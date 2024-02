Gilead Sciences otorga subvenciones a grupos de VIH/SIDA en América Latina y el Caribe

Condones gratis en una estación del Metro de São Paulo. Gilead Sciences ha anunciado que ha otorgado subvenciones a 35 organizaciones en América Latina y el Caribe. Los grupos utilizarán los fondos para luchar contra el VIH/SIDA en la región. (Foto del Washington Blade de Michael K. Lavers)

Gilead Sciences anunció esta semana que ha otorgado 4 millones de dólares en subvenciones a 35 organizaciones en América Latina y el Caribe que luchan contra el VIH/SIDA.

Nota de prensa: Asociación Panamericana de Mercadeo Social en Nicaragua, Fundación Génesis en Panamá, Fundación por una Sociedad Empoderada en Argentina, Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Asociación Nacional de Travestis y Transexuales) de Brasil y Comunidades Vulnerables del Caribe se encuentran entre los grupos que recibieron subvenciones. Gilead señala que esta financiación a través de Zeroing In: Ending the VIH Epidemic in Latin America and the Caribbean “mejorará el acceso a la atención, aumentará la equidad en salud y reducirá el estigma relacionado con el VIH para las poblaciones más afectadas por el VIH”.

“Las necesidades de prevención y atención del VIH de las personas en América Latina y el Caribe son increíblemente diversas, y cada uno de estos programas aborda un desafío comunitario único”, dijo Carmen Villar, vicepresidenta de donaciones corporativas de Gilead. “Nuestros beneficiarios están profundamente arraigados en sus comunidades y están en la mejor posición para brindar la atención y los servicios de apoyo necesarios para el VIH”.

“Su experiencia será esencial para lograr los objetivos del programa Zeroing In de mejorar el acceso a la atención integral entre las poblaciones prioritarias, disminuir el estigma relacionado con el VIH y reducir el VIH y las desigualdades sanitarias más amplias”, añadió.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las personas transgénero y a los trabajadores sexuales, entre otros grupos, en la región. Los activistas y proveedores de servicios de VIH/SIDA en la región con quienes el Washington Blade ha hablado anteriormente dicen que la discriminación, el estigma, la pobreza, la falta de acceso a la atención médica y las leyes de criminalización se encuentran entre los innumerables desafíos que enfrentan.

La Primera Dama Jill Biden en 2022 durante un viaje a Panamá anunció que Estados Unidos proporcionará 80,9 millones de dólares adicionales en la lucha contra el VIH/SIDA en América Latina a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA.

Cuba se convirtió en 2015 en el primer país del mundo en eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH. Hasta 1993, el gobierno cubano puso en cuarentena forzosa a personas con VIH/SIDA en centros sanitarios estatales.

Antigua y Barbuda, St. Kitts y Nevis, Barbados y Trinidad y Tobago han despenalizado en los últimos años las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en 2021 que Jamaica debe derogar su ley de sodomía de la era colonial. El año pasado, la Corte Suprema del país falló en contra de un hombre gay que impugnó la decisión.

La Asociación Nacional de Medios LGBT representa 13 publicaciones heredadas en los principales mercados de todo el país con un público colectivo de más de 400.000 lectores impresos y más de 1 millón en línea. Obtenga más información aquí: NationalLGBTMediaAssociation.com .