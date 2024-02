Las escuelas están tratando de ofrecer más terapia a los estudiantes. No todos los padres están de acuerdo

(Foto de AdAstra77, de Wikimedia Common)

Derry Oliver estaba en quinto grado cuando habló por primera vez con su madre sobre la posibilidad de ver a un terapeuta.

Vivía en Georgia con su tío y sus abuelos mientras su madre estaba en Nueva York buscando trabajos y apartamentos antes de mudarse con la familia. Fue un año difícil. Oliver, que ahora tiene 17 años, se sentía deprimido. Un miembro del personal de la escuela planteó la idea de un terapeuta.

La madre de Oliver, también llamada Derry Oliver, cuestionó la evaluación de la escuela y no dio su consentimiento para la terapia. “Eres tan joven”, recordó haber pensado la madre. “No te pasa nada. Estos son dolores de crecimiento”.

El problema volvió a estallar durante la pandemia de COVID-19 cuando la joven Oliver, que luchaba con el aislamiento del aprendizaje remoto, pidió ayuda a su escuela secundaria de Brooklyn. Los profesionales de salud mental de la escuela, como los trabajadores sociales, pueden brindar asesoramiento sin el permiso de los padres. Pero en Nueva York, derivar a un estudiante a una terapia más intensiva casi siempre requiere el acuerdo de los padres. En el caso de Oliver, eso generó más conflicto.

“Fue muy emotivo para los dos porque entendí sus frustraciones y miedos”, recordó el joven Oliver. “Pero al mismo tiempo, a veces es mejor que su hijo pueda acceder a esto en lugar de ocultárselo”.

Mientras las escuelas de todo el país responden a una crisis de salud mental juvenil acelerada por la pandemia, muchas enfrentan los espinosos desafíos legales, éticos y prácticos de lograr que los padres participen en el tratamiento. El tema se ha politizado, y algunos estados buscan simplificar el acceso mientras los políticos conservadores en otros lugares proponen mayores restricciones, acusando a las escuelas de intentar adoctrinar a los estudiantes y excluir a los padres.

Las diferentes perspectivas sobre la salud mental no son nuevas para padres e hijos, pero están surgiendo más conflictos a medida que los jóvenes se sienten más cómodos hablando abiertamente sobre la salud mental y el tratamiento está más disponible. Las escuelas han invertido dinero de ayuda pandémica en contratar más especialistas en salud mental, así como en telesalud y asesoramiento en línea para llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible.

“Es esta desconexión”, dijo Chelsea Trout, trabajadora social en una escuela autónoma en Brooklyn. “Todos los niños están en TikTok o en Internet y entienden el lenguaje terapéutico y que esto es algo que podría ser útil para su salud mental y les interesa, pero no cuentan con la aceptación explícita de sus padres”.

Las investigaciones sugieren que tener que obtener el permiso de los padres puede ser una barrera importante para que los adolescentes accedan al tratamiento.

El acceso a la terapia puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes LGBTQ+, que tienen muchas más probabilidades que sus pares de intentar suicidarse y cuyos padres pueden no conocer o no aprobar sus orientaciones sexuales o identidades de género. Jessica Chock-Goldman, trabajadora social de la escuela secundaria Bard Early College en Manhattan, dijo que ha visto muchos casos en los que los problemas de salud mental se vuelven graves, en parte porque los adolescentes no tuvieron acceso temprano a la terapia.

“Muchos niños serían hospitalizados por ideas o intenciones suicidas porque el trabajo preventivo no dio frutos”, dijo.

La cuestión de cuándo los jóvenes pueden dar su consentimiento para un tratamiento de salud mental está recibiendo cada vez más atención por parte de los responsables políticos. Estados como California y Colorado han reducido recientemente la edad de consentimiento para el tratamiento a 12 años. Pero en algunos estados como Carolina del Norte, el tema se ha visto arrastrado a debates políticos más amplios sobre las aportaciones de los padres al plan de estudios y los derechos de los estudiantes transgénero.

También hay un enorme obstáculo fuera de la ley: la terapia rara vez es gratuita y pagarla o presentar reclamaciones de seguro a menudo requiere el apoyo de los padres.

Los adolescentes en Nueva York pueden dar su consentimiento para la terapia a partir de los 16 años, y una disposición permite a los médicos autorizar el tratamiento para niños más pequeños si lo consideran mejor para sus intereses. Pero hay salvedades: las leyes de consentimiento sólo se aplican en entornos ambulatorios autorizados por el estado y no se extienden a la prescripción de medicamentos.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció recientemente una asociación con la plataforma Talkspace para brindar asesoramiento en línea gratuito a todos los adolescentes de la ciudad, a través de un programa conocido como NYC Teenspace. No solicita seguro, pero se requiere el consentimiento de los padres, “excepto en el caso de circunstancias especiales”, según el sitio web del programa.

Para Oliver y su madre, años de conversaciones han producido algunos avances, pero no tanto acceso a terapia como el joven Oliver desea.

Hace varios años, los Oliver llegaron a un compromiso. Encontraron una terapeuta negra, lo cual era importante para ambos como familia negra. Oliver mayor ha sentido el dolor de que la llamen “agresiva” por expresar emociones normales como mujer negra, y ha tenido experiencias negativas con terapeutas y medicamentos para la depresión, que, según ella, la hacían sentir como un “zombi”.

Oliver mayor estuvo de acuerdo en que su hija podría comenzar la terapia, siempre y cuando asistiera a las sesiones. Pero el terapeuta cambió de trabajo después de aproximadamente un mes y Oliver no ha visto a otro terapeuta desde entonces.

“Tiene que ser alguien de confianza”, dijo Oliver mayor sobre un posible terapeuta para su hija.

Trout, la trabajadora social escolar de la escuela autónoma de Brooklyn, dijo que se ha encontrado con varios padres que, como Oliver, no confían en las recomendaciones de la escuela y se preguntan por qué su hijo necesitaría terapia si está teniendo éxito académico y social.

“Si pensamos en comunidades predominantemente negras y de color, si sus interacciones con los trabajadores sociales o los servicios de salud mental o cualquier cosa en ese ámbito hasta ahora no han sido positivas”, dijo, “¿cómo podrían confiarles a sus hijos?”

Las estadísticas muestran una división racial. En 2021, el 14% de los niños blancos informaron haber visto a un terapeuta en algún momento durante ese año, en comparación con el 9% de los niños negros, el 8% de los niños hispanos y solo el 3% de los niños asiáticoamericanos, según una encuesta de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades.

Sin acceso a terapia, la joven Oliver ha buscado consejo sobre cómo manejar sus emociones a través de amigos, trabajadores sociales de la escuela e Internet. Pero está convencida de que podría hacer mucho más con ayuda profesional constante.



Oliver ya ingresó a varias universidades (para gran orgullo de su madre) y está sopesando sus opciones para el próximo año.

Una cosa que está considerando: cuánto acceso ofrecen a los terapeutas.

Esta historia se ha corregido para reflejar que Derry vivía en Georgia con su tío y sus abuelos, y no con su hermano.