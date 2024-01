Entrevista con Jeremy Rodriguez

Jeremy Rodríguez, organizadores de campañas políticas y líderes sociales que encuentran su propósito en la justicia social y la educación transformadora. (Foto cortesía de Jeremy Rodriguez).

Jeremy Armando Rodríguez son un mexicano-estadounidense no binario de Pine Hills, FL, cuyo viaje está marcado por un compromiso con la justicia social y la educación transformadora. Como estudiante de primera generación, Jeremy reconoció el poder de la educación para desafiar las desigualdades sistémicas, lo que los llevó a realizar estudios en Ciencias de la Salud y Gobierno, tanto en Estados Unidos como en Brasil.

A raíz de la trágica muerte de George Floyd en 2020, Jeremy se convirtió en una fuerza impulsora del movimiento Black Lives Matter en Orlando. Durante estos esfuerzos, se cruzaron con el entonces organizador Maxwell Frost, a quien ayudarían a llegar al Congreso. Rodríguez se unió como su compañero de finanzas, desempeñando un papel vital al llevar la organización comunitaria pacífica a las calles para abogar por el cambio y afrontar los desafíos con resiliencia.

Habiendo sido testigo del impacto de su activismo, Jeremy Rodríguez continuó contribuyendo a varias campañas políticas. También fundaron la organización comunitaria Juvenil Progresista, Future Leaders of Orlando (FLO). Con un firme compromiso de generar poder dentro de las comunidades locales, unir organizaciones por los derechos humanos y amplificar las voces de los jóvenes, Jeremy actualmente se desempeña como organizador de campañas políticas. A través de este rol, participan activamente en campañas judiciales mientras trabajan incansablemente para orientar y capacitar a la próxima generación de líderes políticos y comunitarios.

Watermark en Español: Su biografía dice que usted creció en una comunidad de bajos recursos donde “la educación, la atención sanitaria” y casi ningún otro recurso estaba disponible. ¿Cómo fue su infancia y cómo influyó en su rol como organizador político?

Jeremy Rodriguez: La única razón por la que soy políticamente activo fue porque crecí en Pine Hill, en Orlando, Florida. Es un área con una financiación muy insuficiente. Recuerdo que en una de las escuelas a las que fui, la oficina del director estaba literalmente como, en el armario de un conserje, es una locura. Y cuando ves que al otro lado de la calle las personas son tratadas de manera diferente, de manera casi infrahumana como si fueran ciudadanos de segunda clase. Cuando eres niño y te das cuenta de esto, se ve afectada tu vida cotidiana. Y así, me volví más consciente políticamente de cuestiones similares, sociales y sistémicas de ese crecimiento en Pine Hills. Y eso es lo que me hizo buscar más y mejor educación, educación que realmente me ayudó a formarme. Luego, cuando fui a la universidad (Valencia College), fue entonces cuando las cosas realmente subieron de nivel porque estaba tomando clases de gobierno de los EE. UU. y política internacional, pero mi carrera era de ciencias de la salud, porque en ese momento no creía que la gente como yo, que viene de comunidades con fondos insuficientes, de lugares como Pine Hills, que son latinos, existiese en este tipo de trabajo. Aunque era muy activo políticamente organizando en los campus y cosas así, nunca pensé que podría hacer una carrera en esto hasta que llegó 2020. Cuando murió George Floyd, tuve que hacer un cambio de carrera. Tuve que intervenir al día siguiente.

WME: Usted cofundó Future Leaders of Orlando (FLO), cuénteme cómo surgió esta iniciativa, qué lo llevó a construirla y hacia dónde quiere llevarla.

JR: Los Future Leaders of Orlando (FLO) se trata de lanzar nuevos líderes juveniles, ya sea a través de nuestro sistema político o a través de liderazgo comunitario que creen en nuestros valores para los derechos LGBTQIA, que creen en nuestros valores para un planeta habitable, que vivan y existan para las generaciones venideras. Líderes que creen en nuestros valores sobre que tenemos derecho a existir y amar a quien queremos amar, pero que también luchen contra estas leyes que afectan los cuerpos de las personas, ya sea literalmente yendo en contra del cuidado que afirma el género, o yendo en contra de la autonomía corporal de las mujeres, que es decisión la persona y sus derechos para sí misma. También ayudamos a candidatos que apoyen eso. Estábamos ayudando al congresista (Maxwell) Frost durante las primarias antes de que fuera elegido, y lo estábamos ayudando en el equipo de campo. También ayudamos a personas como el exmiembro de la cámara de representantes, Carlos Guillermo Smith. También hacemos piezas educativas porque nos gusta tratar de enseñar a los jóvenes, hablarles sobre cómo se están implementando las leyes y cómo impactan los planes de las personas, como por ejemplo el porte de armas sin salvoconducto.

WME: Recientemente hizo una alianza con el Gremio Nacional de Abogados para empoderar a las comunidades de inmigrantes. Cuénteme sobre esta iniciativa y cuáles son los peligros para el estado de Florida si continúa la actual tendencia antiinmigración.

