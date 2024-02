Argumentos verbales ante la Corte Suprema de Texas sobre prohibición de atención a personas trans

Corte Suprema de Texas escuchando argumentos orales en febrero de 2023. (Foto de Diane Galik Tijerina)

Los defensores legales que representan a los adolescentes transgénero, sus padres y proveedores médicos argumentaron hoy ante la Corte Suprema de Texas, pidiendo al tribunal que confirme la orden temporal de un tribunal inferior que bloquea la aplicación del Proyecto de Ley Senatorial 14, una prohibición de atención médica dirigida a los jóvenes transgénero.

El Proyecto de Ley del Senado 14, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2023, prohíbe la atención médica necesaria y vital en Texas para el tratamiento de la disforia de género para jóvenes transgénero y requiere que la Junta Médica de Texas revoque las licencias médicas de los médicos que brindan el estándar. de atención a sus pacientes trans.

Los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas, ACLU, Transgender Law Center, Lambda Legal y los bufetes de abogados pro bono Scott Douglass & McConnico LLP y Arnold & Porter Kaye Scholer, LLP argumentaron que el Proyecto de Ley Senatorial 14 viola la Constitución de Texas al privar a los padres de su derecho fundamental a tomar decisiones médicas para sus hijos, discriminando a los jóvenes transgénero por motivos de sexo y condición de transgénero y violando el derecho de los profesionales médicos a ejercer sus profesiones.

En julio de 2023, familias y profesionales de la salud demandaron al estado de Texas y a otros acusados estatales para bloquear la entrada en vigor del Proyecto de Ley Senatorial 14. En agosto, la jueza María Cantú Hexsel del condado de Travis otorgó una orden judicial temporal para suspender la implementación y el cumplimiento de la prohibición; sin embargo, los demandados estatales apelaron directamente ante la Corte Suprema de Texas y la ley entró en vigor el 1 de septiembre del año pasado.

Las cinco familias de Texas con niños y adolescentes transgénero que desafían esta ley provienen de diversos orígenes y viven en todo el estado. La aprobación del proyecto de ley ha resultado en que las familias se separen o planeen abandonar Texas para continuar el tratamiento de sus hijos. Las familias están demandando bajo seudónimo para protegerse a sí mismas y a sus hijos, que son texanos transgénero de entre 9 y 16 años.

El demandante PFLAG National es la primera y más grande organización del país dedicada a apoyar, educar y defender a las personas LGBTQ+ y a quienes las aman. El demandante GLMA es la asociación más grande y antigua de profesionales de la salud LGBTQ+ y aliados, incluidos aquellos que tratan a pacientes LGBTQ+.

“Este caso trata de defender los derechos constitucionales de los tejanos transgénero y de quienes los cuidan, incluidos los demandantes en este caso, y detener el inmenso daño que la SB 14 está infligiendo a nuestro estado”, dijo Ash Hall, estratega de políticas y defensa de Derechos LGBTQ+ en la ACLU de Texas. “Se debe confiar en que los jóvenes transgénero, sus familias y sus médicos, no en los políticos y el gobierno, tomen juntos decisiones médicas que salven vidas. Estamos profundamente orgullosos de los demandantes, la comunidad trans y los miles de tejanos que continúan presionando por un mundo donde todos los tejanos puedan prosperar. Los jóvenes trans son amados y pertenecen a Texas”.



“Las prohibiciones de atención médica para jóvenes transgénero como el Proyecto de Ley 14 del Senado de Texas tienen consecuencias reales y negativas para los jóvenes transgénero y sus familias. Ponen en peligro la salud y el bienestar de los jóvenes trans, violan los derechos de los jóvenes trans y sus familias, y obligan a los proveedores médicos a ignorar sus juramentos y estándares de atención bien establecidos y basados en evidencia”, dijo Paul D. Castillo, abogado principal. Lambda Legal. “El Tribunal de Distrito del Condado de Travis reconoció tanto el daño real de la SB 14 como la interferencia indebida del estado en las decisiones de atención médica que corresponden a los padres, los niños y sus médicos. Agradecemos la oportunidad hoy de reforzar ese mensaje con la Corte Suprema de Texas”.



“Mientras esperamos la decisión de la Corte Suprema de Texas, aprovechamos este momento para agradecer a las valientes familias demandantes y a las organizaciones demandantes, PFLAG y GLMA, así como a los médicos, los jóvenes trans y los cientos de tejanos trans y sus aliados que han “Asistió a mítines, audiencias de comités y al Capitolio para garantizar que los jóvenes trans puedan acceder a la atención médica necesaria y que les salve la vida”, dijo Lynly Egyes, directora legal del Transgender Law Center. “Los texanos de todas las razas, géneros y orígenes merecen acceso a atención médica. No importa lo que suceda en los próximos días, continuaremos la lucha para que los jóvenes trans y sus familias tengan la libertad de tomar las mejores decisiones médicas para ellos”.



“Todos los padres en Texas merecen que sus hijos tengan acceso a atención médica cuando la necesiten, pero la SB 14 elimina esa garantía de salud y seguridad para los niños transgénero. Nuestra esperanza es que hoy la Corte escuche esta injusticia y tome medidas para rectificarla, para que todos los niños en Texas, transgénero o no, tengan la libertad de prosperar”, dijo Brian K. Bond, director ejecutivo de PFLAG National.

