Parlamentarios de Kenia considerarán medidas anti-LGBTQ+

Parlamento de Kenia (Foto de Sopotniccy/Bigstock)

Los parlamentarios de Kenia están listos para considerar varias propuestas contra la homosexualidad cuando el Parlamento se vuelva a reunir el martes después de una pausa de dos meses.

Un grupo de más de 70 kenianos de grupos de presión anti-LGBTQ+ y organizaciones religiosas bajo el Foro Profesional Cristiano de Kenia y el Consejo Musulmán de Imames y Predicadores de Kenia solicitaron al Parlamento el 1 de febrero que investigara lo que describen como la proliferación de la homosexualidad en el país.

Los grupos en su petición afirman que ha habido intentos “persistentes, bien coreografiados y bien financiados” por parte de activistas de derechos LGBTQ+ durante la última década para que las leyes contra la homosexualidad sean declaradas inconstitucionales.

“Han presentado numerosos casos y peticiones ante nuestros tribunales”, se lee en la petición presentada a la Asamblea Nacional que encabeza el presidente Moses Wetang’ula. “Esto no sólo se ha visto en Kenia sino también en muchos países africanos, incluidos Uganda, Botswana, Zimbabwe, Namibia y muchos otros”.

Los peticionarios consideran que la discriminación basada en la “orientación sexual y la identidad de género” utilizada para impulsar los derechos y libertades de la comunidad LGBTQ+ a nivel mundial son terminologías “extrañas” no sólo para los africanos sino para “cualquiera con una fibra moral en su ser”.

Acusan al Consejo Nacional de Administración de Justicia, un órgano judicial de miembros estatales y no estatales, de conspirar para “revisar nuestro código moral” mediante enmiendas al Código Penal que penalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.

Los peticionarios también expresan su preocupación por el controvertido fallo de la Corte Suprema del año pasado que permitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas registrarse como organización no gubernamental, lo cual, advierten, tendrá un impacto grave en la familia en Kenia si no se cuestiona porque permite la legalización de personas LGBTQ+.

“Ha habido esfuerzos concertados de actores extranjeros no estatales a través del lobby financiero para efectuar cambios en nuestra legislación penal para despenalizar actos largamente criminalizados como la homosexualidad”, se lee en la petición. “Este es el comienzo de una pendiente resbaladiza de la que el país tal vez no se recupere si no se atiende”.

Los peticionarios alegan además la infiltración de contenido específico LGBTQ+ en los libros escolares de los niños y quieren que el Parlamento investigue urgentemente a los editores y distribuidores de libros no autorizados y responsabilice a las personas responsables.

Se espera que los parlamentarios aprueben un informe del grupo de trabajo presidencial sobre la reforma educativa presentado al presidente William Ruto en agosto pasado. Sus recomendaciones incluyen la contratación de pastores e imanes en las escuelas primarias y secundarias públicas para luchar contra la homosexualidad y otras prácticas llamadas inmorales.

Los peticionarios quieren que los parlamentarios también investiguen lo que describen como reclutamiento público de estudiantes en la comunidad LGBTQ+ en universidades y colegios a través de reuniones sobre libertades sexuales y derechos de las minorías.

“Estos son caldos de cultivo y vacunación para la agenda LGBTQ”, se lee en la petición. “A menos que el Parlamento intervenga y corte de raíz estas actividades, la decadencia moral que hemos visto en los últimos años continuará alcanzando niveles vertiginosos”.

Los funcionarios gubernamentales a los que los peticionarios quieren interrogar sobre las actividades LGBTQ+ y su financiación extranjera en el país incluyen al ministro de Educación, Ezekiel Machogu, la ministra de Salud, Susan Nakhumicha, la ministra de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, la ministra de Trabajo y Protección Social, Florence Bore, y el inspector general de policía, Japhet Koome.

Otro proyecto de ley contra la homosexualidad que se espera sea presentado en la Asamblea Nacional durante la sesión es el tan esperado proyecto de ley de protección familiar , patrocinado por el diputado opositor Peter Kaluma, que contiene disposiciones punitivas que incluyen una pena de prisión de 50 años para gays y lesbianas condenados. de relaciones sexuales no consentidas.

El proyecto de ley de Kaluma, que los peticionarios sobre la proliferación de prácticas LGBTQ+ en el país quieren que se acelere su legislación, también propone una prohibición de los desfiles del Orgullo gay, las asambleas, las marchas callejeras, el travestismo en público y todas las actividades relacionadas con LGBTQ+. El proyecto de ley está pendiente ante el Comité de Protección Social del Parlamento desde junio pasado.

