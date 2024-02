Artículo engañoso anti-trans del NYT se basa en pseudociencia

(Gráfico EIM / Los Angeles Blade)

En un artículo publicado en la sección de opinión del New York Times, la columnista de opinión Pamela Paul escribió un artículo de 4.500 palabras lleno de errores fácticos y suposiciones infundadas sobre la atención a las personas transgénero y las experiencias vividas por las personas transgénero.

Aunque el artículo se presenta como un artículo sobre detransicionistas, las entrevistas sirven como vehículos a través de los cuales Paul empaqueta imprecisiones y desinformación con citas erróneas y afirmaciones que no están respaldadas por la evidencia que presenta.

El artículo es el último de una serie publicada por The New York Times en hacerlo, y una simple verificación de los hechos de las afirmaciones presentadas desacredita fácilmente las premisas centrales del artículo como altamente engañosas.

Es de destacar que esta no es la primera vez que Paul se adentra en cuestiones LGBTQ+ con el aparente objetivo de encubrir políticas anti-LGBTQ+. Anteriormente, escribió un artículo criticando a las organizaciones LGBTQ+ por el uso de la palabra “queer”, una palabra que muchas personas LGBTQ+ usan para describirse a sí mismas.

Ha escrito artículos acusando a las personas transgénero de “borrar a las mujeres”. Sin embargo, este artículo es sin duda su intento más largo y profundo de abordar las cuestiones transgénero; al hacerlo, yerra el blanco.

Afirmación: La disforia de género de rápida aparición y el contagio social transgénero están convirtiendo a las personas en trans.

Realidad: La disforia de género de aparición rápida y el contagio social transgénero no es una teoría validada, ha sido ampliamente desacreditada como pseudociencia por las principales organizaciones médicas.

“La mayoría de sus pacientes ahora, dijo, no tienen antecedentes de disforia de género infantil. Otros se refieren a este fenómeno, con cierta controversia , como disforia de género de aparición rápida, en la que los adolescentes, particularmente las preadolescentes y las adolescentes , expresan disforia de género a pesar de no haberlo hecho nunca cuando eran más jóvenes. Con frecuencia, tienen problemas de salud mental no relacionados con el género. Si bien las asociaciones profesionales dicen que faltan investigaciones de calidad sobre la disforia de género de aparición rápida, varias investigadores Hemos documentado el fenómeno y muchos proveedores de atención médica han visto evidencia de ello en sus prácticas”.

Al comienzo del artículo, Paul analiza la “disforia de género de aparición rápida” y el “contagio social” como posibles razones del aparente aumento de personas transgénero en los últimos años, lo que genera preocupación de que estas personas realicen una detransición.

Sin embargo, sus fuentes contradicen claramente su premisa. Su primera fuente, utilizada para apoyar la “disforia de género de aparición rápida”, es un artículo del que se ha retractado. Luego recurre a Lisa Littman, cuyo artículo original sobre el tema fue inmediatamente retirado con una disculpa por la revista por la corrección después de que se revelaron los métodos de recopilación de datos, y la republicación afirma que la investigación “no valida el fenómeno” del contagio social transgénero. Littman es notablemente uno de los únicos investigadores que defiende la teoría, que ha sido repetidamente desestimado por falta de apoyo fáctico y por reclutar sujetos de sitios web anti-trans.

Recientemente, al no poder validar la teoría, colaboró con Leor Sapir , que carece de experiencia en atención de salud mental transgénero y trabaja en el anti-trans Manhattan Institute, para ampliar la definición de “rápido” de modo que incluso un período de dos a cuatro años podrían considerarse rápidos . Luego lo publicó en una revista dirigida por Ken Zucker , un “experto” anti-trans cuya clínica fue cerrada tras acusaciones de terapia de conversión.

El segundo conjunto de enlaces, que pretende mostrar a “varios investigadores” documentando el fenómeno, en realidad se refiere sólo a tres investigadores, no a “varios”. Estos “investigadores” incluyen el sitio web personal de Lisa Littman, un artículo retractado de Michael Bailey (tesorero de Lisa Littman) y otro artículo de la propia Lisa Littman. Las fuentes de datos utilizadas para el “fenómeno documentado” son el sitio web anti-trans Transgender Trend y una encuesta de SurveyMonkey distribuida en Reddit y Twitter.

