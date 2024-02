Empoderamiento Latino a Través del Arte Escénico: Una entrevista con Nadia Garzón de “Descolonizarte Teatro”

(Fotos cortesía Descolonizarte Teatro)

Nadia Garzón, fundadora y directora artística de Descolonizarte Teatro, llegó a Orlando en 1999 con una formación teatral en Bogotá. Encontró un entorno desafiante debido al racismo y los estereotipos que enfrentó como latina en la industria del teatro. Después de años de luchar contra estas barreras, se dio cuenta de que necesitaba crear su propia organización para contar las historias que consideraba importantes como persona latina, queer, colombiana, mujer y feminista.

Descolonizarte Teatro, una organización de teatro latino profesional sin fines de lucro, se fundó en 2019 con la misión de promover diversas experiencias, culturas y talentos latinoamericanos. Se centra en la intersección de identidades latinas, inmigrantes y LGBTQIA+, ofreciendo programación artística y educativa que desafía los estereotipos y replantea las narrativas sobre estas comunidades.

La organización busca crear un espacio comunitario donde se puedan compartir y celebrar historias auténticas y diversas, alejándose de las representaciones estereotipadas y colonizadas que han dominado la industria del entretenimiento. A través de su trabajo, Descolonizarte Teatro se dedica a desafiar y transformar las percepciones y prejuicios arraigados, ofreciendo un nuevo lente a través del cual se pueden ver y comprender las experiencias latinas en la sociedad contemporánea.

Explica un poco el concepto de descolonización en el arte y por qué es importante para las comunidades latinas.

Nadia Garzón. Fundadora y Directora Artística de Descolonizarte Teatro

Sí, pues creo que se ven un poco como de esa experiencia mía, verdad? Como la experiencia mía de llegar y pensar que venía de cierta manera. Creo que el impacto de la colonización en Latinoamérica, bueno y en todos los en todas las colonias ha sido tan fuerte que lo hemos internalizado de tal manera que hemos crecido creyendo que nuestra cultura es inferior que la manera como nos vemos es menos bonita o fea; creyendo que nuestro idioma es inferior en sí, que no sé si creciste con esto, pero yo escuché personas decir “mejore la raza” y “mejorar la raza” era cásate con alguien blanco o que no se viera indígena o qué sé yo. O sea, tenemos tantas cosas internalizadas y creo que yo pasé por un proceso, creo que todos los inmigrantes (pasamos por eso). Yo realmente creo que es así, así sea de manera inconsciente pasamos por un proceso de descolonización que es comenzar a entender todas estas cosas que hemos internalizado sobre nosotros mismos y sobre nuestra cultura y nuestros antepasados y ancestros. Entonces, debido a que yo pasé por un proceso donde también comencé a darme cuenta “wow, no puedo creer que nosotros decíamos esto, no puedo creer que yo también me creí eso”. No puedo creer que cuando yo llegué, yo pensé que yo tenía más cosas en común con una persona blanca que con una persona afrodescendiente. En verdad, porque venía con esta idea de que De que soy. No, no soy blanca. No, pero digamos, venía con esta idea de que yo no era una minoría, cuando realmente sí somos una minoría, verdad? Entonces para mí se convirtió en un como en una meta muy importante y también en un enfoque como de cierta manera de estudio, de research. El poder ver cómo se usa el teatro y las artes para descolonizarnos a nosotros. Para la organización eso quiere decir replantear y recontar las historias que han sido contadas acerca sobre de nosotros, nuestros cuerpos, nuestros conocimientos, nuestros saberes y hasta nuestras historias e historia. Porque es lo que se escucha sobre nosotros. No necesariamente es ni la historia que queremos contar, ni la historia que sucedió. Entonces, cómo replanteamos cómo volvemos a contar todo eso y utilizamos el teatro para lograr ese cambio, para podernos dar cuenta que no, el único que hizo teatro no era Shakespeare, que tenemos a una persona como Enrique Buenaventura en Colombia, que hizo un teatro increíble o como Santiago García, que tenemos personas en en en Latinoamérica como Griselda Gambaro o sí, diferentes autores que son increíbles y que el único motivo por el que no conocemos a estos autores es precisamente porque hemos valorado lo que han hecho las culturas europeas y hemos adoptado una mirada eurocéntrica. Donde damos como esa importancia solamente a lo que viene de las las personas que tienen esa visión europea, las personas blancas, etcétera, etcétera Y eso, eso lo internalizamos de tal manera que yo siempre digo por qué nosotros creemos que tenemos “folclor”, pero los países europeos tienen “danza”, Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?

Porque siempre tenemos que desvalorar lo nuestro y lo internalizamos. Entonces esta idea de la descolonización es que al vernos en reflejados en el trabajo que hacemos en el teatro, también los mismos actores, al pasar por el proceso de trabajar en estas historias, van pasando por ese proceso de descolonización y nosotros por ende al pasamos eso al público, el público llega a ver la obra y pasa también por ese proceso, se conecta con ese proceso de descolonización que es ver sus propias historias, verse en el escenario. Yo no te puedo decir cuántas veces aquí en Estados Unidos yo no vi gente ni latina ni migrante, mucho menos queer en el escenario, las tres cosas. En el escenario eso no existía, no se hablaba de eso. Yo me tenía que conformar con ir a ver las obras de siempre, que eran las obras que presentaban acá. Y ya con ese, con ese enfoque eurocéntrico que supuestamente todos debemos querer y todos debemos aclamar, entonces a nosotros nos reducen a una sola cultura y esa cultura es inferior. Entonces al presentar nuestras historias nosotros mismos, al contarlas, al plantearlas, al presentarlas, entonces damos la oportunidad que todas las personas comiencen a tener esa conciencia. Ya me veo en el escenario, ya veo mi experiencia reflejada en el escenario veo personas que tienen mis identidades en el escenario y puedo también, por ende entender que estas experiencias, esta cultura, este lenguaje que no es inferior. Que yo tengo una cultura que es importante que yo mantenga especialmente como un inmigrante en los Estados Unidos y que yo tengo mi identidad, que es múltiple, como una persona LGBTQ, no es una sola cosa, son muchas cosas, son muchos, son muchas identidades. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos nosotros. Por eso escogemos con mucho cuidado cuáles son las obras que vamos a presentar, cómo las vamos a conectar con la comunidad y también trabajamos con la comunidad para crear obras, o historias, o proyectos que reflejen esas realidades de las comunidades con las que estamos trabajando.