JR: Florida tiene una población hispana y latina increíblemente alta. Hacemos de todo, desde hospitalidad hasta trabajos de construcción para nuestros trabajadores agrícolas, no solo en Florida, sino también en otros estados. Y la gente se queja del coste de la inflación. ¿Qué crees que pasará cuando elimines una enorme fuerza laboral del mercado? Va a disparar todo cuanto a precios. Los inmigrantes son clave y fundamental para una economía fuerte. Ayudamos a que este país sea mucho mejor, pero también traemos nuestra cultura aquí y traemos nuestras vidas aquí. Mi papá emigró desde México y a las familias les cuesta mucho renunciar a todo lo que tienen. ¿Crees que la gente quiere abandonar sus hogares? ¿Querrías salir tú de tu casa? Pero si hay amenazas a la seguridad y no hay oportunidades económicas, y hay una combinación de todo eso allí, eso lleva a la gente a buscar asilo para tener una vida mejor. Y los inmigrantes que vienen aquí están aquí para trabajar duro y nosotros nos beneficiamos de ese trabajo incluso en el resto del país, en múltiples industrias. Los inmigrantes son algunos de los trabajadores más fuertes y poderosos que están ahí, laborando día tras día para ayudar a mantener a sus familias y a ellos mismos. Esto ayuda a los Estados Unidos en general. Y estas leyes que intentan mantener alejados a nuestros inmigrantes tendrán un impacto devastador, especialmente en el estado de Florida, pero afectan absolutamente a todos.

WME: En una entrevista exclusiva con Watermark en Español, Samuel Vilchez Santiago de ActBlue y director de la American Business Immigration Coalition, afirmó que le parecía ‘bastante triste’ ver que en Florida ‘la comunidad latina LGBTQ muchas personas deciden no participar en el sistema político’. ¿Está de acuerdo con esa afirmación y, de ser así, qué se puede hacer para galvanizar a la comunidad latina LGBTQ hacia un papel electoral más destacado?

JR: Sí, estoy de acuerdo. Los datos muestran que nuestras comunidades latinas, y especialmente nuestras comunidades latinas LGBTQIA, no salen a votar, no están involucradas en nuestro sistema político y ese es un gran problema. Ese es un problema enorme. Entonces, la cuestión es que lo que tenemos que hacer es inspirar a los votantes para que vengan. Tenemos que demostrar que estamos ahí para ellos, que son escuchados. Es esencial transmitirles nuestros valores y nuestro mensaje, llegar a donde están las comunidades latinas LGBTQIA. Si deseas comunicarte con alguien, debes ir a donde él se encuentra. Luego puedes hacer un seguimiento, seguir y construir esa relación, conectarlos y hacerles entender la importancia de votar. Necesitamos decirles lo que estamos dispuestos a hacer por ellos, hacerles saber que estamos allí y que nos preocupamos por ellos.

WME: Estamos por delante de otra elección crucial este año, ¿qué está en juego para la comunidad latina LGBTQ en Florida en esta próxima contienda?

JR: Esta elección es fundamental para nuestras comunidades latinas LGBTQIA, no sólo en un sentido presidencial sino también en un sentido de gobierno estatal. Necesitamos involucrarnos en nuestro gobierno presidencial y estatal porque van a hacer todo lo que puedan (para hacernos daño), con las leyes antiinmigración y anti LGBTQIA más extremistas que puedan implementar. El expresidente Trump, como saben, quiere asegurar más fronteras a toda costa y cometerá actos inconstitucionales para enviar a la gente de regreso, lo cual da miedo, muchísimo, muchísimo miedo. Y nuestras leyes estatales también pueden hacer lo mismo. Estaban tratando de convertir en delito grave que una persona simplemente condujera a un inmigrante en su automóvil, un delito grave. Un delito grave que recaería sobre el conductor. Eso es una locura. Y eso estaba sucediendo a nivel estatal. Tenemos un gobierno que está tratando de implementar estas leyes que ayudamos a derogar, pero igual estaban tratando de impulsarlas. Si no nos hubiéramos unido todos, múltiples organizaciones, toda la comunidad, esto habría pasado. Tenemos que ser conscientes y tenemos que votar en consecuencia de cuáles son nuestros valores. Sabemos que los inmigrantes son fundamentales para un gran Estados Unidos, tienen derecho a vivir aquí. Y también sabemos que tienen derecho a amar a quien quieran amar y a ser quienes realmente son. Tenemos leyes en este momento que intentan atacar directamente a la comunidad LGBTQIA. Está en todas partes, desde las prohibiciones de afirmación de género hasta la ley que está en discusión en Florida sobre la terapia de conversión, que es una terapia obsoleta que no funciona. Es una locura. (Este proceso) Estaría cubierto por un seguro, lo que aumentaría el seguro de todos, no solo de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQIA sino de todos en el estado de Florida. Hay muchas razones por las que a la gente definitivamente debería importarle, especialmente a nuestras comunidades hispanas LGBTQIA.

WME: ¿Qué sigue para Jeremy Rodríguez? ¿Cuáles son (si las hay) sus aspiraciones políticas? ¿Dónde se ve a sí mismo ya este país en los próximos 5 años?

JR: Como sabes, trabajo para campañas políticas y campañas políticas. Trabajé para el congresista Frost, fui el director de la campaña de Nate Douglass. Entonces, mi objetivo y cómo veo que encajo en este tipo de trabajo es ayudar a formar líderes, como lo hice con Future Leaders of Orlando, para que estos líderes asuman el control y que luchen por nuestros valores. Entonces, lo que quiero hacer eventualmente es convertirme en director de campaña a nivel del Congreso. Eso es lo que me gustaría hacer. Me gustaría ayudar a incorporar gente nueva que ayude a luchar por nuestros derechos y por nuestras razones para existir como somos y ser quienes somos. Poder tener un país mejor que trabaje por la paz, no sólo para unos pocos sino para todos.