Kaluma se quejó del retraso del comité en Wentang’ula en agosto.

También se espera que los parlamentarios consideren una propuesta de ley sobre gestación subrogada, el Proyecto de Ley de Tecnología de Reproducción Asistida 2022 , que busca ayudar a las personas con problemas de infertilidad a utilizar madres sustitutas y fertilización in vitro para tener hijos.

Sin embargo, el proyecto de ley, patrocinado por otra parlamentaria de la oposición, Millie Odhiambo, prohibiría a gays y lesbianas tener hijos a través de vientres de alquiler.

La Asamblea Nacional lo aprobó por primera vez en noviembre de 2021, pero su finalización se estancó en el Senado cuando terminó el mandato del XII Parlamento en agosto de 2022, antes de las elecciones generales. Este retraso dejó el proyecto de ley “muerto” según las reglas de la Asamblea Nacional porque sólo puede proceder después de su reintroducción en el Parlamento actual.

Odhiambo, que conservó su escaño parlamentario, volvió a presentar el proyecto de ley en la Asamblea Nacional en mayo pasado. El Comité de Salud también aceptará propuestas adicionales.

El comité que preside el Dr. Robert Pukose presentó en septiembre pasado el informe con numerosas enmiendas al proyecto de ley para su adopción. Algunas de las enmiendas propuestas incluyeron la eliminación del término “pareja o partes en un matrimonio”, definido como un hombre y una mujer que forman parte de una asociación que puede ser reconocida como matrimonio bajo cualquier ley en Kenia, y reemplazado por el término “que planean ser padres” para personas que buscan tener hijos mediante subrogación y FIV.

El comité sostiene que el término “pareja o partes de un matrimonio” es discriminatorio y que el matrimonio no debería ser un requisito para que las personas accedan a servicios de tecnología de reproducción asistida, aunque los matrimonios entre personas del mismo sexo están prohibidos en Kenia.

“El proyecto de ley ayuda a parejas o individuos con dificultades para concebir de forma natural y, de esta manera, aborda las necesidades de salud reproductiva de los kenianos”, dice el informe del comité, una posición que excluye a gays y lesbianas de ser padres mediante subrogación.

El proyecto de ley también penalizaría la comercialización de la subrogación o actividades relacionadas, como la contratación de una madre sustituta por parte de cualquier persona, organización y centro médico, con fuertes multas y penas de cárcel.

Durante la sesión, también se espera que los parlamentarios aprueben la Política Nacional y el Plan de Acción sobre Derechos Humanos revisados de Kenia que la oficina del Fiscal General Justin Muturi está redactando para reemplazar el de 2014 cuyo período de implementación de cinco años ha caducado.

La nueva política, que debería estar vigente este año, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, implicó recopilar opiniones sobre los derechos humanos del público, actores estatales y no estatales, incluidos grupos de presión LGBTQ+, en diálogos a nivel nacional entre agosto y octubre. el año pasado.

Los diálogos regionales culminaron en una conferencia nacional en Nairobi a fines del año pasado sobre el desarrollo de la política.

Li Fung, asesor principal de derechos humanos del Coordinador Residente de la ONU en Kenia, asistió a la reunión durante la cual Kaluma, mientras representaba a Wetang’ula, expresó la preocupación del Parlamento por la “erosión constante de los derechos por los que tanto se ha luchado” en el país y en África con los derechos LGBTQ+.

“Hasta que la Asamblea General de la ONU acuerde universalmente los derechos LGBTQ, mientras nosotros (los parlamentarios) nos sentemos en el Parlamento, no los aceptaremos como derechos humanos en Kenia y no encontrarán espacio en nuestro cuerpo de leyes”, dijo Kaluma.

La advertencia del legislador se produjo tras las críticas a su proyecto de ley contra la homosexualidad por parte de Irungu Houghton, director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia y presidente de actores no estatales en los Diálogos Nacionales de Derechos Humanos, quien dijo que promueve el odio contra los refugiados LGBTQ+ y la comunidad queer en general. “No necesitamos ninguna forma de discriminación basada en la identidad y más odio en esta república”, dijo Houghton. Reiteró que la “mayor amenaza” para Kenia y la Constitución es la creencia de que “algunos seres humanos” no merecen igualdad, dignidad y protección ante la ley.

