¿Cuál es la cuota queer para los Juegos Olímpicos de Verano de 2024?

PARÍS – Sólo quedan 172 días hasta que Francia sea sede de los Juegos de Verano en la famosa Ciudad de la Luz. También quedan dudas sobre si todos los colores de la bandera del Orgullo se iluminarán de manera inclusiva cuando los Juegos Olímpicos regresen a París por primera vez en un siglo.

Los Angeles Blade ha compilado esta breve guía de las principales áreas de interés, con la intención de dar un adelanto de lo que los fans queer pueden esperar del evento de este año:

¿Cuántos atletas LGBTQ+ representarán tanto a sus países como a sus identidades y orientaciones?

Restricciones a los atletas transgénero, y

Lo que dice el Comité Olímpico Internacional, hasta ahora, sobre los atletas que exhiben banderas del Orgullo y los colores del arco iris.

Todo esto está muy sujeto a cambios antes del 26 de julio, día inaugural de los Juegos de Verano.

Mirando hacia atrás

En los Juegos de Invierno de 2022 en Beijing, 36 atletas compitieron entre los 2.871 que participaron en la competencia, como informó Los Angeles Blade . Si los atletas LGBTQ+ fueran contados como un solo equipo, habrían quedado en el puesto 12 en términos de medallero.

Eso estableció un récord, aunque las cifras no se pueden comparar con los últimos Juegos de Verano, los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, que se celebraron en 2021 debido a la pandemia. Una actuación histórica en esos Juegos de Verano contó con 186 atletas , que habrían ocupado el puesto 11 en el medallero si estuvieran agrupados.

Mirando hacia el futuro

Sha’Carri Richardson, la mujer más rápida del mundo, representará al equipo de EE. UU. en los Juegos de Verano. Como informó el Blade en agosto pasado , Richardson estableció un récord mundial en los 100 metros al cruzar la línea de meta en 10,65 segundos. Ella se identifica como bisexual.

Robbie Manson, el remero gay de Nueva Zelanda, anunció que se clasificó para París en septiembre pasado. Y, para deleite de muchos, también se ha mantenido activo en Onlyfans , informó Out. Manson salió del armario en 2014.

Emma Twigg también competirá como remera en París, defendiendo la medalla de oro olímpica que ganó en Tokio en 2021, según Stuff. Twigg es gay, está casada con su esposa Charlotte y juntos tienen un hijo, Tommy, nacido en 2022.

Campbell Harrison de Australia anunció en Instagram en noviembre que se clasificó para competir en la categoría de escalada en roca para los Juegos de Verano. Se declaró gay en 2021.

Yulimar Rojas posee récord mundial en triple salto y fue campeona olímpica en Tokio y ya clasificó para representar a Venezuela en atletismo en París. Rojas dijo a Infobae que sueña con ser “la primera en abrir la brecha de los 16 [metros], es como otra galaxia”.

Kadeisha Buchanan liderará al equipo de Canadá en la defensa de su medalla de oro en el fútbol femenino en su tercera aparición en los Juegos de este verano, como informó Humber News .

Quinn, la primera trans no binaria medallista de oro olímpica , compitió como mediocampista en el partido de clasificación de fútbol de Canadá en septiembre pasado y se espera que regrese a la cancha en París.

Lamentablemente, parece que la estrella del fútbol australiano y del Chelsea, Sam Kerr, probablemente se perderá París debido a una rotura del ligamento anterior cruzado. Sufrió una lesión en la rodilla durante un entrenamiento hace tres semanas en Marruecos, informa el sitio web oficial de los Juegos Olímpicos.

Hay varios otros atletas LGBTQ+ que probablemente califiquen. Revise el calendario oficial de clasificatorios para los Juegos Olímpicos de 2024 haciendo clic aquí. The Blade lo mantendrá informado a medida que sepamos más.

Competidores transgénero

Después de los últimos Juegos de Verano, el Comité Olímpico Internacional decidió emitir en noviembre de 2021 un nuevo “Marco para la Justicia” , que básicamente remitía las decisiones sobre la inclusión a organizaciones deportivas individuales. Como informó Blade en junio de 2022 , la Federación Internacional de Natación, antes conocida como FINA y ahora World Aquatics, decidió que los atletas trans deben haber completado su transición médica antes de los 12 años para evitar “ventajas injustas”.

Laurel Hubbard, una levantadora de pesas de Nueva Zelanda, fue la primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos. Hizo historia en Tokio, pero su actuación en la categoría femenina de +87 kg no fue lo que hizo que su nombre apareciera en los libros de récords. A sus 43 años, Hubbard era la competidora de mayor edad en los 32 Juegos Olímpicos, y tras tres intentos fallidos de levantamiento, su participación se redujo a una abducción que no duró más de 10 minutos. Dadas las nuevas reglas, no volverá en 2024.

Siguiendo el ejemplo de World Aquatics, Union Cycliste Internationale (los organizadores del Mundial de Ciclismo en Suiza), el Disc Golf Pro Tour, World Athletics, la Federación Británica de Triatlón y la Liga Internacional de Rugby han cambiado o adoptado nuevas “políticas de participación transgénero” que prohíben efectivamente a las personas trans. mujeres compitan con mujeres cisgénero.

Desde entonces, World Aquatics ha agregado una nueva “categoría abierta” en la que cualquiera puede competir, con el objetivo de brindar una forma para que los nadadores trans compitan. Pero dado que sólo las mujeres cisgénero pueden competir en la categoría designada para “mujeres”, los defensores de los atletas trans lo consideran discriminatorio. La campeona de la División I de la NCAA, Lia Thomas, ha desafiado a World Aquatics en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, como informó el Blade.

Casa del Orgullo

Como ha sido una tradición en casi todos los Juegos Olímpicos (los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia fueron la excepción más memorable), París tendrá una Casa del Orgullo . “Un espacio que estará abierto a todos, donde será posible celebrar su comunidad y su orgullo”, según el sitio web oficial.

La Pride House se instalará en el Parc de la Villette, “a poca distancia de los lugares de competición como La Chapelle Arena, el Stade de France e incluso La Concorde”, explica el sitio.

Símbolos de orgullo

Más allá de la Casa del Orgullo y otros lugares “protegidos” en París, el Comité Olímpico Internacional le ha dicho al sitio de deportes LGBTQ+, Outsports que se compromete a garantizar que todos los atletas “tengan igualdad de oportunidades para expresarse” sosteniendo banderas del Orgullo u otras prendas de vestir con el arcoíris, de acuerdo con la redacción recientemente revisada de su Carta Olímpica y las directrices actualizadas para los participantes.

Puede leer los cambios a la carta, promulgados en octubre de 2023, haciendo clic aquí . Se mantiene sin cambios el principio fundamental de que “la práctica del deporte es un derecho humano”.

El COI dijo que las evaluaciones se seguirán realizando “caso por caso”, según el informe.

juegos paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de 2024 están programados del 28 de agosto al 8 de septiembre, y se espera que nuestros atletas LGBTQ+ compitan nuevamente. Haga clic aquí para obtener más información sobre esos juegos.

