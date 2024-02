La Oficina del Censo está considerando cómo preguntar sobre la identidad de género. La gente tiene sus opiniones.

(Foto del Washington Blade por Michael Key)

Docenas de funcionarios de salud, grupos de derechos civiles, individuos y empresas han opinado sobre cómo la agencia de estadísticas debería preguntar sobre orientación sexual e identidad de género por primera vez en su encuesta más completa sobre la vida estadounidense.

Una revisión de Associated Press de los 91 comentarios públicos escritos publicados el mes pasado muestra que apoyan en gran medida las adiciones propuestas, aunque no sin críticas constructivas.

Las preguntas propuestas dirigidas a personas de 15 años o más se probarán en algún momento de este año. Si reciben la aprobación final, serían los primeros en preguntar directamente sobre estos temas en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que ya pregunta sobre tiempos de viaje, acceso a Internet, vida familiar, ingresos, niveles educativos, discapacidades y servicio militar, por ejemplo.

Muchos de los que enviaron comentarios públicos dijeron que las preguntas propuestas brindarán una mejor comprensión de la diversidad de las personas LGBTQ+ en los Estados Unidos en un momento en que las legislaturas estatales están limitando lo que se puede discutir sobre temas LGBTQ en las escuelas públicas y están tomando medidas para restringir la capacidad de personas transgénero a cambiar sus licencias de conducir y certificados de nacimiento.

“Los recursos de datos actualmente demasiado limitados contrastan marcadamente con los numerosos debates políticos y esfuerzos legislativos centrados en estas poblaciones”, dijo Gary Gates, un demógrafo jubilado que estudió cuestiones LGBTQ+ en UCLA.

Gates, sin embargo, se opuso a una redacción que permitiera a alguien responder: “Heterosexual, eso no es gay” a la pregunta sobre orientación sexual.

“La frase es evidentemente ofensiva”, escribió Gates. “No ser gay no es una definición precisa de una identidad heterosexual… ¿Por qué enfatizar que específicamente no son gays? Simplemente no es una descripción adecuada de la identidad heterosexual”.

Las preguntas deben reflejar el lenguaje en constante cambio que describe la orientación sexual y la identidad de género, particularmente entre los jóvenes, y es posible que algunas personas que no hablan inglés no entiendan términos como “heterosexual”, dijo David Ernesto Munar, presidente y director ejecutivo de Howard Brown Health, que brinda servicios de salud. servicios de atención a la comunidad LGBTQ en Chicago.

Otros lamentaron la falta de categorías para personas con rasgos intersexuales o asexuales o pansexuales. Intersexual es un término general para una serie de condiciones en las que las características sexuales internas o externas no son exactamente como las típicas de los cuerpos masculinos o femeninos. Las personas asexuales no experimentan sentimientos sexuales, mientras que las personas pansexuales se sienten atraídas por personas independientemente de su género.

René Coig se opuso a que a los encuestados se les preguntara su sexo al nacer y luego se les preguntara su género actual. Pedir responder a la primera pregunta como “masculino” o “femenino” es alienante para las personas transgénero que tal vez no quieran ser identificadas con esas etiquetas, dijo Coig, candidato a doctorado en la Universidad de Washington.

Otros se sintieron desalentados por el hecho de que las personas transgénero fueran separadas como una categoría de masculina, femenina y no binaria en la cuestión de género en lugar de incluir las opciones de hombre transgénero y mujer transgénero.

“Puede implicar que no son ‘lo suficientemente masculinos’ o ‘lo suficientemente femeninos’ para seleccionar las categorías masculina y femenina y, en cambio, son una tercera categoría de ‘transgénero’ que es distinta de las categorías masculina y femenina”, dijo Amy Leite Bennett, un funcionario de Servicios Humanos y de Salud del condado de Hennepin en Minneapolis.

Las preguntas actuales de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense solo registran a las parejas del mismo sexo que viven juntas, a través de consultas sobre las relaciones domésticas, lo que representa solo alrededor de una sexta parte de la población LGBTQ+ en los EE. UU., según algunas estimaciones. Como resultado, la encuesta no incluye a las personas solteras o que no conviven, así como a las personas transgénero.

La única otra encuesta del censo que pregunta sobre la orientación sexual y la identidad de género es la Encuesta de Pulso de los Hogares, experimental, más limitada, que se creó para medir los cambios durante la pandemia de COVID-19.

Las personas que completan el formulario de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense generalmente responden las preguntas de los demás miembros de su hogar en lo que se llama una respuesta por poder. Por eso, varios comentarios públicos expresaron su preocupación de que los padres no supieran si sus hijos se identifican como LGBTQ+.

Los encuestados pueden responder las preguntas en línea, por correo, por teléfono o mediante entrevistas en persona. Dadas las preocupaciones sobre la privacidad, la Oficina del Censo propone utilizar tarjetas didácticas para entrevistas en persona y utilizar categorías de respuestas numeradas para las personas que no quieren que otros en su hogar sepan sus respuestas.

Varios republicanos en el Senado de Estados Unidos se han opuesto a algunas de las preguntas propuestas. En una carta de noviembre pasado, los senadores Marco Rubio de Florida y JD Vance de Ohio pidieron al director de la Oficina del Censo, Robert Santos, que abandonara sus planes de preguntar sobre la identidad de género, diciendo que politizaría la encuesta y correría el riesgo de poner en peligro la legitimidad de sus datos.

El Instituto Rutherford, un grupo legal conservador de libertades civiles, dijo en comentarios públicos que las preguntas propuestas violarían el derecho de las personas a la privacidad, y agregó que “muchas personas se sienten increíblemente incómodas al proporcionar información privada tan detallada”.