La única fuente que representa correctamente el consenso es la fuente que muestra que las organizaciones profesionales se oponen al ROGD por considerarlo pseudocientífico. En una carta de más de 60 organizaciones psicológicas , la coalición para el Avance y Aplicación de la Ciencia Psicológica pide la eliminación del término, afirmando: “No existen estudios empíricos sólidos sobre ROGD” y “no hay evidencia de que ROGD se alinee con el experiencias vividas por niños y adolescentes transgénero”. Paul, sin embargo, presenta esta carta de manera simple y engañosa como si la organización afirmara que “no hay suficiente investigación de calidad”.

Un estudio publicado en la prestigiosa revista Pediatrics desacreditó por completo el concepto de ROGD y determinó que la mayoría de las personas transgénero conocen su identidad de género durante años antes de salir del armario y buscar tratamiento para la disforia de género. Cuando las personas transgénero finalmente salen del armario, muchas se sienten encantadas de revelar finalmente su verdadero yo al mundo que las rodea; sin embargo, para otros, el proceso puede parecer “rápido”.

Para determinar si la identificación transgénero ocurre “rápidamente”, los investigadores preguntaron directamente a los adolescentes transgénero: “¿Hace cuánto tiempo que sabes que eres transgénero?” Descubrieron que, en promedio, las personas transgénero conocen su identidad de género durante cuatro años antes de salir del armario y presentarse para recibir tratamiento.

Afirmación: Stephanie Winn, una “terapeuta matrimonial y familiar autorizada”, se pronunció a favor de “abordar la disforia de género de una manera más considerada”, pero luego fue “investigada” para una terapia de conversión.

Hecho: Stephanie Winn sugirió el tratamiento de jóvenes transgénero con acupuntura para “ver si les gusta que les pongan agujas” y afirmó que podría “ayudar a generar desistimiento”. También impulsó la idea de que los hombres transgénero deberían tomar estrógeno para sentirse más femeninos.

“Tienen buenas razones para ser cautelosos. Stephanie Winn, terapeuta matrimonial y familiar autorizada en Oregon, recibió capacitación en atención de afirmación de género y trató a múltiples pacientes transgénero. Pero en 2020, después de encontrar videos de detransición en línea, comenzó a dudar del modelo de afirmación de género. En 2021 se pronunció a favor de abordar la disforia de género de una manera más considerada, instando a otros en el campo a prestar atención a los detransitioners , personas que ya no se consideran transgénero después de someterse a intervenciones médicas o quirúrgicas. Desde entonces ha sido atacada por activistas transgénero. Algunos amenazaron con enviar quejas a su junta de licencias diciendo que estaba tratando de hacer que los niños trans cambiaran de opinión mediante una terapia de conversión.

En abril de 2022, la Junta de Consejeros y Terapeutas Profesionales Licenciados de Oregón le dijo a Winn que estaba bajo investigación. Su caso finalmente fue desestimado, pero Winn ya no trata a menores y solo ejerce en línea, donde muchos de sus pacientes son padres preocupados de niños transidentificados”.

Luego, Paul intenta llevar a los lectores a otros investigadores que, presumiblemente, están siendo “tratados injustamente” por sus puntos de vista “poco ortodoxos” sobre las personas transgénero. Una de esas personas es Stephanie Winn, a quien presenta como una “terapeuta matrimonial y familiar autorizada” en Oregón. Afirma que Winn simplemente se pronunció “a favor de abordar la disforia de género de una manera más considerada” y fue atacado por ello. Sin embargo, un simple clic en el enlace de Paul muestra cómo se trata de una afirmación muy engañosa y tergiversa la brutalidad de lo que Winn proponía.

En el hilo vinculado por Paul , Winn reflexiona que los hombres transgénero tienen una “sensación de ser menos femeninos” y se les podría hacer sentir más femeninos dándoles estrógeno. No hay absolutamente ninguna investigación detrás de esta afirmación y, de hecho, en el pasado se ha intentado administrar a las personas transgénero la hormona de su sexo asignado al nacer, con efectos desastrosos.

En un artículo publicado en 1967 por Harry Benjamin , uno de los primeros investigadores importantes en la atención de las personas transgénero, afirmó: “He oído con bastante frecuencia en la historia del paciente que en el pasado se habían utilizado andrógenos en un intento de curar el transexualismo mediante la masculinización. . Es el tratamiento equivocado. Agrava la condición aumentando la libido sin cambiar su carácter o dirección. Los andrógenos están contraindicados”.

Winn también ha abogado por el tratamiento de los jóvenes transgénero con acupuntura, afirmando que “verán cómo les gusta que les pongan agujas”.

