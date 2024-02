Abuela que aprende sobre diversidad sexual se hace viral en redes sociales

(Captura de pantalla de @anapaulandreu en Instagram)

Las redes sociales nos regalan no solo la vibrante energía de los jóvenes, sino también historias fascinantes de personas mayores que desafían estereotipos.

Un ejemplo inspirador es la abuela de la usuaria @anapaulandreu en Instagram, quien se volvió viral en plataformas digitales debido a su entusiasmo por participar en un curso sobre diversidad sexual.

En un encantador video compartido en Instagram y TikTok a principios de enero, la abuela comparte sus apuntes sobre temas como “sexualidad, expresión de género, identidad de género, orientación sexual y sexo”.

Hojeando su cuaderno, ella nos revela que ha abrazado conceptos fundamentales como “equidad de género”, “cero discriminación” e “inclusión”, en lo que forma parte de un viaje educativo lleno de alegría y descubrimientos para la octogenaria.

En las imágenes, no solo se admiran sus apuntes, sino también las encantadoras ilustraciones que la abuela hace sobre estos temas.

En un emocionante momento, su nieta señala: “Estas somos nosotras”, refiriéndose a su prometida y a ella, orgullosas lesbianas.

Ana Paula Andreu comparte que su abuela aprovechó estas “capacitaciones” de manera virtual, cortesía del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque los detalles sobre su acceso o si ya las completó permanecen en misterio, el video ha causado furor en las redes, cosechando más de 11 mil ‘likes’ en Instagram.

Univisión Noticias destaca que, en los comentarios, cientos de internautas celebraron el interés de esta mujer mayor por aprender y comprender estos temas:

“Para que no digan que la discriminación es cosa de la edad”, “La empatía no tiene edad. Cuando te importan los demás, siempre estás dispuesto a aprender”, “‘Nací en otra época’ ya no es excusa”, “Increíble que se dé la oportunidad de aprender”, expresaron los usuarios.

Además, muchos compartieron sus propias historias con familiares mayores:

“Las palabras de esta mujer son un abrazo al corazón. Ojalá mi abuela tomara ese curso”, “Me recuerda a mis abuelos, a ellos también les gustaba aprender de todo sin prejuicios”, “Mi mamá tenía la misma letra y antes de fallecer estaba en un grupo de apoyo para familiares de personas LGBT. También tenía sus apuntes”, recordaron con cariño.

En un mundo en constante evolución, la historia de la abuela de Ana Paula nos recuerda que nunca es tarde para embarcarse en el viaje del conocimiento sobre diversidad sexual. Su valiente elección de participar en cursos virtuales destaca que la curiosidad y el aprendizaje no conocen límites de edad y son un recordatorio esperanzador de que la educación transformadora está al alcance de todos, sin importar la etapa de la vida en la que nos encontremos.