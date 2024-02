Elton John y Bernie Taupin recibirán el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso

Elton John y Bernie Taupin recibirán en 2024 el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso. (Foto de archivo del Washington Blade de Michael Key)

La Biblioteca del Congreso anunció el 30 de enero que nombró al cantante y compositor Elton John y a Bernie Taupin, letrista de John desde hace mucho tiempo, como ganadores del Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso en 2024.

Un portavoz de la Biblioteca del Congreso dijo que el premio se entregará a John y Taupin en un concierto solo por invitación el 20 de marzo en el DAR Constitution Hall de DC que se transmitirá por estaciones de PBS en todo el país el 8 de abril a las 8 p.m.

“Elton John y Bernie Taupin han escrito algunas de las canciones más memorables de nuestras vidas”, dijo la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden en un comunicado anunciando el premio. “Sus carreras se destacan por la calidad y el amplio atractivo de su música y su influencia en otros artistas”, dijo Hayden. “Hace más de 50 años, vinieron del otro lado del charco para conquistar a los estadounidenses y al público de todo el mundo con sus hermosas canciones e himnos de rock”.

Hayden añadió: “Estamos orgullosos de honrar a Elton y Bernie con el Premio Gershwin por su increíble impacto en generaciones de amantes de la música”.

El comunicado señala que John y Taupin comenzaron su colaboración de más de 50 años en 1967, cuando John era un joven pianista que comenzó a escribir música y Taupin acababa de comenzar como letrista.

“Su proceso parece simple”, dice el comunicado. “Taupin escribe letras y se las envía a John, quien se pone a trabajar al piano y crea una canción. Los resultados de su duradera asociación han sido simplemente increíbles”.

“Your Song”, “Tiny Dancer”, “Rocket Man”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me” y “Goodbye Yellow Brick Road” son sólo algunas de las canciones que escribieron juntos y que se convirtieron en estándares atemporales”, dijo. dice la declaración. “Sin mencionar la diversión que tuvieron con “Bennie and The Jets” y “Crocodile Rock”, que se convirtió en su primer sencillo número uno en Estados Unidos en 1973”.

El comunicado dice que el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso fue creado en reconocimiento al legendario equipo de compositores estadounidenses formado por George e Ira Gershwin. Es “el premio más alto del país por influencia, impacto y logros en la música popular”, según el comunicado. John, que es gay y ha apoyado durante mucho tiempo los derechos LGBTQ, creó la Fundación Elton John contra el SIDA en 1992, que ha recaudado más de 565 millones de dólares para subvenciones contra el VIH/SIDA que han financiado más de 3.000 proyectos en más de 90 países para atender a las personas con VIH/SIDA y proporcionar educación y programas de prevención del VIH, señala el comunicado.

