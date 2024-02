Madsoul Festival del congresista Frost fusiona música y política

El congresista Maxwell Alejandro Frost celebra en Come Out With Pride en Orlando en octubre de 2023. (Foto de Caitlin Sause)

Hablando con el representante estadounidense Maxwell Alejandro Frost, congresista del décimo distrito de Florida, menos de dos semanas antes del sexto festival de música Madsoul, se podía ver emoción en los ojos cuando habló con entusiasmo sobre el regreso del festival y qué esperar.

“Madsoul es el primer evento de este tipo; es el primer festival de música organizado por un miembro del Congreso a esta escala”, dice Frost. “Por lo general, vas a un festival de música y te venden cosas, pero en Madsoul te cuentan cosas, aprendes cómo puedes involucrarte”.

Para Frost, la idea principal detrás de Madsoul es que cierra la brecha entre lo “frío y lo consciente”, ayudando a llegar a las personas que no irían a un mitin político. Madsoul, dice, llegará a esas personas de una manera que nunca antes se había hecho.

Un aspecto clave de Madsoul es que las ganancias se donan a organizaciones benéficas locales, incluida Zebra Youth , que brinda servicios y recursos a jóvenes LGBTQ+. Madsoul también beneficiará a Florida Access Network , Equal Ground y SWAN de Orlando .

Frost dice que debido a los recientes ataques contra las personas transgénero, especialmente los jóvenes trans, en Florida, ahora es más importante que nunca apoyar a las organizaciones LGBTQ+.

“Identificamos cuatro problemas en nuestro estado que son realmente conmovedores en este momento”, dice Frost. “Sabemos que es un momento difícil en Florida, la ayuda mutua y las organizaciones que reconocen la difícil situación en la que nos encontramos pero que de todos modos se organizan para convertirlo en un mejor estado son realmente lo que nos ayudará a salvarnos”.

Además de beneficiar a una organización LGBTQ+, Madsoul también ayuda a destacar a artistas queer. Muna, la banda que encabeza el festival, es una banda de indie pop queer.

“Tenemos a Muna como cabeza de cartel. Es una banda queer increíble que nunca antes había actuado en Florida, en parte porque Florida es un lugar aterrador para mucha gente queer”, dice Frost. “Y están trayendo su espectáculo completo”.

Desde su fundación en 2015 por Frost y sus amigos Niyah Lowell y Chris Muriel, Madsoul ha organizado cinco festivales. Frost dice que para su regreso, el sexto Madsoul de este año será el más grande que jamás haya existido.

“Comenzamos esto hace años y siempre hemos dedicado el 100% de las ganancias a una organización local sin fines de lucro; mi amiga Niyah y yo aportaríamos los fondos para el evento nosotros mismos”, dice Frost. “Las primeras veces perdimos un montón de dinero y aun así donamos nuestro propio dinero a organizaciones porque queríamos asegurarnos de que hubiera algún tipo de impacto”.

Ahora, con la financiación y los recursos del respaldo de su campaña, Madsoul puede abrirse a más personas y llegar a una audiencia más amplia. Con una escala móvil de boletos, las personas pueden gastar de $20 a $100 por boleto, dependiendo de lo que quieran contribuir. Frost dice que esto también les ayuda a ofrecer entradas gratuitas.

“Diez dólares o incluso cinco, eso podría ser lo que impide que alguien vaya, y creo que este será un evento tan poderoso que no queremos que nadie en nuestra comunidad no asista porque el dinero es una barrera”, dice Frost. . “Podríamos decir que 10 dólares no es caro, pero nunca sabemos por lo que está pasando alguien”.

Madsoul de este año presenta una impresionante lista de artistas y oradores, incluida la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, Melanie Faye, el representante de Tennessee Justin Jones, Nohemy, Kaelin Ellis, Palomino Blond, la representante de Florida Anna V. Eskamani y muchos más. Madsoul también anunció recientemente la incorporación del artista ganador del premio Tony Lin-Manuel Miranda a la lista de invitados.

“Madsoul es multigénero, será extraño, habrá muchos estilos diferentes. Le digo a la gente que es como si les hubiera hecho una lista de reproducción a todos y simplemente la estuviéramos escuchando en vivo”, dice Frost.

Frost incluso insinuó astutamente la posibilidad de subirse a una batería para ayudar a cerrar la noche con Venture Motel, otra banda que actuará.

La mayor esperanza para Madsoul es que la gente se divierta y al mismo tiempo marque la diferencia, de eso se trata, dice Frost.

“Quiero asegurarme de que no soy simplemente un político en DC que elabora leyes, sino que también estoy involucrado aquí localmente en el terreno”, añade. “Usar mi influencia para ayudar a recaudar recursos y también concienciar a estas increíbles organizaciones”.El festival Madsoul Music & Arts se llevará a cabo en Loch Haven Park en Orlando el 2 de marzo a partir de las 2 pm. Los boletos están disponibles en FrostForCongress.com/Madsoul .