Stephanie Winn no ha sido investigada ni atacada simplemente por “abordar la disforia de género de una manera más considerada”. Más bien, los ataques a Winn están vinculados a sugerencias y reflexiones extremadamente crueles sobre cómo se debe tratar a los jóvenes transgénero mediante técnicas de terapia de conversión crueles, coercitivas y dolorosas.

Afirmación: Las personas transgénero en realidad pueden ser simplemente homosexuales, y la transición es una forma de “terapia de conversión”.

Hecho: El género y la sexualidad son diferentes, muchas personas transgénero se identifican como homosexuales o bisexuales después de la transición y la aceptación gay es mayor que la aceptación trans.

Los hombres y mujeres homosexuales a menudo me dijeron que temen que los niños atraídos por personas del mismo sexo, especialmente los niños afeminados y las niñas poco femeninas que no se conforman con su género, sufran una transición durante una fase normal de la niñez y antes de la maduración sexual, y que la ideología de género puede enmascarar e incluso ser cómplice de la homofobia .

…

“Hice la transición porque no quería ser gay”, me dijo Kasey Emerick, una mujer de 23 años de Pensilvania y destransicionista. Criada en una iglesia cristiana conservadora, dijo: “Creía que la homosexualidad era un pecado”.

La afirmación de que las personas transgénero son “en realidad simplemente homosexuales” es una afirmación que han hecho repetidamente quienes se oponen a la atención que afirma el género, y que ha sido repetida repetidamente desacreditada . Paul profundiza en esta afirmación presentando a Kasey Emerick, quien afirma que “creer que la homosexualidad era un pecado” influyó en su transición.

Sin embargo, en realidad las actitudes hacia las personas transgénero tienden a ser “significativamente más negativas”, según un artículo del International Journal of Environmental Research and Public Health. Esto contribuye a una tasa mucho mayor de violencia y discriminación. Muchas personas transgénero, como la celebridad Laverne Cox , informan que la respuesta más común al salir del armario es: “¿No podrías haber sido gay?”.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación Transgénero de 2012 , la mayoría de las personas transgénero se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o queer después de la transición. Si la transición se estaba utilizando para “curar” la homosexualidad, se trata de una cura sorprendentemente ineficaz.

Afirmación: el 80% de las personas transgénero dejan de ser transgénero si pasan por la pubertad sin intervención, y otro estudio sugiere que el 30% de las personas dejan de tomar medicamentos de terapia hormonal.

Hecho: Se estima que las tasas de destransición están entre el 1% y el 4%. El estudio que cita una tasa de detransición del 80% se basa en datos obsoletos y defectuosos, utilizando criterios que ya no se utilizan. Además, el estudio que indica una tasa de interrupción del 30% se basa en que las familias de militares no resurten sus recetas a través de Tricare, en lugar de en la interrupción real de la terapia hormonal.

Los estudios muestran que alrededor de ocho de cada 10 casos de disforia de género infantil se resuelven por sí solos en la pubertad y el 30 por ciento de las personas que reciben terapia hormonal interrumpen su uso dentro de los cuatro años, aunque los efectos, incluida la infertilidad , suelen ser irreversibles .

La afirmación de que el 80% de la detransición de los jóvenes transgénero ha sido ampliamente desacreditada y se contradice con la investigación moderna, que indica tasas de arrepentimiento y detransición del 1 al 4%, según una revisión de estudios más recientes revisados por pares realizado por la Universidad de Cornell. Estudios recientes revelan que el 97,5% de los jóvenes transgénero mantienen una identidad de género estable después de cinco años.

El artículo más antiguo al que hace referencia Paul es un artículo de revista en una publicación con un factor de impacto muy bajo; Este artículo no proporciona datos nuevos y, en cambio, analiza las mismas dos fuentes obsoletas comúnmente asociadas con la afirmación exagerada de la “tasa de detransición del 80%”: la investigación de Kenneth Zucker de la década de 1990 sobre la detransición, que utiliza criterios de diagnóstico obsoletos para el “trastorno de identidad de género” que clasificó erróneamente a los hombres homosexuales como “desordenados”, y los estudios de Steensma de 2011/2013 , conocidos por deficiencias metodológicas similares.

Ambos estudios comparten un problema similar que explica por qué las cifras son tan diferentes en comparación con los estudios modernos sobre la atención de personas transgénero: utilizan criterios obsoletos para el “trastorno de identidad de género”, que clasificaba erróneamente a los marimachos, las lesbianas masculinas y los hombres homosexuales afeminados como “desordenados”. .” En particular, Zucker abogó por la terapia de conversión, argumentando que “un estilo de vida homosexual en una cultura fundamentalmente inaceptable simplemente crea dificultades sociales innecesarias”. También empleó técnicas destinadas a obligar a los niños trans a ajustarse al sexo asignado al nacer, como retener juguetes de género cruzado y aconsejar a los padres “no ceder” a los deseos de sus jóvenes trans de usar ropa que se alinee con su identidad de género.