¿Qué ventajas tiene el teatro y las artes escénicas como herramienta para el cambio social por sobre otros tipos de arte como la pintura o la música, por ejemplo?

Nadia Garzón

Es una buena pregunta. Porque. Creo que todos los tipos. Creo que el arte en general, incluyendo todas las artes, incluyendo las artes escénicas como el teatro tienen muchas ventajas. Ahora que nos paramos a pensar si tienen más ventajas sobre arte o sobre el otro. No, lo que pasa es, pienso yo, que no necesariamente es que tengan más ventaja, sino que es diferente. No podemos negar que muchas personas se pueden conectar con con una obra de arte. No necesitas hacer nada. El autor de la obra no tiene que estar allí. O sea, está buenísimo, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea mejor o peor hacer algo como teatro donde tú te conectas y el teatro se se se hace con el público. Tiene que haber público para que haya teatro. Tenemos unos actores que no han pasado por un proceso, Entonces nos permite de cierta manera, de nuevo, no mejor ni peor, sino más bien como de manera diferente. Nos permite conectarnos con las personas directamente. Nos permite abrir caminos de empatía que yo creo que es muy bonito, algo que hace el teatro y es que nos permite vernos en los otros, identificarnos. Por eso lo importante de la representación de estas identidades múltiples en el escenario es poder ver esas identidades, poder vernos allí, poder ver esa humanidad, allí reflejada. Entonces nos permite eso, por ejemplo, que es un poco diferente, digamos, a otro tipo de arte y nos da la oportunidad de contar historias que de nuevo, las historias se pueden contar con música, se pueden contar en un libro. O sea, es simplemente otra manera que cautiva de otras formas, ¿no? Y por ende que, de nuevo, se puede hacer con todas las artes. Nos da la oportunidad también de que personas de la comunidad puedan hacer ese tipo de arte también. Entonces personalmente y bueno, como manejamos la organización, también venimos como de esta mentalidad de que, de que todos podemos ser artistas, tal vez no todos con el mismo nivel, pero todos podemos hacerlo.Por eso el trabajo en la comunidad haciendo arte o haciendo teatro, o trabajando para que la gente cuente sus historias es tan importante para nosotros viene mucho como del del tipo de trabajo que hacía, que hace Augusto Boal con el Teatro del Oprimido, que es una de las !, de los. Si alguna de las herramientas que uso más con el trabajo que yo hago. Y es esta idea de que de que nosotros mismos podemos contar las historias y no tenemos que ser actores profesionales, sino que podemos lograr hacerlo. Tal vez no, pues no vayamos a ir a Hollywood, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo muy bien y podemos tener impacto en nosotros mismos y en las personas que nos están viendo.

Día Cero Estigma VIH. (Fotos de Lamonte Gwynn cortesía de Descolonizarte Teatro)

¿cuáles son algunas de las producciones que están preparando actualmente y que sigue para descolonizar este año?

Nadia Garzón

Entonces en este momento estamos preparando una obra que se llama “Casos y cachos Llaneros” que de hecho es basada en un libro que escribió un colombiano que recibió beca del Ministerio de Cultura de Colombia para publicación y también un premio de libros inéditos. Él se llama Juan Moreno Riaño, él hace investigación en los Llanos Colombo Venezolanos y básicamente estuvo haciendo entrevistas y estuvo recolectando estas historias orales que se llaman casos y cachos, y las puso en un libro y las publicó. Súper lindas las historias, son graciosísima, son mentirosas, son exageradas, son muy latinoamericanas, demasiado colombianas y venezolanas. Son muy, muy, muy bonitas, muy graciosas. Y nosotros la manera como vamos a presentar esas historias es con sombras. Vamos a tener también a los actores que hacen los efectos de sonido en vivo. Entonces tú ves la historia o escuchas a los narradores narrando la historia, ves las imágenes de sombra y escuchas los sonidos del perro, el gato, el gallo, los marranos…Hay cosas muy bonitas que están pasando con esa obra. Uno es que el autor del libro va a estar acá para una sesión de preguntas o más bien vamos a tener una conversación como te dije al final de la obra, pero va a incluir al autor del del libro dos que este ese espectáculo va a ser completamente accesible para personas con discapacidades.

También tenemos un encuentro de artistas que hacemos hacia final del año que se llama Edalx, que es el encuentro Encuentro de Artistas Latinoamericanos y este año vamos a hacer el 5.º y tenemos una subvención para ayudarnos a lo que queremos es expandir para que ese encuentro artistas de cierta manera y tengamos eventos que están conectados al encuentro de artistas durante el año.

Fotos de la obra “Casos y Cachos Llaneros” (Cortesía Descolonizarte Teatro)