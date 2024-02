Republicanos de Georgia redactan proyecto de ley que revisa la ley para eliminar a las mujeres trans

Cúpula del edificio del Capitolio del Estado de Georgia. (Foto de archivo del Washington Blade de Michael Key)

La semana pasada, los republicanos en la Cámara de Representantes de Georgia presentaron un proyecto de ley, la “Declaración de Derechos de las Mujeres de Georgia”, que define el sexo como sólo biológicamente masculino o femenino en la ley estatal y altera el código penal del estado de Georgia para que los ataques basados en la identidad sexual o el género de alguien ya no califiquen como delitos de odio.

“El sexo de un individuo puede observarse o verificarse clínicamente en el momento del nacimiento o antes y en ningún caso se determina mediante estipulación o autoidentificación”, dice el proyecto de ley.

El proyecto de ley 1128 de la Cámara de Representantes fue presentado el viernes por cinco representantes estatales republicanas, Jodi Lott, Leesa Hagan, Kimberly New, Penny Houston y Bethany Ballard, y un colega.

The New Republic informó que esto dejaría a las personas transgénero fuera de la ley, despojándolas de muchos derechos y protecciones. El proyecto de ley también estipula que todos deben utilizar servicios públicos como baños, vestuarios, refugios para víctimas de violencia doméstica, centros de crisis por violación y equipos deportivos que correspondan al género asignado al nacer.

Según el proyecto de ley, “las leyes, normas y reglamentos que distinguen entre sexos están sujetos a un escrutinio constitucional intermedio”. Esto podría afectar las medidas destinadas a eliminar la discriminación de género, como garantizar la igualdad salarial o prohibir prácticas de contratación discriminatorias.

La medida también cambia el procedimiento penal estatal para que los ataques basados en la identidad sexual o el género de una persona ya no califiquen como delito de odio. Las personas trans tienen cuatro veces más probabilidades que las personas cis de ser víctimas de delitos violentos. Si la HB 1128 se convierte en ley, las personas trans ya no podrían buscar recursos legales si son atacadas, señaló The New Republic.