Los antiguos criterios señalaban que para ser diagnosticado con un “trastorno de identidad de género”, no era necesario desear ser “del otro sexo”. En cambio, el trastorno se debía a un comportamiento de género que la sociedad consideraba “demasiado masculino” o “demasiado femenino”, e incluía deliberadamente a personas homosexuales que no “actuaban lo suficiente como hombre o mujer”. Los nuevos criterios, sin embargo, requieren que los jóvenes transgénero deseen o insistan en ser del otro sexo.

Steensma’sLos estudios de 2011 y 2013 tuvieron problemas similares en su investigación, que en algunos aspectos tenía fallas metodológicas aún peores. Steensma utilizó los criterios antiguos, que no es la forma en que se diagnostica la disforia de género hoy en día. Peor aún, los dos estudios clasificaron a todos los jóvenes que no regresaron a la clínica como “desistidos” o “destransicionados” sin seguimiento a largo plazo. La mitad de los participantes en los estudios no regresaron y todos fueron clasificados como “desistidos”.

Los tamaños de muestra eran pequeños al principio: solo 53 personas estaban en el primer estudio y 127 en el segundo. Dado el hecho de que una gran parte, si no la mayoría, de los pacientes de Steensma fueron clasificados según criterios de décadas de antigüedad y se asumió que estaban permanentemente fuera de la transición simplemente por negarse a realizar un seguimiento, estos estudios no pueden usarse para hacer ninguna afirmación razonable de altas tasas de desistimiento.

El último estudio al que se refiere Paul es un estudio publicado hace dos años sobre la continuidad de la atención militar. Ese estudio analizó toda la terapia hormonal distribuida bajo el plan de seguro médico militar Tricare y determinó que el 30% de las personas dejaron de recibir sus hormonas a través de Tricare. Lo que el estudio no hace, como afirma Paul, es respaldar la idea de que “el 30% de las personas interrumpieron la terapia hormonal”. De hecho, hay muchas razones por las que las personas ya no completarían su terapia hormonal a través de un plan militar Tricare, especialmente hacia el final del estudio en 2017-2018:

La administración Trump comenzó a atacar a los miembros del servicio transgénero , y muchos miembros del servicio transgénero probablemente dejaron de surtir sus recetas de hormonas a través de Tricare para ellos o sus familiares, por temor a ser atacados.

Tricare tiene una cobertura de atención para personas transgénero notoriamente deficiente, como lo demuestran muchos miembros militares que respondieron a un hilo que analiza los resultados de este estudio, y muchos miembros del servicio transgénero pueden optar por obtener sus medicamentos a través de una alternativa de bajo costo como Planned Parenthood.

La terapia hormonal se puede suspender para cirugía, planificación de fertilidad y embarazo, y muchos otros fines.

Algunos pacientes no binarios pueden obtener todos los resultados que desean de la terapia hormonal antes de suspenderla, sin desear resultados futuros.

Es posible que las personas transgénero simplemente no hayan adquirido los medicamentos a través del seguro y en su lugar hayan utilizado farmacias en línea, que se han vuelto cada vez más populares.

Los pacientes transgénero pueden surtir fácilmente recetas a través de los planes GoodRX, lo que les permitiría más privacidad.

Es posible que las decisiones militares hayan obligado a las personas transgénero a abandonar la atención

Incluso los propios autores del artículo afirman que probablemente sobreestiman la interrupción:

“Solo recopilamos información sobre resurtidos de medicamentos obtenidos mediante un único plan de seguro. Si los pacientes eligieron pagar las hormonas de su bolsillo, accedieron a las hormonas a través de canales no médicos o utilizaron un plan de seguro diferente para pagar el tratamiento antes y/o después de obtener hormonas de afirmación de género utilizando el seguro TRICARE, no capturamos esta información. Esto significa que nuestros hallazgos probablemente subestimen las tasas de continuación entre los pacientes transgénero”.

Hay muchos más errores fácticos contenidos en el artículo de Paul; tiene 4.500 palabras y cubre prácticamente todos los reclamos anti-trans realizados en audiencias legislativas en todo Estados Unidos. Muchos defensores de las personas transgénero, expertos médicos y periodistas han intervenido para cubrir otros aspectos del artículo de Paul. Puedes encontrarlos aquí: