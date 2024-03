Irlanda se enfila a tener su más joven primer ministro

Simon Harris. (Photo by Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden; from Flickr)

LONDRES (AP) | Irlanda se dirige a tener su más joven primer ministro el próximo mes después que Simon Harris asegurara el liderazgo del partido Fine Gael el domingo, reemplazando a un Leo Varadkar que anunció su sorpresiva renuncia la semana pasada.

Harris, de 37 años, que ha sido ministro de Educación Superior y Continua del gobierno de coalición, fue el único candidato que se apuntó para suceder a Varadkar, quien había sido el anterior primer ministro más joven de Irlanda, o lo que Irlanda llama su taoiseach.

Se espera que Harris sea elegido formalmente primer ministro en el Parlamento irlandés a principios de abril, después que los legisladores regresen de sus vacaciones de Semana Santa.

En su discurso de victoria en la ciudad de Athlone, en el centro de Irlanda, Harris dijo que este era un “momento para que Fine Gael se reconecte” con el pueblo y prometió luchar contra las fuerzas populistas en la política irlandesa.

“Quiero que este partido luche contra el populismo y la polarización deliberada”, dijo.

Confirmó que Fine Gael es un “partido orgullosamente proeuropeo”, condenó la invasión rusa de Ucrania y pidió un alto el fuego inmediato en Gaza.

“Hay muchísimo por hacer en el futuro”, afirmó.

Harris no dijo nada sobre el gobierno de coalición, que entró en vigor a finales de 2020, pero anteriormente había asegurado que seguía plenamente comprometido con el programa de gobierno acordado con sus socios Fianna Fáil y el Partido Verde. No ha llegado a descartar una elección general este año, pero insistió en que dicha encuesta no era su prioridad.

Varadkar, de 45 años, ha fungido en dos periodos como taoiseach: entre 2017 y 2020, y nuevamente desde diciembre de 2022 como parte de un cargo compartido con Micheál Martin, al frente de Fianna Fáil.

Fue el mandatario más joven de la historia del país cuando fue elegido por primera vez a los 38 años, así como el primer primer ministro abiertamente gay de Irlanda. Varadkar, de madre irlandesa y padre indio, fue también el primer taoiseach birracial de Irlanda.