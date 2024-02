Centro Nacional para la Igualdad Transgénero publica una encuesta trans

(Foto de Bigstock)

Los primeros resultados de la Encuesta Transgénero de EE. UU. de 2022 están disponibles y son sorprendentes: para las personas transgénero que han hecho la transición y viven como otro género, solo el 3 por ciento reporta tasas de satisfacción más bajas, y el 79 por ciento afirma que están “mucho más satisfechos”. después de la transición.

Ese número es aún mayor para las personas trans que reciben atención de afirmación de género: el 98 por ciento de las personas trans que toman hormonas están más satisfechas con sus vidas. Estas cifras desafían las narrativas predominantes en los medios anti-trans de que las personas trans experimentan grados significativos de arrepentimiento o resentimiento hacia su transición, incluidas las publicadas en el New York Times el fin de semana pasado.

La encuesta logró obtener respuestas de más de 90.000 personas trans, más de tres veces las respuestas de la encuesta de 2015 . Este número representa una fracción significativa de los 1,6 millones de personas trans estimados en los EE. UU. e inmediatamente se convierte en el conjunto de datos más grande sobre personas trans de la historia. La gran mayoría de estas personas trans informan una mayor satisfacción, a pesar de un número cada vez mayor de leyes anti-trans aprobadas en los últimos años.

Estas cifras contradicen narrativas recientes de los medios, como las publicadas por Pamela Paul en el New York Times , que sugieren que las personas trans lamentan la transición y que la transición no mejora las vidas de las personas trans. Por ejemplo, Paul hace referencia a una eliminación de la transición bajo el subtítulo “El proceso de transición no me hizo sentir mejor”. Si bien es indiscutible que la transición no mejora los resultados para un pequeño número de personas, la publicación de esta encuesta después del artículo del New York Times resalta la cobertura sesgada, mostrando 4.500 palabras de arrepentimiento sin siquiera mencionar las palabras “alegría” o ” satisfacción” experimentada por la mayoría de las personas trans.

Debería quedar claro, tras la publicación de estos datos, que la detransición y el arrepentimiento son raros y no representan la experiencia trans normal. Incluso el mayor de los estudios realizado por Lisa Littman, la investigadora sobre la “disforia de género de aparición rápida” e investigadora de la detransición favorita de Pamela Paul, solo pudo reclutar 100 respuestas de quienes destransiron después de la transición médica, excluyendo un estudio un poco más grande de 239 respuestas que también incluyó el desistimiento y las respuestas no médicas. transición. Esto a pesar de un método de recolección de muestras similar, que utiliza muestreos de conveniencia en foros comunes de detransición. Si los detransicionistas son tan comunes, ¿por qué parecen tan increíblemente difíciles de encontrar? Si el arrepentimiento es la narrativa predominante, ¿por qué nunca ha habido un estudio que muestre altos niveles de arrepentimiento entre las personas trans?

Este año, más de 370 proyectos de ley se han dirigido a personas trans en Estados Unidos, y muchos de los debates en torno a estos proyectos de ley se centran en el miedo al arrepentimiento trans. Los defensores de estos proyectos de ley utilizan este razonamiento para justificar la prohibición de la atención médica y no muestran signos de detener sus esfuerzos. En un audio publicado , los legisladores republicanos de Ohio y Michigan afirman que el “final” de esta legislación es “prohibir esta atención para todos”.

Los documentales anti-trans , publicados periódicamente tanto por medios de comunicación de derecha como por periodistas convencionales, a menudo destacan el arrepentimiento trans. Estos documentales presentan invariablemente la misma docena de detransicionistas para justificar estas prohibiciones. Las consecuencias de tales prohibiciones de atención serían graves y resultarían directamente en una disminución de la satisfacción con la vida de las personas trans que respondieron a esta encuesta.

La publicación de los primeros resultados de esta encuesta debería ser una señal clara de que los verificadores de datos deben interrogar las afirmaciones de gran arrepentimiento que no están justificadas a través de las fuentes que suelen citar los periodistas y columnistas anti-trans. Publicar historias que se centran en el arrepentimiento trans y retratarlas como una narrativa común distorsiona la realidad en torno a la atención de afirmación de género que ha sido encontrada por más de 50 estudios y todas las organizaciones médicas importantes: que la atención de afirmación de género mejora salva vidas para las personas trans.

A pesar de esto, los columnistas anti-trans no parecen dejar de cubrir las historias de los 100 que se encuentran en los estudios de Littman mientras desacreditan o ignoran las historias de los otros 90.000.

