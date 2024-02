Muere Cecilia Gentili, activista y actriz trans latina, a los 52 años

Cecilia Gentili (Foto cortesía de la página de Instagram de Gentili)

Ha muerto una presencia imponente en la comunidad transgénero de Nueva York.

En una publicación en su cuenta de Instagram del 6 de febrero, se anunció que Cecilia Gentili, nacida en Argentina, de 52 años, había fallecido.

“Nuestra querida Cecilia Gentili falleció esta mañana para seguir cuidándonos en espíritu”, se lee en el homenaje. “Por favor, sean amables unos con otros y ámense unos a otros con ferocidad. Estaremos compartiendo más actualizaciones sobre los servicios y lo que está por venir en los próximos días. En este momento, pedimos privacidad, tiempo y espacio para hacer el duelo”.

Gentili, inmigrante indocumentada y luego solicitante de asilo de Argentina, llegó a Estados Unidos en busca de una vida más segura para vivir auténticamente como mujer trans. Vivió indocumentada durante 10 años, trabajando y haciendo trabajo sexual que venía acompañado del consumo de drogas. Después de sobrevivir a arrestos y a una detención de inmigrantes, accedió a servicios de recuperación y obtuvo asilo.

Entre los logros de Gentili se encuentra su trabajo como cofundadora de su homónima Clínica COIN (Red de Inclusión Ocupacional de Cecilia) en Callen-Lorde , un líder en atención médica LGBTQ con sede en Nueva York. Más tarde fue directora general de políticas del mundialmente famoso GMHC (originalmente Gay Men’s Health Crisis).

Con experiencia en la industria del sexo, fue miembro fundadora de Decrim NY , una coalición que trabaja por la despenalización, la descarceración y la desestigmatización de las personas involucradas en el comercio sexual. El trabajo de Gentili se centró en reducir la coerción y promover la seguridad.

La declaración de misión de Decrim señala que la despenalización permite a las trabajadoras sexuales examinar a sus clientes, negociar el uso de condones y trabajar en colaboración sin temor a la criminalización, reduciendo así la coerción y promoviendo la seguridad.

Fundó Trans Equity Consulting y colaboró con muchas organizaciones importantes sobre derechos trans y no binarios. Además de su trabajo de defensa y activista, Gentili fue una destacada actriz que protagonizó la exitosa serie de Netflix/FX “Pose” como la Sra. Orlando , el drama innovador sobre las experiencias de las mujeres trans de color con el telón de fondo de la crisis del SIDA. en la década de 1980 en Nueva York.

GLAAD señala que las memorias de Gentili, “Faltas”, fueron publicadas a finales de 2022 por Little Puss Press, Inc, y ganaron el premio Stonewall Book Award 2023 de no ficción de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. Su espectáculo unipersonal “Red Ink” estaba programado para regresar al Public Theatre este abril.

Gentili también fue una voz destacada entre los cientos de colaboradores del New York Times que se pronunciaron contra la cobertura sesgada e inexacta del Times sobre las personas trans y su esencial atención médica convencional .

La presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis, reaccionó a la noticia de la muerte de Gentili publicando en X:

“La muerte de Cecilia Gentili es una pérdida enorme. Ella impactó a muchas personas, especialmente a aquellos de la comunidad trans en la ciudad de Nueva York y más allá”, escribió Ellis. “Este es el poder de una persona que usó su identidad y sus dones para ayudar a que más personas sean vistas y escuchadas. En el arte que creó, en las historias que compartió, en la comunidad que elevó, en las personas a las que sirvió, el talento y el amor de Cecilia nunca serán olvidados”.

Chase Strangio, subdirector de Justicia Transgénero del Proyecto Nacional LGBT y VIH de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles comentó:

“15 años de profundo amor y narración trans. Estaré eternamente agradecido. Lamentamos tantas pérdidas juntos. Se siente imposible lamentar su pérdida. Te llevaré siempre. Te amo.”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó una foto de ellos dos en Instagram y declaró: “La comunidad LGBTQ+ de Nueva York ha perdido a una campeona: el ícono trans Cecilia Gentili. Como artista y firme activista del movimiento por los derechos de las personas trans, ayudó a innumerables personas a encontrar el amor, la alegría y la aceptación. Nuestros corazones están con sus seres queridos en este momento difícil”.

Callen-Lorde emitió la siguiente declaración del director ejecutivo Patrick McGovern: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Cecilia Gentili. Cecilia fue una defensora y líder feroz e intrépida, que habló con franqueza sobre sus propias experiencias como mujer trans de color. Al hacerlo, inspiró a muchas otras personas y realmente allanó el camino para que nuestras comunidades, especialmente las trabajadoras sexuales y las mujeres trans de color, accedan a atención médica de alta calidad y sin prejuicios. Su legado vivirá a través de nuestro trabajo en Callen-Lorde y más allá”.

El senador del estado de Nueva York, Brad Hoylman-Sigal, emitió una declaración describiendo el trabajo y el impacto que generó Gentili: “Estoy devastado al enterarme del fallecimiento de Cecilia Gentili, una pionera activista de derechos civiles, defensora de la atención médica, autora y actriz. Tuve el honor de trabajar con Cecilia en muchos temas en Albany cuando aprobamos una legislación que consagra las protecciones de los derechos civiles de los neoyorquinos transgénero, incluida la Ley de No Discriminación por Expresión de Género ( GENDA ), que pone fin a la llamada prohibición de “caminar siendo trans”. ‘ eliminar la defensa del pánico gay y trans en nuestros estatutos penales, hacer de Nueva York un refugio seguro para los jóvenes transgénero y sus padres que buscan atención que afirme su género, y la creación del Fondo de Bienestar y Equidad Lorena Borjas TGNB del estado de Nueva York. No podríamos haber aprobado la multitud de proyectos de ley que mejoran las vidas de los neoyorquinos transgénero sin su ayuda y orientación. Cecilia fue una fuerza de la naturaleza que deja un largo legado pionero. La extrañaré profundamente”.

Los detalles de las circunstancias que rodearon su muerte no estaban disponibles y el anuncio de los servicios se compartirá en una fecha posterior, según la publicación de Instagram .

