Britain. (Captura de pantalla/YouTube Buenos días Gran Bretaña)

La golfista profesional transgénero Hailey Davidson acordó someterse a más pruebas hormonales luego de una reacción preocupante a su victoria este mes en el NXXT Women’s Classic en este suburbio de Orlando, Florida. Se cree que Davidson es la primera golfista transgénero en ganar un torneo femenino profesional.

Davidson, de 31 años, dijo a GolfWeek que ha recibido entre cinco y diez amenazas de muerte desde su victoria y que ha eliminado su cuenta de redes sociales en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Supongo que viene con el territorio”, dijo. “A nadie le importa realmente cuando no estoy jugando bien, pero tan pronto como juegas bien, el mundo entero se acaba y es: ‘Estoy destruyendo el golf femenino ahora’”. Davidson agregó que “en general, gran parte del odio viene de gente que no está jugando”.

La floridana nacida en Escocia dijo que está tratando de tomar la atención negativa con calma y no dejar que la moleste: “Alguien que está en casa realmente frustrado consigo mismo tratando de desquitarse conmigo. Si no me río, me sentiré miserable”.

Sin embargo, en lugar de tristeza, Davidson publicó en Instagram su alegría por llevarse a casa el trofeo NXXT, calificándolo de sorpresa.

Ahora encabeza la lista de puntos del tour. Pero dado que los informes de los medios internacionales sobre el llamado furor por su victoria por parte de personas como Piers Morgan han engañado a los lectores haciéndoles pensar que está a solo unos golpes de competir en la LPGA, Davidson dijo que acoge con agrado tanto la prueba hormonal adicional como una nueva prueba. anunció una encuesta entre compañeros golfistas, “para enfriar un poco el fuego”.

Stuart McKinnon, director ejecutivo de NXXT, anteriormente el East Coast Women’s Pro Golf Tour, anunció la encuesta anónima en un comunicado el lunes mientras hablaba de la victoria de Davidson.

“Las recientes discusiones sobre la participación y el éxito de Hailey Davidson en nuestra gira han puesto de relieve una variedad de puntos de vista”, escribió McKinnon. “El NXXT Women’s Pro Tour reconoce estas perspectivas y al mismo tiempo enfatiza que nuestras políticas y decisiones están guiadas por los marcos establecidos por la LPGA y la USGA. Nuestro principal objetivo sigue siendo apoyar las aspiraciones de nuestros jugadores y contribuir a su camino hacia la LPGA”.

“En este punto, estamos intentando cualquier cosa para ver si podemos calmar un poco el fuego”, dijo Davidson a GolfWeek. “Creo que olvidamos que las personas son en realidad humanos”.

Estaba tres golpes atrás con dos por jugar y terminó consiguiendo su primer título en dos años y medio al vencer a 24 jugadoras en el evento de tres rondas a principios de esta semana. Davidson ganó el trofeo tras un desempate contra Lauren Miller.

La victoria reforzó sus posibilidades de obtener exenciones en el Epson Tour, ya que los cinco primeros en la lista de puntos NXXT obtienen dos exenciones en los campos del Epson Tour.

Sin embargo, como informó GolfWeek , para aquellos que no están familiarizados con cómo funciona el tour, Davidson podría parecer estar acercándose a esas exenciones, pero está muy lejos de la calle, por así decirlo. Para que los jugadores reciban exenciones, NXXT debe tener un mínimo de 10 eventos con un promedio de 40 jugadores y, hasta ahora, los campos de NXXT están muy por debajo de ese número.

Dijo que no está particularmente preocupada por su lugar en el NXXT en el futuro, dado que cumple con los requisitos de las políticas de género de la LPGA y la USGA.

El 24 de septiembre de 2015, una fecha que, según GolfWeek , está tatuada en su antebrazo derecho, Davidson comenzó su transición médica y, en enero de 2021, se sometió a una cirugía de confirmación de género, que es requerida según la Política de Género de la LPGA.

Ese mismo año, 2021, Davidson se convirtió en el segundo jugador transgénero en competir en LPGA Q-School, pero finalmente no pasó el corte.

Esta semana, Davidson le dijo a GolfWeek que ya se realizó la prueba adicional de testosterona requerida y espera recibir los resultados el lunes.

La golfista le dijo a SkyNews que, si bien apoya la inclusión de las personas transgénero en los deportes, cree que la participación de las personas trans en los deportes debería regularse.

“Los atletas trans no deberían ser prohibidos, pero al mismo tiempo, es necesario que existan regulaciones porque no debería ser gratis para todos”, dijo.

“Reconozco que tuve una ventaja injusta hace unos años”, dijo Davidson a SkyNews . “He estado en transición durante nueve años. He estado tomando hormonas durante casi nueve años, me operaron… ya casi cumpliré tres años. He perdido poco más de 50 millas por hora de velocidad de giro”.

Su sueño es ganarse una plaza en el LPGA Tour y competir en el Open de Escocia, pero ahora mismo desestima a quienes piensan que está a dos golpes de esos objetivos.

“Estoy increíblemente lejos del LPGA Tour y tengo mucho trabajo por hacer para posiblemente ganarme un lugar allí algún día”, publicó Davidson en su Instagram.

