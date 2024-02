El vicepresidente de Zimbabwe reitera su fuerte oposición a los derechos LGBTQ+

Vicepresidente de Zimbabwe Constantino Chiwenga (captura de pantalla a través de SABC News YouTube)

El vicepresidente de Zimbabwe, Constantino Chiwenga, ha expresado su preocupación por lo que describió como reclutamiento extranjero de personas LGBTQ en el país.

El 15 de febrero, Chiwenga describió a Zimbabwe como un país cristiano y, por lo tanto, no tiene espacio para acomodar a quienes se identifican como LGBTQ. Sus comentarios fueron en respuesta a Gays y Lesbianas de Zimbabwe y al programa anual de becas del grupo de defensa que proporciona fondos a personas que se identifican como LGBTQ.

“El gobierno de Zimbabwe rechaza y denuncia firme y firmemente como ilegales, anticristianos, antizimbabuenses y no africanos, los intentos insidiosos de intereses extranjeros de tentar, atraer y reclutar a los estudiantes menos privilegiados, pero capaces, de Zimbabwe para que se conviertan en lesbianas, gays y bisexuales. y actividades y malas prácticas transgénero a través de ofertas de becas educativas”, dijo.

“Zimbabwe ha legislado contra todas esas desviaciones, haciendo que cualquier oferta basada en las mismas aberraciones sea ilegal y criminal, y una afrenta grave y grosera a nuestros valores nacionales y nuestra ética como nación cristiana”, añadió.

Chiwenga dijo que este tipo de becas son una amenaza nacional y destacó que cualquier persona que se identifique como LGBTQ no deberá inscribirse en ninguna institución educativa.

“Con ese fin, el gobierno ve estas ofertas de becas como un desafío directo a su autoridad y, por lo tanto, no dudará en tomar medidas apropiadas para hacer cumplir las leyes nacionales y proteger y defender los valores nacionales”, dijo.

“Nuestras escuelas e instituciones de educación superior no atenderán a los solicitantes, y mucho menos matricularán a personas asociadas con valores extraños, antivida, no africanos y no cristianos que están siendo promovidos y cultivados, así como practicados en sociedades decadentes con con quienes no compartimos afinidades morales o culturales”, añadió Chiwenga.

El vicepresidente también dijo que Zimbabwe no se dejará influenciar por ningún país para cambiar su postura con respecto a la comunidad LGBTQ.

“Zimbabue es un Estado africano soberano con leyes y valores definidos que lo caracterizan y lo diferencian de otras costumbres”, dijo Chiwenga. “Los jóvenes zimbabuenses que califican para inscribirse en instituciones terciarias aquí y en otros lugares deberían dirigirse a los departamentos gubernamentales encargados de otorgar subvenciones y becas a los casos que lo merezcan. Nunca deberían verse tentados a negociar o vender sus almas por ofertas tan abominables y diabólicas”.

Activistas y comentaristas han criticado duramente los comentarios de Chiwenga, diciendo que la vida sexual de las personas no debería ser de interés público.

“Esta beca existe desde hace años y muchos graduados han recibido apoyo y empleo remunerado”, señaló el director de programas de GALZ, Samuel Matsikure. “En los años 90 se demostró que las (personas) LGBT que eran intimidadas, denunciadas y enfrentadas a acoso abandonarían la escuela, por lo que era importante brindarles educación básica para que pudieran mantenerse a sí mismos en la vida”.

Stacey Chihera, comentarista social, dijo que lo que los adultos deciden hacer a puerta cerrada con su consentimiento nunca debería ser tema de discusión pública.

“Me gustaría que este derecho sobre la sexualidad individual se aplicara a la corrupción, la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructura”, dijo Chihera. “¡Lo que los adultos deciden hacer con sus partes íntimas a puerta cerrada nunca debería ser tema de discusión! Ni siquiera por parte del gobierno”.

Namatai Kwekweza, abogado y activista, dijo que el vicepresidente estaba convirtiendo en chivo expiatorio los problemas reales que afectan al país a diario.

“Que los hechos sean un chivo expiatorio es necesario para un gobierno malvado y de bajo rendimiento que hablará de manera exagerada e hipotética sobre la moralidad y los valores cristianos, excepto cuando se trata de corrupción, saqueo, genocidio, secuestros, tortura, fraude electoral, abuso de poder, abuso sexual, ” dijo Kwekweza. “Estos líderes deben ser vistos más, más importantes y escuchados más ruidosamente en asuntos de responsabilidad pública y devolución de botín robado, que en asuntos de grandilocuencia moral para los cuales, en primer lugar, no tienen autoridad moral”.

Las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo siguen tipificadas como delito en Zimbabwe, con penas de hasta 14 años de prisión.

