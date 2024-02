Ferocity Coffee organizará evento que celebrará voces trans y queer

Violeta Maldonado, fundadora de Ferocity Coffee. (Foto del Facebook de Maldonado)

Ferocity Coffee organizará su segunda entrega de ” Gala of Ghouls “, un evento LGBTQ+ en The Veranda en Thornton Park el 23 de febrero, a partir de las 7 p.m.

El evento tiene como objetivo fomentar un sentido de comunidad y ayudar a construir un espacio seguro para las personas trans y otras personas LGBTQ+ en Orlando, dice la fundadora de Ferocity, Violet Maldonado.

Habrá entretenimiento variado, con espectáculos de mezcladora, drag, burlesque y fuego, entre otras sorpresas.

Además de las presentaciones, también habrá mucha comida, bebidas y música, dice Maldonado, así como un puñado de sesiones fotográficas y vendedores que ofrecerán productos, incluidas exclusivas de diseñadores locales.

Los boletos para el evento están disponibles en el sitio web de Gala of Ghouls a $14 por un pase de entrada única, $24 por una entrada con un invitado y $44 por una entrada con tres invitados. Cada pase incluye acceso a dos espectáculos, vendedores, participación opcional en el mezclador y una sesión fotográfica gratuita.

Una secuela del último evento Gala of Ghouls que tuvo lugar durante la temporada de Halloween, este evento es la versión de Ferocity del Día de San Valentín, dice Maldonado, quien tuvo la idea de comenzar a organizar fiestas LGBTQ+ cuando perdió su trabajo hace aproximadamente un año. Como muchas personas trans, Maldonado no contó con un sistema de apoyo tradicional que la ayudara durante este momento. Como resultado, comenzó a compartir su historia en línea con la comunidad de personas que conoció en su antiguo trabajo para una gran empresa de café en el centro de Orlando. Al hacerlo, obtuvo el apoyo de una gran comunidad en línea de la que no estaba consciente.

“La moral de la comunidad y el sentido de empoderamiento eran muy bajos y con todo lo que estaba sucediendo creó muchas dificultades para todos”, dice Maldonado. “Mi misión es abordar ese sentimiento de soledad, para que tengan un lugar al que pertenecer”.

La organización de estos eventos ha ayudado a Maldonado a construir su propia comunidad queer en crecimiento, así como una de la que todos pueden ser parte.

“Vi un impacto muy grande en mi visibilidad cuando trabajé en un espacio muy público como persona queer”, dice Maldonado.

Construir esta comunidad es lo que Maldonado espera que ayude a otros a experimentar la misma visibilidad y coraje para ser quienes son.

Ferocity, que Maldonado lanzó el año pasado, ofrece servicios como desarrollo de programas, capacitación y marketing/marca cuando se trata de crear “la cafetería de tus sueños”. También puede registrarse en el sitio web de Ferocity para obtener recetas de café exclusivas, información sobre eventos, entrega a domicilio y más.

“Nuestro objetivo es construir la comunidad más diversa de amantes del café en todo el mundo y utilizar el café para capacitarlos para crear un cambio positivo y #befierce!”, afirma el sitio web de Ferocity.

Maldonado dice que el objetivo general de Ferocity y los eventos que organiza es seguir haciendo crecer la comunidad y destacar a los artistas queer y trans.

“La energía de Ferocity en sí es una especie de lucha contra todas las cosas que intentan hundirte y tratar de aceptar quién eres”.

Gala of Ghouls se llevará a cabo en The Veranda en Thornton Park el 23 de febrero. Para obtener más información sobre el evento y conocer más sobre Ferocity Coffee, visite FerocityCoffee.com .