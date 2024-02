Mario Alcalde, primer matador abiertamente LGBTQ+ en la historia de la tauromaquia española

(Foto cortesía del Instagram de Alcalde)

Mario Alcalde hizo historia en el deporte taurino del país el mes pasado, pero no como matador. El madrileño barrio de Alameda de Osuna, de 31 años, donde creció, reveló en una entrevista con El Mundo que se identifica como pansexual.

“Soy pansexual. Me identifico fuertemente con la bandera LGBTI+. Cada persona tiene su gusto. Me enamoro de la persona que hay dentro, no de su género”, dijo y agregó: “Sigo mi propio ritmo. Mis gustos, tanto políticos como sexuales, no son normales en el mundo taurino”.

Alcalde se negó a discutir más la política de ser queer, y en cambio señaló que su decisión de ser abierto sobre su sexualidad y ser el primer matador LGBTQ en un deporte conocido por su masculinidad tóxica ocurrió después de ser tratado por una dislocación de hombro y una fractura de clavícula después de un accidente en la plaza de toros madrileña de Las Ventas.

Explicó que después de que un médico lo vio “envuelto en una bandera arcoíris dedicada al Club Taurino LGBTQ+ Mario Alcalde” decidió salir.

A pesar de confesar que sentía que “todos en la comunidad LGBTQ+ están en contra de las corridas de toros”, el matador pansexual tiene como meta de su vida iniciar un club taurino en el barrio LGBTQ de Madrid, Chueca.

“Una vez que confiesas quién eres y la persona te conoce, es bueno porque empiezan a verlo bajo una luz diferente”, dijo.

“Tengo que hacer cosas para que la comunidad se involucre. Vendrán a verme pelear. Al principio son muy cerrados, hay demasiado desconocimiento y no saben qué es el toreo”.

Espera que salir del armario no atraiga atención negativa, pero afirma: “No me importa lo que piensen los demás”.

Además de su actividad como matador en el ring, también se gana la vida como maletero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. “No dependo de nadie, por eso también trabajo en el aeropuerto”, dijo.