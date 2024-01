Congresista Frost y líderes de iglesia enfrentan programa de reubicación de inmigrantes

El congresista Frost, la representante López y el obispo Derrick McRae fueron solo algunos de los líderes que se pronunciaron en contra de la iniciativa de reubicación de inmigrantes (Foto de Federico Soto para Watermark en Español).

El congresista estadounidense de ascendencia cubana, Maxwell Alejandro Frost, organizó una conferencia de prensa el pasado 26 de enero frente a la Iglesia Episcopal Cristo Rey para denunciar un nuevo ataque a las comunidades de inmigrantes de Florida Central como parte del programa de reubicación de inmigrantes del gobernador Ron DeSantis. La conferencia contó con las participaciones del Padre José Rodríguez y la representante Johanna López, quienes se dirigieron al público en español.

La conferencia de prensa se produce después de que aparecieran folletos informativos relacionados a un programa de reubicación en a la Iglesia Episcopal Cristo Rey el 21 de enero.

Los folletos del programa son de una empresa llamada My Bright Horizon Program y ofrecen una oportunidad “gratuita” para reubicarse voluntariamente con la oferta de viaje en avión o autobús, alojamiento durante el viaje, artículos de higiene, seguridad durante el viaje y comidas y bebidas diarias. Los volantes fueron dejados en la iglesia y otros lugares de culto en todo el distrito que atienden predominantemente a comunidades de habla hispana y comunidades haitianas

El congresista Frost expresó su frustración cuando se enteró de los folletos del programa por medio del Padre Rodríguez.

“Esto nos parece inaceptable”, dijo Frost. “Consideramos que el hecho de que el gobernador esté utilizando el dinero de los contribuyentes para reubicar a personas que por alguna razón no le agradan a un estado diferente y dejarlas a un lado de la carretera es inaceptable. Queríamos asegurarnos de que organizamos esto para unirnos como clérigos, líderes políticos y ciudadanos y asegurarnos de que la gente escuche nuestras voces al respecto”.

Por su parte, el padre Rodríguez expresó lo cansado que se encuentra de que se den este tipo de situaciones alrededor de los migrantes.

“Traer a estas instalaciones un documento que engaña a las personas para que sean traficadas a través de fronteras, trasladadas desde la calidez y seguridad de Florida al frío y duro invierno de un lugar como Chicago o Nueva York sin chaqueta, sin familia, sin vínculos que ofrecerles una ayuda que no es ayuda, pero es una subversión de nuestro deber de cuidado y abandono”, afirmó Rodríguez. “Esta iglesia no va a permitirse ser un agente del Estado”.

Un miembro de la prensa le preguntó al padre Rodríguez qué tan seguro estaba de que esta iniciativa saliera del gobierno local, pues no había acreditación alguna en internet que enlazara el programa de My Bright Horizon con la oficina del gobernador Ron Desantis.

“No acuso sin saber” fue la respuesta de Rodríguez, quien aseguró que líderes comunitarios y de la iglesia se comunicaron con el número de teléfono que aparece en los folletos y que, hablando con los agentes que llevaban a cabo esta iniciativa, estos manifestaron que estaban llevando a cabo una orden ejecutiva del gobernador. Rodríguez reiteró que la iglesia verificó varias veces esta información previa a la rueda de prensa.

La representante López también compartió su sentir sobre la situación, y hablando en castellano dijo que se sentía “ofendida como cristiana de que se usen los atrios de una iglesia para mentirle a nuestros inmigrantes”. “Es una falta de respeto a la iglesia y a nuestra comunidad latina” sentenció, agregando que “aquí el distrito 43 no lo vamos a permitir… en el distrito 43 nosotros nos vamos a informar y nos vamos a apoyar”.

López también se pronunció sobre las promesas gratuitas manifestadas en los folletos. “Santa Claus no existe” advirtió, “nadie te va a regalar nada y te va a re localizar en ningún lugar sin esperar nada a cambio”.

Frost subió al púlpito una vez más para compartir lo enojado que se sintió cuando escuchó la noticia de Rodríguez. Calificó la acción de “racista” e “intolerante”.

“Como miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que supervisa el gobierno federal, voy a pedir que sigamos investigando las prácticas antidemocráticas de Ron DeSantis”, dijo Frost. “Y cómo está utilizando el dinero de los contribuyentes para impulsar una agenda intolerante en nuestras iglesias, en nuestras despensas de alimentos y en nuestras comunidades. Es una verdadera lástima y estoy molesto”.

Continuó compartiendo que está aquí para luchar por la humanidad.

Hablando con Watermark, Frost dice que sintió un nuevo tipo de ira cuando vio los folletos y agregó que pensó en los inmigrantes que podrían ser engañados cuando vienen a Florida en busca de una mejor oportunidad. “Aquí hay un lenguaje, especialmente el español y el criollo, que harían creer a alguien que el otro lado se ocupará de ellos, pero no es así”, dice Frost. “Te dejarán al costado de una carretera en un frío glacial en un estado en el que quizás no conozcas a nadie y te dirán ‘buena suerte; ya no eres nuestro problema’”.